Calzado barefoot: qué es, beneficios y para quién se recomienda esta tendencia en zapatillas

Últimamente se escucha mucho hablar de un nuevo tipo de calzado que simula la sensación de andar descalzo. Al principio puede parecer una moda más de redes sociales, pero cada vez hay más personas que lo utilizan. Se trata del calzado barefoot, una tendencia que llega para cambiar la forma de entender el calzado y la manera de andar.

El interés por este tipo de calzado ha hecho que cada vez existan más opciones en el mercado. Para quienes estén pensando en probarlo, o quienes ya lo utilizan y buscan un nuevo modelo, repasamos por qué todo el mundo habla del barefoot y cómo sumarse a esta nueva tendencia.

¿Qué es el calzado barefoot y por qué está en tendencia?

Básicamente, el calzado barefoot o minimalista busca que volvamos a andar como si no lleváramos nada puesto. La idea es sencilla: dejar que el pie haga su trabajo sin que una zapatilla rígida se lo impida. Mientras que las zapatillas de siempre vienen con suelas gordas y mucha amortiguación, el barefoot hace lo contrario.

Se basa en tres cosas: una suela muy fina para sentir el suelo, que sea totalmente plana (sin el típico tacón de las zapatillas) y que la parte delantera sea ancha. Esto último es clave, porque permite que los dedos se muevan con total libertad.

¿Qué es el calzado barefoot y por qué está en tendencia? / Freepik

Al final, este diseño hace que andemos de una forma más natural y que los pies ganen fuerza por sí solos. Por eso, cada vez más gente se lanza a probarlo. Eso sí, si te pica la curiosidad, lo mejor es empezar poco a poco, usándolas para ir al gimnasio o para salir a correr un rato, y así dejar que el cuerpo se acostumbre a este nuevo estilo de movimiento. Si te gusta el mundo del running, dar el salto a este tipo de zapatillas puede ser un antes y un después en tu forma de entrenar.

Las mejores zapatillas barefoot para hacer running

Estas zapatillas son la opción perfecta si quieres probar el calzado minimalista. Lo mejor que tienen es que son comodísimas; la parte delantera es superancha para darle libertad a los dedos y al pie. Además, son ligeras y transpiran muy bien, así que para entrenar o salir a correr son perfectas.

La suela es de goma fina pero resistente. Son muy flexibles, lo que ayuda a que el pie trabaje de forma natural. Los cordones elásticos también son un acierto. En definitiva, unas zapatillas sencillas y prácticas que cumplen con lo prometido.

Beneficios del calzado barefoot para la salud y la pisada

El éxito de este calzado no es casualidad, sino que responde a una búsqueda de mayor salud en la postura del cuerpo. Al prescindir de las cámaras de aire y suelas rígidas, los músculos del pie empiezan a trabajar de verdad, lo que mejora la estabilidad y el equilibrio general. Además, al ir totalmente planos (lo que se conoce como drop cero), la espalda recupera su posición natural, evitando esas sobrecargas tan comunes cuando pasamos mucho tiempo de pie con zapatos convencionales.

Otro factor determinante es la conexión con el terreno. Al tener la suela tan fina permite sentir mucho mejor por dónde pisamos, algo que ayuda a que el cuerpo reaccione antes y los impactos no sean tan secos. Muchos deportistas están dando el salto a esta tendencia para mejorar su técnica, aunque siempre conviene empezar poco a poco. Si quieres iniciarte, te dejamos una buena recomendación.

Las zapatillas Barefoot mejor valoradas por los usuarios

Estas zapatillas se han ganado el puesto como las mejor valoradas por los usuarios. Lo que más destacan quienes las prueban es esa combinación de puntera ancha, que deja que los dedos se muevan con total libertad, y una suela antideslizante que te da una buena estabilidad sin perder la sensación de ir casi descalzo. Son ligeras, transpirables y, se han convertido en la opción de referencia para quienes buscan un calzado de calidad.

Para quién se recomienda este tipo de zapatillas

Pasarse al barefoot es una gran idea si buscas una pisada más natural, pero no es algo que se deba hacer a lo loco. Después de toda una vida usando zapatos rígidos, el cuerpo necesita su tiempo para acostumbrarse. Lo ideal es ir poco a poco, usándolas primero ratos cortos en casa o para paseos breves.

Esta tendencia ha pegado tan fuerte que hasta las marcas de toda la vida se han subido al carro. Un buen ejemplo es Joma, que ya ha sacado sus propios modelos minimalistas buscando ese equilibrio entre diseño y salud para el pie. Además, el hecho de que personajes tan conocidos como Cristina Pedroche las usen a diario ha ayudado a que mucha gente pierda el miedo a probarlas, demostrando que puedes cuidar tus pies sin renunciar a llevar unas zapatillas que queden bien con cualquier look.

Por qué cada vez más personas optan por el barefoot

Decidirse por el barefoot suele ser el primer paso hacia una forma de vida más consciente. No es solo por seguir la corriente o por estética; es una apuesta por permitirle al pie que recupere su función natural. Al final, se trata de simplificar y buscar movimientos más orgánicos.

Las zapatillas Barefoot que te puedes poner para todo

En este sentido, estas zapatillas transpirables y antideslizantes encajan perfectamente con esta filosofía, ya que combinan diseño minimalista, comodidad y funcionalidad, facilitando una transición sencilla hacia una pisada más natural.

Además, su versatilidad ha hecho que deje de limitarse al ámbito deportivo. Hoy en día, muchos modelos están diseñados también para el uso diario, combinando comodidad, ligereza y estilo. Esto ha contribuido a que el barefoot se consolide como una opción cada vez más presente en el mercado.

Si buscas unas con más diseño, estas son perfectas

Un buen ejemplo son estas zapatillas Barefoot minimalistas, pensadas tanto para actividades al aire libre como para el día a día, ofreciendo un equilibrio perfecto entre funcionalidad, diseño y libertad de movimiento.

Es, sin duda, la opción lógica para quien quiere empezar a moverse con más libertad, cuidando la salud de sus pies desde el minuto uno y sin perder el estilo.

Una tendencia en crecimiento

En definitiva, el calzado barefoot se posiciona como una alternativa en auge dentro del mundo del deporte y el bienestar. Su capacidad para mejorar la pisada, fortalecer el pie y favorecer una postura más natural lo convierte en una opción cada vez más valorada.

Todo apunta a que este tipo de calzado seguirá ganando protagonismo en los próximos años, consolidándose como una tendencia que va más allá de la moda.

Aquí tienes más modelos de calzado Barefoot que no te puedes perder

Calzado Barefoot para ellas

Estas zapatillas Barefoot ofrecen una experiencia de uso muy cercana a la de ir descalzo, gracias a su suela flexible y puntera ancha que permiten un movimiento natural del pie. Su diseño transpirable garantiza confort durante todo el día, y resultan adecuadas tanto para la práctica deportiva como para un uso cotidiano, combinando ligereza, agarre y comodidad.

Si buscas una opción más casual

Si buscas un calzado ligero y cómodo que favorezca una pisada natural este modelo son una opción muy interesante. Su suela flexible y diseño transpirable permiten que el pie se mueva con libertad y se mantenga fresco. Además, su construcción minimalista combina funcionalidad y confort sin renunciar a un estilo casual y versátil.

Las mejores valoradas por los usuarios

Estas zapatillas Barefoot combinan funcionalidad y confort para quienes buscan un calzado que respete la pisada natural. Su diseño ligero y transpirable permite un movimiento más libre del pie, mientras que la suela flexible ofrece agarre y estabilidad. Perfectas para uso diario o actividades casuales.

Para los más pequeños

Si buscas un modelo para los niños estas son perfectas para que los más pequeños experimenten una pisada natural sin perder seguridad. Su suela flexible y antideslizante favorece el equilibrio y la movilidad, mientras que el diseño ligero y transpirable mantiene los pies frescos durante todo el día. Ideales para actividades al aire libre, juegos o uso diario, combinan comodidad, protección y estilo en cada paso.

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