Real Madrid vs. F.C Barcelona: así es como puedes ver por televisión el clásico (y más partidos) por 9,99 euros

El Real Madrid recibe al FC Barcelona este domingo 26 de octubre a las 16:15 (hora peninsular) en el estadio Bernabéu, en la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025/26. Es el primer clásico del curso y se podrá ver en DAZN, plataforma que emite el partido en España junto a otros encuentros de LaLiga, todo por 9,99 euros al mes.

Este partido será una oportunidad única de ver frente a frente a Lamine Yamal y Kylian Mbappé, dos de los mejores jugadores del mundo actualmente. Además, marcará el ánimo con el que ambos equipos afrontarán la recta final del año.

Un clásico, un Real Madrid vs. Barcelona que "puntúa doble"

El duelo llega en un momento clave: Real Madrid primero, Barcelona a dos puntos (24 y 22). El Barça afronta este tramo con varias bajas, mientras que el Madrid de Xabi Alonso ha mostrado más regularidad. Con la tabla tan ajustada, un triunfo en este clásico podría cambiar el liderato de inmediato.

En la última jornada, ambos equipos ganaron sus respectivos partidos de liga: el Barça anotó el decisivo 2-1 frente al Girona en el minuto 93, justo antes del pitido final. Durante la semana, los dos también lograron victorias en Champions, por lo que la confianza y la moral están altas tanto en merengues como en culés.

Últimos clásicos de la temporada: goles y emoción al ritmo del Real Madrid y el Barcelona

Real Madrid y Barcelona vuelven a verse las caras este domingo 26 de octubre en el Clásico / Kiko Huesca

En Chamartín, el recuerdo más reciente es el 0-4 del 26 de octubre de 2024, un golpe azulgrana. También destacan la final de Supercopa 2025 (5-2 en Yeda) y el 4-3 en Montjuic en mayo. Además, el Barça ganó la final de Copa del Rey (3-2 en prórroga).

El balance del último año muestra dos cosas claras: el Barcelona ha dominado los duelos y los goles son siempre protagonistas. La pregunta es: ¿cuántas veces tocará la red este domingo?

Qué supondría la victoria para cada el Barça o el Real Madrid

• Real Madrid: Blindar el liderato, cortar la racha negativa ante el Barça y reforzar confianza y moral para la recta final de la temporada.

• Barcelona: Recuperar el liderato, mandar un mensaje de resiliencia pese a las lesiones y demostrar que siguen siendo el equipo a batir.

• Empate: Podría ser lo más satisfactorio para el Barça, minimizando daños en el Bernabéu con el equipo limitado.

Dónde ver el clásico en DAZN (y por cuánto)

Con todos estos alicientes, el partido más famoso del mundo se podrá disfrutar en España a través de DAZN.

