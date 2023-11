Black Friday con descuento histórico: FC24 rebajado un 40% y otros chollos en videojuegos

Black Friday: Desde el viernes 17 de noviembre y hasta el lunes 27, podrás encontrar grandes descuentos en Amazon en videojuegos.

Uno de los días más esperados para comprar videojuegos es el Black Friday. Puedes encontrar numerosas ofertas de videoconsolas y juegos en numerosas tiendas, como es el caso de Amazon.

Desde el viernes 17 de noviembre y hasta el próximo lunes 27 de este mes, podrás encontrar grandes descuentos que vienen de lujo para hacer las compras navideñas.

Pero ¡ojo! No tardes demasiado en decidirte porque algunos productos se agotan rápido.

Mejores ofertas en videojuegos Black Friday 2023

PlayStation 5 + EA SPORTS ™ FC 24 más barato que nunca

Juega más cerca con el paquete de consola PlayStation 5 y EA SPORTS FC 24.

Juega a EA SPORTS FC 24 con las optimizaciones de PS5, como la retroalimentación háptica del mando inalámbrico DualSense, el envolvente audio 3D y la velocidad de la SSD de PS5.

PlayStation5 consola + Spider-Man 2

Este pack incluye el juego Marvel Spider Man Miles Morales 2 en formato digital.

Volante de Carreras con Pedales Logitech, a mitad de precio

¿Te gusta conducir? ¿Quieres aprovecha runa oportunidad única para entrenarte ante cualquier imprevisto que te surja cuando conduces tu coche de verdad?

Pues este volante con pedales, una de las más grandes oportunidades de este segundo día de Prime Day de Amazon, con un descuento de casi 200 euros cumple las dos funciones y nunca ha estado tan baratos.

Vale para los Juegos de PlayStation 5, PS4, PS3 y los de PC más Recientes.

Incluye un sistema con dos motores diseñado para simular con realismo la sensación de conducir, y con sus pedales independientes para el suelo podrás frenar, acelerar y cambiar de marcha, como en un coche deportivo.

Xbox Series X + Call of Duty Modern Warfare III rebajada un 20%

Lucha como nunca antes con tu Xbox Series X y el nuevo Call of Duty️: Modern Warfare III.

La Xbox Series X ofrece velocidades de cuadro sensacionalmente suaves de hasta 120 FPS con la explosión visual que ofrece HDR. Sumérgete con personajes más nítidos, mundos más brillantes y detalles imposibles con auténtico 4K.

Nintendo Switch OLED Neón + Mario Kart 8 + 3 meses NSO con un 18% de descuento

Incluye Mario Kart 8 Deluxe (código descarga) y un código para una suscripción individual de tres meses de Nintendo Switch Online.

Gracias a Nintendo Switch, los aficionados pueden disfrutar de la versión definitiva de Mario Kart 8 donde quieran y cuando quieran, incluso en partidas multijugador local para hasta ocho pilotos.

Gracias al código de tres meses de Nintendo Switch Online podrás enfrentarte durante este tiempo a pilotos de todo el mundo y disfrutar del Pase de Pistas extras que cuenta con 48 circuitos y 8 personajes adicionales.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition rebajado un 40%

En lo que supone el mayor salto a nivel de autenticidad y realismo del juego hasta la fecha, HyperMotionV lleva el ritmo y la fluidez del fútbol real a The World's Game con datos volumétricos de más de 180 partidos de primer nivel de competiciones como la UEFA Champions League tanto femenina como masculina, la Premier League y la LaLiga EA SPORTS.

Sony PlayStation 5- Mando inalámbrico DualSense, rebajado un 22%

Descubre una experiencia de juego más profunda e inmersiva que te hace sentir la acción en las palmas de las manos. El mando inalámbrico DualSense te ofrece retroalimentación háptica inmersiva, gatillos adaptativos dinámicos y un micrófono integrado en un diseño cómodo e icónico.

Playstation The Last of Us Parte II rebajado un 25%

Te espera una aventura intensa, dolorosa y cargada de emociones. Ellie y Joel vuelven en un viaje épico en la secuela del aclamado juego de Naughty Dog.

Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition PS5 rebajado un 48%

Vive la transformación de Miles Morales en un increíble superhéroe con poderes explosivos que lo convertirán en un nuevo Spider-man. En la última aventura del universo de Spider-Man de Marvel, el adolescente Miles Morales se adapta a su nuevo barrio al tiempo que sigue los pasos de Peter Parker, su mentor, y se convierte en un nuevo Spider-Man.

Domina sus insólitos ataques bioeléctricos de ráfaga de veneno y su poder de camuflaje, consigue combinar todas sus habilidades y artilugios junto a las espectaculares acrobacias con lanzamiento de telarañas.

Hogwarts Legacy PS4 (Edición Exclusiva Amazon) con un 31% de descuento

Este videojuego es obligatorio para los fans de Harry Potter. Hogwarts Legacy es un RPG inmersivo de acción en mundo abierto basado en los libros. Ahora puedes tomar el control de la acción y ser el centro de tu propia aventura en el mundo mágico.

Embárcate en una aventura que te llevará por lugares nuevos y conocidos. Descubre animales fantásticos, personaliza a tu personaje, elabora pociones, domina hechizos y mejora tus habilidades para convertirte en la bruja o el mago que quieras ser. Tú defines tu legado. Vive la historia nunca escrita.

Resident Evil 4 con un 43% de descuento

Resident Evil 4 es un remake del juego original lanzado en 2005. Mantiene la esencia del original mientras usa el motor gráfico RE Engine para modernizar la jugabilidad, una historia reescrita y gráficos de última generación. Disponible para PS4 y Xbox Series.

La historia nos sitúa seis años después de la catástrofe biológica de Raccoon City. Uno de los supervivientes, Leon S. Kennedy, ha sido asignado como agente especial del gobierno al presidente de los Estados Unidos.

Con la experiencia de múltiples misiones a sus espaldas, Leon es enviado a rescatar a la hija del presidente, la cual ha sido secuestrada. Sus pesquisas le llevan a un aislado pueblo europeo, en donde algo muy extraño está pasando con sus habitantes...

Call of Duty: Vanguard - Standard Edition | Xbox One/Series X|S con un 60% de descuento

A través de una cautivadora campaña para un solo jugador, un selecto grupo de soldados de diferentes países hacen frente a la mayor amenaza del mundo.

Los jugadores también dejarán su huella en la característica experiencia multijugador de Call of Duty y en la nueva y trepidante experiencia de Zombis desarrollada por Treyarch.

Gran Turismo 7 con un 57% de descuento

Si te apasiona la velocidad, practica y compite en los Campeonatos FIA y en el modo Sport con el videojuego Gran Turismo 7 para PS4 y PS5.

Desde los vehículos y circuitos más clásicos hasta la reincorporación del legendario modo Simulación GT, disfruta de las mejores funcionalidades de las anteriores entregas de la serie.

Recuerda que no todo es correr en Gran Turismo 7, perfecciona y crea en el nuevo modo de diseño y personalización o mejora tus habilidades y estrategias de carrera en la escuela de conducción.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rebajado un 16%

Te aguarda un épico viaje en el que recorrerás las tierras y los vastos cielos de Hyrule en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para Nintendo Switch. Embárcate en una peligrosa misión para descubrir el origen del estremecedor evento que ha sumido Hyrule en el caos.

God of War Ragnarok PS5 rebajado un 27%

Vuelve a la acción más rápido que nunca; gracias al SSD de alta velocidad de la consola PS5 no tendrás que esperar mucho para resucitar cuando mueras. Contempla reflejos mejorados, luces y sombras, detalles geométricos aumentados y nieve moldeable mejorada.

Colección de juegos Disney para Nintendo Switch rebajado un 53%

La Colección Expandida: juega a múltiples versiones diferentes de los amados juegos Aladdin, El Rey León y El Libro de la Selva que se han creado a lo largo de los años, incluidas las versiones de consola y de portátiles.