La hora de la verdad ha llegado. Si estás dudando en suscribirte a Movistar Plus+ este es el momento de hacerlo. El Metropolitano se prepara para una noche de máxima tensión y puro fútbol, de esas que nadie quiere perderse. No es un partido cualquiera: es el duelo decisivo de los cuartos de final de la UEFA Champions League, donde cada jugada puede cambiar la eliminatoria y decidir qué equipo sigue soñando con el título europeo.

Tras el 0-2 de la ida, Atlético de Madrid y FC Barcelona vuelven a verse las caras en un choque sin margen de error, en el que la intensidad y la emoción están más que garantizadas. ¿Lo mejor de todo? Puedes vivir este partidazo en directo por solo 9,99 euros al mes a través de Movistar Plus+.

Dónde vivir el desenlace Atlético de Madrid – FC Barcelona de la Champions League

Todo o nada en la Champions League: Atlético de Madrid – FC Barcelona en Movistar Plus + por 9,99 euros / Movistar Plus +

La forma más sencilla de verlo es a través de Movistar Plus+. Por solo 9,99 euros al mes, puedes acceder a este y otros encuentros clave de la competición, incluyendo las fases decisivas de la temporada.

La plataforma permite ver el partido en diferentes dispositivos, ya sea en televisión, móvil o tablet, con buena calidad y sin complicaciones. Además, incluye comentarios en directo, repeticiones y análisis de las jugadas para que no se te escape ningún detalle importante.

Hay que tener en cuenta que la temporada está entrando en su tramo final. Quedan pocos partidos de la UEFA Champions League y cada eliminatoria es aún más decisiva. Es el momento en el que todo se define y en el que merece la pena no perderse nada, porque este tipo de noches solo se viven una vez.

Por eso, aprovechar esta oportunidad de disfrutar del mejor fútbol por solo 9,99 euros/mes es clave para los aficionados.

Por qué es el momento justo para suscribirte a Movistar Plus +: mucho más allá de los cuartos de la Champions League

Por qué es el momento justo para suscribirte a Movistar Plus +: mucho más allá de los cuartos de la Champions League / Cortesía Movistar

Este tipo de partidos no se repiten cada semana. Es fútbol del máximo nivel, con dos equipos jugándose el pase a semifinales en el partido de vuelta. Por eso, tener acceso fácil y directo a la retransmisión es clave y el por qué suscribirte ahora a Movistar Plus+ está más que justificado.

Acceso inmediato: Por solo 9,99€/mes, sin necesidad de cambios.

Calidad máxima: Disfruta de la mejor realización técnica y comentarios expertos desde cualquier dispositivo (Smart TV, móvil o tablet).

Disfruta de la mejor realización técnica y comentarios expertos desde cualquier dispositivo (Smart TV, móvil o tablet). Mucho más que fútbol: Además de este partidazo de Champions, tendrás acceso a un partido de LaLiga, NBA, tenis y los mejores estrenos de cine y series.

Además, olvidate de los contratos complicados. Con la oferta de Movistar Plus+, tienes el poder de decidir. Suscríbete hoy para no perderte ni un segundo de este partido y disfruta de todo el catálogo de entretenimiento líder en España.

Por un precio de 9,99 euros al mes, Movistar Plus+ se convierte en una opción muy interesante para los aficionados que quieren disfrutar del mejor fútbol sin complicaciones.

Movistar Plus+ se posiciona como una opción completísima que va más allá del fútbol

Movistar Plus+ se posiciona como una opción completísima que va más allá del fútbol / Cortesía Movistar Plus +

Movistar Plus+ va mucho más allá de una plataforma para ver deporte. Es una opción pensada para quienes quieren tener en un mismo lugar deporte en directo, cine, series y programas de calidad. Especialmente para los aficionados al deporte, se ha convertido en una referencia gracias a la variedad de competiciones que reúne durante toda la temporada.

En su catálogo es posible seguir algunas de las citas más importantes del calendario, como la Premier League, la Champions League, LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion, además del mejor tenis, baloncesto, motor, ciclismo y muchas otras disciplinas. Esto permite disfrutar de partidos, carreras y grandes eventos sin cambiar de plataforma.

Pero no todo es deporte. También ofrece una amplia selección de series, películas y documentales para todo tipo de públicos. Desde grandes estrenos hasta temporadas completas de series reconocidas, pasando por cine de acción, comedia, suspense o propuestas familiares para ver en casa.

En definitiva, combina entretenimiento y deporte en un solo servicio, con contenidos variados y propuestas exclusivas que hacen que siempre haya algo interesante que ver.

Por ello, es el momento de aprovechar esta oportunidad de disfrutar del mejor fútbol, series y películas por solo 9,99 euros/mes.

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