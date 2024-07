El champú con cafeína de 9€ que te hará decir adiós a la caída del pelo

Elegir un buen champú es esencial para cuidar la salud de tu pelo a largo y corto plazo. Aunque cualquiera del supermercado puede parecer válido, cada vez son más hombres los que se decantan por buscar tratamientos que les ayuden a reducir la caída de pelo y fortalecer el cabello.

Un ingrediente que triunfa a la hora de cuidar el cabello y asegurar que no empieza a caerse es la cafeína.

La cafeína es un poderoso antioxidante y estimulante que, más allá del café, puede fortalecer nuestras raíces de pelo si se usa en un champú.

Champú de cafeína: volverá a crecerte el pelo

La marca Alpecin tiene un champú de cafeína que arrasa en ventas en Amazon por su formato ahorro que trae por menos de 10 euros dos botes XXL de 375 ml.

Un pack ideal para comenzar a cuidar tu pelo, ya que es necesario usarlo durante varios meses para empezar a sentir sus beneficios.

En este tiempo, la rutina es bastante sencilla:

Es necesario lavarse el pelo una vez al día

Dejar actuar al champú durante dos minutos

En tan solo 120 segundos, la cafeína penetrará en el folículo y ayudará a:

Prevenir la caída del cabello

Favorecer al crecimiento de nuevos cabellos más resistentes

Este chute de energía para el cabello podrá contrarrestar los factores ambientales o psicológicos de estrés que pueden estar causando la caída de pelo, más allá del factor genético.

También puede ocultar las canas

Otro cambio del pelo que también sucede de manera natural por la pérdida de melatonina del cabello y por los factores genéticos son las canas.

Comenzar a tener el pelo gris abre el debate sobre si dejarlo natural o teñirlo. Esta última opción puede ser negativa para el pelo a la larga.

Por eso, Alpecin también tiene una opción que oscurece el cabello poco a poco.

Puede ser para cualquier color de pelo, aunque es ideal para aquellos morenos y castaños.

Esta fórmula, que también lleva cafeína, debe dejarse actuar hasta 5 minutos cada día para conseguir los resultados deseados en menos de un mes.

En ese momento, ya se puede espaciar el uso del champú varios días.

El champú anticaída más vendido

La marca Alpecin es la más vendida entre hombres en Alemania y en Amazon se refleja el éxito con más de 16.000 valoraciones en su champú con cafeína.

En los comentarios de la web, los internautas aseguran que vale igual para los problemas de caída de pelo de hombres y mujeres.

"Desde hace muchos años paso épocas en las que se me cae escandalosamente el pelo. He probado este champú y desde el cuarto lavado he notado fortalecimiento y casi parada de la caída del cabello. Asombroso", ha escrito una clienta.

"Llevo un tiempo utilizando este champú y me lo he notado bastante que se cae mucho menos el cabello", ha comentado otro usuario: "El aroma no me convence mucho, pero cuando te lo echas sientes un frescor en el cuero cabelludo que me gusta, y con poca cantidad tienes para que haga espuma. Lo recomiendo".