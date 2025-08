Así son las cámaras que están fotografiando las mejores aventuras este verano (y también en invierno)

Hoy en día no hay vacaciones o plan que no quede plasmado en una fotografía. Un recuerdo eterno al que aferrarse cuando estemos nostálgicos. Y es que, ahora no tienes por qué limitarse solo a las del móvil. Las cámaras deportivas han pasado de ser un capricho de aventureros a convertirse en un gadget imprescindible del verano, como este smartwatch casi al 50% que no paro de recomendar a mis amigos o los escarpines para la playa o el río.

Porque ahora todos queremos capturar cada zambullida, ruta en bici o paseo al atardecer sin miedo a salpicaduras, golpes o ángulos imposibles. Y lo mejor es que la tecnología ha avanzado tanto que ya no necesitas gastarte una fortuna para tener vídeos 4K que parecen sacados de un dron profesional. Sin duda, un imprescindible en tu maleta de cabina.

Ya sea para grabar a tus hijos en la piscina, documentar tu viaje en kayak o inmortalizar tus caminatas por el monte, estas cámaras deportivas están diseñadas para resistir calor, frío, agua, barro… y seguir grabando sin pestañear. Y lo mejor de todo es que en el mercado hay modelos para todos los presupuestos, con prestaciones cada vez más profesionales y facilidad de uso total. Por ello, desde Shopping hemos elegido tres cámaras deportivas que se adaptan a los diferentes bolsillos y todas ellas ofrecen unas imágenes de gran calidad para guardar para siempre.

La mejor cámara deportiva: la GoPro Hero 13

Si hay una marca referente en el mercado de cámaras deportivas, esa es GoPro. Su último modelo, la GoPro Hero 13 es lo más top que puedes llevarte de vacaciones si quieres calidad profesional, junto con la mejor sombrilla para la playa.

Esta cámara incluye lentes intercambiables de la serie HB, que se adaptan automáticamente para ofrecer desde tomas ultra gran angular hasta primeros planos de alta precisión. Además, los filtros ND permiten añadir efectos cinematográficos sin esfuerzo.

Con una resolución 5,3 K grabarás los vídeos con la mejor calidad posible, ya que esta aporta un 91% más de detalle que el 4K. Y si lo tuyo son los clips épicos, te encantará su cámara lenta a 13x.

Todo eso, con la clásica resistencia GoPro: sumergible hasta 10 metros, ideal para deportes acuáticos y aventuras bajo la lluvia o el barro.

¿Qué opinan los usuarios?

La cámara incluye batería Enduro, soporte adhesivo, cable USB-C para que puedas guardar las imágenes directamente en tu portátil y todo lo que necesitas para empezar.

Con una nota media de 4,5 sobre 5 estrellas en Amazon, los usuarios que se han decantado por esta cámara están encantados con los resultados. Destacan la alta calidad de la imagen y la insuperable relación calidad-precio. La describen como un producto bien diseñado, compacto y con un espacio suficiente.

Con más de 400 ventas en las últimas horas, esta cámara deprotiva sumergible arrasa

Uno de los modelos que está arrasando en estos momentos, con más de 400 ventas en las últimas horas, es la DJI Osmo Action 4. Uno de los productos más buscados junto con este reloj de carga solar.

Si eres de los que no se detienen ni con -20 ºC ni a pleno sol, esta es tu cámara. Con sensor de 1/1.3 pulgadas, capaz de grabar con una nitidez brutal incluso con poca luz. Perfecta para entornos oscuros, buceo, rutas nocturnas o esos amaneceres en la cima de la montaña.

Su color de 10 bits y perfil D-Log M hacen que editar los vídeos sea una delicia. Además, aguanta hasta 2,5 horas de grabación, incluso con frío extremo. Graba en 4K a 120fps, ofrece un campo de visión de 155º, estabilizador de imagen en 360º y tiene vídeo vertical nativo.

Una alternativa más sencilla y económica

Si cuenta con un presupuesto más bajo, esta cámara deportiva es más sencilla pero te servirá si no buscas unas fotografías de tanta calidad. La AKASO EK7000 Pro es un clásico que sigue triunfando. Graba vídeo en 4K a 30 fps y toma fotos de 20 MP, más que suficiente para capturar tus mejores momentos en el agua, en la bici o donde quieras.

La estabilización electrónica de imagen (EIS) incorporada proporciona video estable y fluido. Inlcuso a 40 metros de profundidad para capturar tu próxima aventura de buceo.

Además, puedes ajustar el ángulo de visión para adaptarlo al tipo de toma: desde súper ancho a estrecho. Una opción genial para iniciarse o como cámara secundaria que no te da miedo llevar a todas partes.

