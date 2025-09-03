Estas sandalias son la clave para lograr una buena recuperación física después de entrenar

Después de un entrenamiento intenso, solemos pensar en proteínas, estiramientos o pistolas de masaje.

Pero hay un aliado silencioso que puede marcar la diferencia en tu recuperación: el calzado que usas después de entrenar, o después de una maratón.

Sí, tus pies también necesitan un descanso específico, y no cualquier zapatilla está diseñada para ofrecerlo.

Qué son las zapatillas de recuperación: cómo se usan

El calzado de recuperación surge precisamente con ese objetivo: aliviar la presión en las articulaciones, mejorar la circulación y dar soporte a los músculos tras el esfuerzo. Incorporan espumas de alta densidad, suelas ergonómicas y materiales transpirables que reducen la fatiga y ayudan a que la musculatura se regenere más rápido. En pocas palabras: es como si tuvieras tus pies en una nube y te acompañará durante todo el día.

Además, ya no tienes que elegir entre comodidad y estilo. Los últimos modelos combinan un diseño atractivo con innovación tecnológica, como las zapatillas favoritas de los corredores de la maratón de Nueva York, lo que los convierte no solo en un básico para deportistas, sino también en una opción perfecta para cualquiera que pase muchas horas de pie o busque un extra de confort. A la hora de elegir el tipo de calzado, las sandalias o chanclas son las más recomendadas por todos sus beneficios.

Por ello, desde Shopping hemos recopilado cinco zapatillas de recuperación que suman miles de valoraciones positivas y que cuentan con todas las características necesarias para asegurar una recuperación rápida y segura.

Las mejores sandalias de recuperación para que tus pies descansen después de entrenar

Las sandalias de OOFOS, las más recomendadas

Oofos es la marca pionera en calzado de recuperación, con una trayectoria desde 2011 perfeccionando sus modelos para ofrecer el máximo confort tras el esfuerzo físico. Su tecnología exclusiva OOfoam absorbe un 37% más de impacto que las espumas tradicionales, lo que reduce el estrés en pies, articulaciones y espalda.

Además, la plantilla con soporte de arco permite una reducción del esfuerzo en los tobillos de hasta un 47% frente a otras marcas, facilitando el caminar y acelerando la recuperación. Todo ello respaldado por evidencia científica, que demuestra una menor carga y mejor movilidad del pie frente al calzado convencional.

En resumen, si buscas el modelo original de recuperación más valorado y eficaz, estas sandalias Oofos son la opción ideal.

La alternativa de Crocs económica y bien valorada

Dentro de la amplia oferta del mercado, estas sandalias Crocs de la colección Mellow destacan con cerca de cuatro mil valoraciones positivas en Amazon, que coinciden en resaltar su comodidad y calidad.

Están fabricadas con una espuma suave e innovadora que se adapta al pie, ofreciendo una sensación envolvente. Cuentan con un ajuste amplio y plantillas profundas y acolchadas que absorben el impacto de forma gradual. Además, su diseño moderno combina estilo y sencillez.

Aunque no están específicamente diseñadas para la recuperación, son una alternativa más económica al modelo anterior y ofrecen buenos resultados y versatilidad para un uso prolongado.

Si prefieres una opción más cerrada: las Salomon Reelax Slide 6.0

La propuesta de Salomon ofrece una excelente alternativa en calzado cómodo y funcional. Aunque a simple vista puedan parecer diseñadas para el agua, incorporan una plantilla moldeada y un empeine de malla transpirable, lo que garantiza una gran comodidad y amortiguación.

Son extremadamente ligeras y permiten que el pie respire sin quedar completamente expuesto, lo que las hace ideales para después del ejercicio, caminatas o entrenamientos intensos. Los usuarios destacan su comodidad, ligereza y adecuada amortiguación, y las consideran perfectas tanto para caminar como para trabajar tras un día de actividad física.

En definitiva, es el modelo ideal para quienes buscan un calzado más cerrado pero igual de transpirable y ligero que unas sandalias tradicionales.

Las sandalias de Columbia con más ajuste

La gama de sandalias de Columbia es una opción muy completa para quienes buscan comodidad, ligereza, buen agarre, transpirabilidad y durabilidad tras una carrera o jornada activa. Están diseñadas tanto para la recuperación del pie como para un uso versátil en actividades al aire libre, como rutas por ríos o incluso el Camino de Santiago.

Incorporan una entresuela TechLite+ que proporciona amortiguación, estabilidad y confort, una suela AdaptTrax que asegura tracción en seco y mojado, y una plantilla de ante con tratamiento antimicrobiano. Están fabricadas en gamuza y piel sintética, con dos correas de velcro que permiten un ajuste personalizado.

Son perfectas para quienes buscan unas sandalias con un ajuste más cerrado pero que mantengan la libertad y transpirabilidad del pie, además de ser aptas para actividades acuáticas o senderismo ligero.

Las sandalias ortopédicas KuaiLu para la fascitis plantar

Las sandalias de recuperación de KuaiLu destacan como una opción muy valorada, con cerca de cinco mil reseñas positivas, gracias a su equilibrio entre comodidad, soporte y estilo moderno.

Cuentan con una suela blanda de alta densidad de 2 cm, que ofrece gran elasticidad, suavidad y resistencia a los pliegues. Están diseñadas para favorecer una recuperación más rápida, incorporando un arco biomecánico especial que corrige la forma de la pierna, relaja los pies y proporciona un soporte cómodo y eficaz.

El diseño de equilibrio rodante delantero se adapta al movimiento natural del pie, ayudando a reducir el riesgo de lesiones. Además, su estética moderna las convierte en una opción funcional tanto para la recuperación como para el uso diario, ideal para quienes buscan un calzado con personalidad y buen rendimiento.

Qué debes tener en cuenta a la hora de elegir un zapato después de entrenar

Al igual que te preocupas por un buen entrenamiento previo, la recuperación es igual de importante / Freepik

Una vez presentados los modelos recapitulemos las características que sí o sí deben de tener este calzado, y que marcan la diferencia entre una buena recuperación y una mala.

Que tengan una buena amortiguación, una muy blanda para reducir el impacto al caminar

una muy blanda para reducir el impacto al caminar Que tengan plantillas ergonómicas en su interior para mejorar la circulación sanguínea

en su interior para mejorar la circulación sanguínea Hecho de materiales ligeros y transpirables para favorecer la circulación.

En resumen, la idea es que este calzado proporcione una mayor estabilidad y apoyo en las plantas y los arcos del pie en comparación normal.

Cuándo y cómo debes usar estas sandalias de recuperación

Nada más acabar la carrera, la ruta o el entrenamiento es importante cambiarte de calzado y pasar a estas sandalias y dejarlas puestas a lo largo del día, como vía para desestresar al pie después de haber estado sometido a tanto estrés.

Estas sandalias, que también se recomiendan llevar los días posteriores en el caso de que el ejercicio haya sido de una alta intensidad o para hacer deporte unas deportivas que uses habitualmente, ayudan a bajar la temperatura y volumen de los pies y también evitan cualquier tipo de rozadura.