Las zapatillas de Carlos Alcaraz que han conquistado el US Open: así puedes conseguir unas muy parecidas

Carlos Alcaraz ha vuelto a Nueva York. Y lo ha hecho como suele hacerlo: dejando su sello dentro y fuera de la pista. El tenista murciano regresó al cuadro individual del US Open después de más de cuatro meses alejado de la competición por una lesión en la muñeca derecha y lo hizo con una victoria contundente ante Roman Safiullin: 6-4, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 21 minutos.

Pero más allá de su juego, su nuevo look tampoco ha pasado desapercibido. Alcaraz estrenó en Nueva York una equipación de inspiración baloncestística diseñada por Nike junto a Travis Scott y Cactus Jack, con tonos marrones y un estilo muy reconocible. Y si hubo un elemento que llamó especialmente la atención, fueron sus zapatillas.

Así son las Nike de Travis Scott que ha llevado Alcaraz en el US Open: qué tiene de especial

US Open | Carlos Alcaraz - Roman Safiullin. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

El murciano saltó a la pista Arthur Ashe con unas Travis Scott x Cactus Jack x Nike Zoom Vapor 12 HC, una versión especial de las zapatillas de tenis de Nike creada en colaboración con el artista estadounidense. El modelo que lució Alcaraz presenta una combinación en tonos pale ivory/cacao y destaca, como buena parte de las colaboraciones de Travis Scott con Nike, por el característico Swoosh invertido.

No es una elección puramente estética. La Vapor 12 es uno de los modelos de referencia de Nike para jugar en pista rápida y está pensada para ofrecer ligereza, estabilidad y capacidad de reacción en los cambios de dirección. La versión que llevó Alcaraz pertenece, eso sí, a una colaboración especial cuya disponibilidad no es la misma que la del modelo convencional.

Y aquí llega la buena noticia para quienes quieran acercarse al estilo del campeón sin tener que esperar a una edición limitada: estas Nike Vapor 12 son la alternativa perfecta. Esto se debe a que posee el mismo patrón.

La versión disponible en Nike se puede encontrar actualmente por 159,99 euros y está disponible en cuatro tonalidades. La estética cambia respecto a las zapatillas de Alcaraz, pero la silueta y la construcción pertenecen a la misma familia Vapor 12.

Por tiempo limitado, puedes hacerte con ellas en ciertas tonalidades con un 25% de descuento introduciendo el código 'BTS26'

¿Y qué ofrece este modelo? Nike ha trabajado especialmente la ligereza y la capacidad de respuesta respecto a generaciones anteriores. Las zapatillas incorporan una unidad Air Zoom en el talón, un patrón de tracción en espiga y una estructura firme en el mediopié que busca aportar estabilidad cuando llegan los desplazamientos laterales, los giros y los cambios de dirección más agresivos.

Además, la parte superior de malla Engineered Mesh reduce el peso sin renunciar a la durabilidad en las zonas que más sufren durante el juego. Una combinación que encaja especialmente bien con el tenis de Alcaraz: velocidad, cambios de ritmo y mucha agresividad desde el fondo de la pista.

Por qué estas zapatillas Nike son una buena opción

Las zapatillas fueron uno de los grandes reclamos del regreso de Alcaraz, pero lo verdaderamente importante estaba en la pista. El español afrontaba su primer partido individual desde abril y lo hacía ante un Safiullin que ya le había derrotado en París-Bercy en 2023.

El triunfo también sirve para despejar las primeras dudas después de una ausencia de 139 días. Alcaraz reconoció haber sentido nervios antes del encuentro, pero terminó satisfecho con sus sensaciones y con la respuesta de su muñeca durante el partido.

Dónde ver a Alcaraz en el US Open (y mucho más)

Dónde ver a Alcaraz en el US Open (y mucho más) / Cortesía Movistar Plus

Para no perderse sus próximos partidos, Movistar Plus ofrece la cobertura del US Open por completo. El plan de la plataforma permite seguir el mejor partido de cada jornada. Aunque estas competiciones no son lo único que puedes ver y disfrutar en la plataforma de streaming; por 9,99 euros al mes puedes ver el partido más especial de cada jornada de LALIGA, toda la Liga Hypermotion, partidos de baloncesto, tenis… y un amplio catálogo de series y películas.

Los contenidos publicados en la sección de ESNCIAL ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.