Si tienes un armario pequeño, este es el truco (baratísimo) para organizar el cambio de ropa

El otoño ha llegado de lleno y ha pillado desprevenido a la mayoría de personas sin chaquetas, ni botas que ponerse para sobrellevar el frío y la lluvia. Por eso, es el momento de sacar la ropa de verano del armario y sustituirla por la de invierno. El cambio de armario puede ser un proceso muy tedioso si no tienes los complementos necesarios.

Montañas de ropas amontonadas, poco espacio y mucha incertidumbre sobre cómo será el tiempo en las próximas semanas... Para ello hay una caja de almacenamiento que han elegido miles de usuarios en Amazon donde pueden combinar las prendas más veraniegas con las más invernales que aún es pronto para sacar. Ya sea para guardar la camiseta de Hugo Boss del verano o la sudadera con capucha de Jack & Jones.

Si poner orden en tu casa, y en tu armario, es uno de tus propósitos de septiembre, estos organizadores serán tus mayores aliados.

Este conjunto de cajas de almacenamiento de la marca Lifewit en Amazon es una opción ideal para usar mejor el espacio muerto de tu armario.

Cabe en la parte baja o alta del armario, donde normalmente es más fácil perder la ropa sin verla, o incluso debajo de la ropa colgada.

Mide 48 cm de largo, 36 cm de ancho y 20 cm de alto y tiene capacidad para 35 L. Allí podrás guardar todo lo que no vas a necesitar y lo que crees que será necesario dentro de poco.

Lo mejor de todo es que podrás saber exactamente qué guardaste por su ventana de plástico que muestra el interior.

El resto es una tela resistente de color gris que se abre y se cierra con una cómoda cremallera superior.

Para quienes dejar atrás la ropa de la temporada pasada, hay otra opción que triunfa también en Amazon.

Se trata de las bolsas al vacío que permiten transformar una gran pila de ropa en un pequeño rectángulo que se guardará mucho más fácilmente y ocupando menos espacio.

Este método suele ser más usado en verano para hacer desaparecer los edredones más gordos. No obstante, con la ropa de verano es ideal para conseguir en una sola bolsa las prendas más finas.

Como sea, este pack incluye tres bolsas de 80 cm x 60 cm y otras tres de 60 cm x 40 cm.

Combinar los pantalones cortos con las chaquetas siempre crea un conflicto: no hay perchas suficientes.

Las perchas es una de las mejores herramientas para conseguir un armario ordenado, sobre todo, si todas son de la misma forma y tamaño.

Para ahorrar espacio, consigue un pack de perchas potentes donde combinar pantalones con chaquetas y ahorrar espacio.

Las más vendidas de Amazon son de Edihome también e incluye 20 perchas de madera maciza que servirán para todas las prendas.

Otro clásico para ganar más espacio en los armarios que solo tienen una barra es este organizador que hace las veces de cajones y permite guardar más prendas dobladas.

Este modelo ocupa 30,5 cm x 30,5 centímetros y mide algo más de un metro. Sus cajones, por otra parte, tienen una altura de 20 centímetros.

Con dos ganchos resistentes, viene en pack de dos y con la opción de conseguirlo en negro o gris.

Los contenidos publicados en la sección de Shopping ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.