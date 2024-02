El cable HDMI de 6 euros que tiene más de 500.000 valoraciones

Si necesitamos un cable HDMI económico y de más de un metro de longitud, el cable HDMI 2.0 de AmazonBasics es la mejor opción.

Este cable está disponible desde 0.9 a 15.3 metros de longitud tiene una banda ancha de 18 GB/s (gigabits por segundo) de datos que son necesarios para poder ver video en calidad Ultra HD 4K con la tecnología HDR.

Cable HDMI 2.0 AmazonBasics de alta velocidad

El cable HDMI de alta velocidad de AmazonBasics es un cable HDMI muy asequible y simple. Está fabricado con materiales de calidad y funciona con cualquier señal de vídeo o TV UHD 4K actual, y muy probablemente de los próximos años. Con una longitud de 0.9 como la de 15.3 metros han pasado los tests más exigentes, incluidas las pruebas con HDR.

Tiene una calificación de 4.6 sobre 5 en Amazon de más de 1.599 opiniones de clientes. Con una banda ancha de transmisión de datos de hasta 18 Gbps para transmitir vídeo en Ultra HD 4K y HDR (vídeo 4K a 60 Hz, 2160p, profundidad de color de 48 bit/px).

Su tamaño más pequeño (0.9 metros) es suficiente para conectar la mayoría de equipos a un receptor, un televisor o una barra de sonido. Si esto no fuera suficientemente largo, también tienen longitudes de 1.8, 3, 4.6, 7.6, 10.6 y 15.3 metros.

Recomendamos elegir un cable de 4.6 o menor, especialmente si queremos utilizar vídeo en 4K HDR para evitar pérdidas de señal. Lo más importante de esta marca es la garantía de por vida de Amazon. Siempre podemos pedir un reemplazo si se rompe el actual.

Son cables un poco gruesos y difíciles de doblar, eso es debido al tamaño de los innumerables cables internos. Por lo que recomendamos no rizarlo si no es necesario. Otra alternativa más flexible son los cables ultrafinos de Monoprice, descritos a continuación.

Sus contactos están chapados en oro de 24 quilates para ofrecer una mejor resistencia contra la corrosión y mejor transferencia de la señal. Compatible con Ethernet, 3D, vídeo 4K y canal de retorno de audio (ARC). Además, es compatible con los reproductores 3D Blu-ray, televisores con 3D real y receptores AV con Full HD y Ultra HD. Y con todas las resoluciones de PlayStation 3 (PS3), PlayStation 4 (PS4), Xbox, Xbox One y Ultra HD 4K.

A tener en cuenta

Comprar productos HDMI no tiene por qué ser complicado, pero hay algunas cosas que debemos saber. Aquí hay algunos consejos rápidos para elegir el equipo correcto:

Comprar características, no versiones HDMI

Algunas personas tienen la idea errónea de que deberían comprar una versión particular de la Especificación HDMI, por ejemplo, HDMI 2.0 o HDMI 1.4. Esto nunca ha sido cierto. En su lugar, debemos comprar las características específicas que deseamos y asegurarnos de que esas características sean compatibles con todos los dispositivos HDMI que usaremos.

Por ejemplo, si queremos disfrutar de vídeo en 3D, debemos asegurarnos de que tanto el televisor como el dispositivo de origen (por ejemplo, una videoconsola o un reproductor Blu-ray) sean compatibles con 3D. Si queremos enrutar la señal a través de un receptor de audio y vídeo, también debe ser compatible con vídeo en 3D.

Esto también es cierto para la resolución de vídeo. Un televisor de 1080p solo mostrará una resolución de 1080p si está conectada a un dispositivo con una fuente de 1080p, como un reproductor de Blu-ray o decodificador.

Sin embargo, si el dispositivo de origen produce un máximo de 720p, el televisor mostrará un vídeo de 720p cuando se seleccione ese dispositivo.

Otras funciones avanzadas que deben ser compatibles en ambos extremos del cable HDMI incluyen la tecnología 4K, HDR, frecuencias de refresco de 120 Hz, colorimetría BT.2020, muestreo de croma 4:4:4, color de hasta 16 bits, Deep Color, xvColor y Canal de retorno de audio (ARC). Estas características son todas implementaciones opcionales por parte del fabricante, así que debemos verificar si el cable y el dispositivo cumplen con estas características antes de comprar.

Existen cientos de cables HDMI disponibles con rangos de precios muy dispares, desde muy baratos a excesivamente caros. Si no queremos el engorro de utilizar cables largos, recomendamos consultar la guía de los mejores transmisores de vídeo inalámbrico por HDMI.

Solo hay dos puntos que justifican los precios de estos cables, y ambos son fácilmente refutables.

Mejor calidad de imagen y sonido

Un cable HDMI no mejora la imagen ni el sonido. Es simplemente imposible, la única forma de que un cable pueda hacer que su contenido se vea y oiga mejor solo puede ser si este cambia el flujo de la información. No solamente eso es imposible, si esto ocurriera, el único posible resultado sería una perdida de imagen en el televisor, así como una pérdida de píxeles o sin imagen en general.

Un cable no puede hacer que se vea con más contraste o más suave, más brillante o menos, más colorido o menos. Esto significaría que los aspectos de imagen cambiarían en exceso, y un cable HDMI no funciona de tal manera. Es como si decimos que un cable de red cambia la forma en que se envían los correos, algo imposible.

En foros podemos encontrar personas que dicen haber visto una mejora después de comprar cables HDMI más caros. Objetivamente, eso no puede es posible. Pueden existir otras posibilidades como la diferencia de configuración de la imagen, empleados de las marcas de cables, sesgo, etc.

Los cables más largos pueden perder señal, pero eso no significa que la calidad baje. No hay una correlación entre la calidad de la señal y la calidad de la imagen. Estos cables no son analógicos, la imagen siempre se verá perfecta, sin importar la potencia de la señal.

Mejor calidad

Otro creencia común es que los cables HDMI más caros están hechos de mejor calidad y, por lo tanto, duran más. Tanto si esto fuera cierto o no, es irrelevante. Tanto los cables de AmazonBasics y Monoprice que hemos seleccionado a continuación tienen una garantía de por vida. Por lo que aunque se rompan, podemos conseguir uno nuevo sin coste añadido.

No es necesario pagar más de 10 euros por un cable que seguramente durará más de 2 años.