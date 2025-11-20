Black Friday 2025: estas son las mejores ofertas que puedes encontrar desde ya mismo en Amazon

Este 20 de noviembre comienza oficialmente el Black Friday 2025, la gran oportunidad para adquirir una gran variedad de productos a precios históricamente bajos. O, al menos, así es en Amazon. Y es que el tradicional 28 de noviembre se ha adelantado una semana en la plataforma disponiendo sus mejores ofertas. Eso sí, solo si llegas a tiempo y con stock disponible, ya que el gigante del ecommerce y otras marcas han decidido adelantar sus ofertas, lanzando descuentos desde ahora mismo.

Cuándo empieza el Black Friday en Amazon: las mejores ofertas

Aunque Amazon ha anunciado que su campaña del Black Friday comenzará una semana antes, específicamente el jueves 20 de noviembre, y se extenderá hasta el 1 de diciembre, con el esperado Cyber Monday, ya hay productos rebajados que puedes aprovechar.

Las ofertas anticipadas están disponibles y, por eso, te recomendamos que no pierdas la oportunidad de hacerte con algunos de esos increíbles chollos antes de que el Black Friday llegue de manera oficial.

Las mejores ofertas del Black Friday en 2025

Desde ESNCIAL, hemos recopilado una selección de productos con descuentos irresistibles que ya están disponibles, como móviles, zapatillas, electrodomésticos, auriculares y prendas deportivas. Si te interesa conseguirlos a precios de Black Friday, te conviene actuar rápido, ya que es posible que algunos de ellos se agoten antes de la fecha oficial. Estos productos son los más buscados de la temporada y, sin duda, se convertirán en los favoritos (y lo más vendidos) durante el evento.

Rebajadísimas las mejores cápsulas de la colección de limpieza Fairy para eliminar hasta los restos más difíciles o la grasa incrustada de la vajilla, según los usuarios. Las mismas que consiguen que los platos, vasos y demás luzca reluciente e, incluso, parezca nueva.

De ahí a que en las últimas horas haya sumado más de dos mil unidades compradas.

Con más de 7.000 valoraciones positivas, y tres mil unidades compradas en las últimas horas, este Kindle se está convirtiendo en uno de los productos más solicitados (y vendidos) del Black Friday.

Los porqués son sencillos: para empezar, cuenta con un diseño que destaca por ser ligero y compacto. Además, cuenta con una luz frontal en el nivel de máxima intensidad, mayor contraste y pasos de páginas más fluidos, cualidades que favorecen su lectura.

Ligeros, cómodos y plegables, bajo esos tres sinónimos se encuentran estos auriculares JBL que te permitirán escuchar con potencia y comodidad el audio que selecciones. No te estorbarán. Son perfectos para llevar por la calle, para trabajar o, si lo prefieres, en tu casa mientras haces tus demás quehaceres.

En concreto, estos auriculares cuentan con una batería de 57 horas que, sumado a su diseño inalámbrico, resulta perfecto para llevar durante todo el día si lo deseas.

Un clásico que nunca falla: la afeitadora OneBlade busca volver a ser uno de los productos que más rápidos se agotan durante el Black Friday de Amazon.

Con unas valoraciones intachables, esta afeitadora que te permitirá mantener un rasurado perfecto está casi a mitad de precio. Un chollazo que no puedes dejar escapar.

Además, viene equipada con distintos cabezales y cuchillas, que le brindarán un plus de comodidad.

Cuenta con los mayores estrellas de los clubes y competiciones más importantes de The World's Game, con más de 20 000 futbolistas, 750 clubes y selecciones nacionales, 120 estadios y 35 ligas EA SPORTS FC 26 Standard Edition para PlayStation 5 contiene el juego completo de FC 26 Juega con colegas en diferentes plataformas.

Si te gusta el buen café, seguramente ya habrás oído hablar de este modelo de cafetera de la firma De’Longhi. Y si todavía no lo has hecho… permitirnos deciros que estáis ante un gran descubrimiento.

Con más de 40.000 valoraciones sobresalientes, esta cafetera monodosis que se puede utilizar tanto con café molido como con cápsulas monodosis, que cuenta con espumador de leche -idóneo para preparar un capuchino-, te permitirá preparar un buen café en menos de un minuto.

El sérum antiarrugas de L'Oréal Paris siempre consigue colocarse como uno de los productos en tendencia.

Y es que este producto que contiene ácido hialurónico como su ingrediente estrella, destaca porque hidrata, recupera el volumen y la elasticidad de la piel.

Rebajado el set de broncas y puntas de atornillas X-Line de titanio

Si estás tanteando realizar alguna reforma en casa... déjanos decirte que es tu oportunidad par hacerte con este set de brocas para metal con recubrimiento de nitruro de titanio se caracterizan por una larga vida útil y una elevada resistencia. Las mismas que permiten perforar de forma rápida y limpia en los metales más diversos, plexiglás y plásticos duros.

El Fire TV Stick, diseñado y comercializado por Amazon, permitirá que a través de la conexión HDMI o USB de la televisión podamos disfrutar en cualquier momento y lugar de todo el contenido del mundo.

Una gestión y una instalación que se llevará a cabo en cuestión de segundos.

Con él, podremos acceder rápidamente a cualquier aplicación de contenido, y de forma gratuita, como Youtube, Movistar+, Atresplayer, DAZN… bastará, lógicamente, con estar suscrito a la plataforma para disfrutar de ella.

"Es el gran clásico". "El reloj analógico por excelencia". "La opción que nunca falla", son algunos de los comentarios más repetidos de las 11.000 valoraciones sobresalientes que han dejado los usuarios. Y no les falta razón.

Si quieres aprovechar el Black Friday para hacerte con las mejores opciones de regalo... este reloj de Tommy Hilfiger lo es. Un acierto indiscutible.. como bien matizan sus más de 100 unidades vendidas en las últimas horas.

El porqué recae en que más allá de contar con un diseño de lo más versátil, este reloj de cuarzo multunfuncional -disponible en otras tonalidades- presenta tres subesferas que ayudan a gestionar por completo el tiempo, es superligero y, sinceramente, no hay ocasión donde no combine o case a la perfección con el look elegido.

A menos de cinco céntimos te saldría la toallita en este pack de Dodot, gracias a la rebaja que posee en este Prime Day.

Creo que no hay que añadir mucho más, y es que pocas veces se puede conseguir a un precio tan increíblemente bajo estas toallitas que, además de ser multifacéticas, nunca faltan.

El Black Friday ha llegado, y con él, la oportunidad perfecta para renovar de una vez por todas tu televisor. Si estabas esperando el momento ideal para actualizar tu equipo, este es el instante. ¿Por qué? Muy fácil: ahora puedes conseguir un LG OLED de última generación por menos de la mitad de su precio original.

Este modelo, que normalmente supera los 3.000 euros, no solo destaca por su diseño ultrafino y elegante, sino por la impresionante calidad de imagen que ofrece. En serio, con ella, no tendrás que parar la imagen para analizar con detalle la escena; ofrece un contraste sobresaliente.

Además, ofrece un sonido de lo más envolvente que te permitirá sumergirte de lleno en la acción de la serie o programa que estés disfrutando (psst: por aquí, te dejamos algunas sugerencias).

Con motivo de este Black Friday podemos encontramos auténticas gangas como esta aspiradora vertical de Rowenta que, ahora mismo, puede ser tuya por menos de 90 euros. ¿Y por qué adquirir este modelo?

Pues más allá de que cuenta con un precio de lo más competitivo, esta aspiradora es capaz de aspirar la suciedad de tu hogar con una sola pasada, eliminando cualquier pelusa del suelo (o alfombra) que tuviera. Además, dispone de una tecnología antienredos que evitará que se bloquee el cepillo por pelos…

Amazon rebaja por sorpresa estas zapatillas adidas unisex que destacan por ser ultracómodas y contar con un diseño de lo más versátil, gracias a las tres rayas clásicas en los laterales.

Esto se debe a que la parte superior de la zapatilla conserva el estilo clásico del skateboarding, cohesionado con la suela de goma de aspecto vulcanizado que te proporciona un agarre excepcional.

Si acabas de tener un bebé (o un niño pequeño), déjanos decirte que el Black Friday es la oportunidad perfecta para equiparte y rellenar todo su armario con pañales. Eso sí, no unos cualquiera, hablamos de los pañales Dodot –disponibles y rebajados en distintas tallas- que destacan por absorber y bloquear al instante la caca o el bebé, alejándola de la piel del bebé.

Una cualidad que, sumada a su sistema de tres capas, está diseñada para que la piel del bebé respire.

Estas sartenes no paran de acumular reseñas favorables y ventas por lo prácticas que son, una gran ayuda para preparar recetas sanas, porque son antiadherentes y aptas para todos los tipos de cocinas. Su mango ergonómico es muy fácil de utilizar y manejar, incluso para los más principiantes chefs.

"Perfectas", "precio inmejorable", "me encantan" o "excelente calidad" son algunos de los comentarios que se pueden leer sobre estas sartenes. Ahora, están disponibles con un 38% de descuento que las deja en unos 20 euros la unidad.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.