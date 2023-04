El ciclocomputador más barato para monitorear todas las rutas en bici

Los ciclocomputadores son un dispositivo para medir la velocidad media de las rutas y hay modelos que llegan a controlar nuestra frecuencia cardíaca

Hablar de ciclocomputadores es hablar de un modernizado cuentakilómetros. Estamos ante un dispositivo de pequeño tamaño que cuenta con grandes prestaciones para los amantes del pedaleo. Sus funciones principales son medir las velocidades, tanto la actual, la media como la máxima, las distancias y los tiempos. Y, sobre todo, memoriza los datos para conocer la evolución de las rutas.

La pregunta del millón: ¿necesidad o capricho?

Depende del uso. Per si lo compras es bueno pensar en que se adapte también a la utilización posterior, para no tener que comprar varias veces. Eso sí, en el caso de que no necesites muchos datos hay alternativas baratas que pueden resultar suficientes. El uso del ciclocomputador está más generalizado en el ciclismo deportivo, ya sea de montaña o carretera, y muy poco en el ámbito urbano.

Esta tendencia no quiere decir que el ciclocomputador resulte superfluo en ciudad. Pero para el uso urbano lo habitual es que no sea necesario un aparato muy sofisticado, con lo que cualquier modelo básico da cuenta de los kilómetros recorridos para estar pendiente del mantenimiento podría ser suficiente.

Pero si nos vamos a tomar un poquito más en serio la bicicleta, hemos tomado la decisión de cogerla con frecuencia y nos ilusiona ir haciendo nuevas rutas, controlando nuestros ritmos, viendo la evolución que somos capaces de mantener… deberíamos ir subiendo la categoría del ciclocomputador y veremos que se convierte en el mejor cómplice de nuestra actividad deportiva.

Mucho más si nuestro nivel con la bici es alto, en cuyo caso será para nosotros una herramienta casi imprescindible.

¿Qué modelo elegir?

En el mercado nos encontramos con infinidad de ciclocomputadores. Uno de los más baratos es de la marca CYCPLUS, que actualmente (y hasta el fin de la oferta) tiene un 37% de descuento.

Está equipado con una pantalla LED antirreflejos de 2,5 pulgadas (6,35 centímetros). Además, cuenta con una protección IPX6, por lo que es resistente al agua y soporta las inclemencias meteorológicas. Destaca por su batería de litio de 1100 mAh, por lo que con una sola carga se puede utilizar hasta 30 horas.

Este ciclocomputador, que tiene una valoración de 4 sobre 5 estrellas en Amazon, mide la velocidad actual, la máxima, la medida, la frecuencia de pedalada, la frecuencia cardíaca, el ascenso, potencia, altitud, pendiente... Es compatible con todos los dispositivos ANT+.

Todos los datos se sincronizan en tu teléfono móvil gracias al Bluetooth 5.0. Solo hay que emparejar el M2 con dispositivos ANT + para obtener todos los datos y sincronizarlos con Strava a través de XOSS.

¿Qué dicen los que ya lo han probado?

"El dispositivo es justo lo que buscaba coge satélites muy rápido tiene buena precisión a la altura de otras marcas muy importantes de GPS el sistema de fijación es el ya sobradamente conocido de otras marcas compatibles con sensores de potencia sensores de cadencia y sensores de pulso", explica un usuario en Amazon.

"El dispositivo es justo lo que buscaba coge satélites muy rápido tiene buena precisión a la altura de otras marcas muy importantes de GPS el sistema de fijación es el ya sobradamente conocido de otras marcas compatibles con sensores de potencia sensores de cadencia y sensores de pulso", resalta otro internauta.