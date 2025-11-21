Black Friday Braun Series 9: lo último en afeitadoras con hasta un 46% de descuento

La inmensa mayoría de hombres tienen una cosa en común, independientemente de su edad, de su profesión, de cómo sea su rutina o su tipo de piel, y es que cada vez hay una necesidad más grande de acertar con la rutina de afeitado. De dejar atrás las cuchillas que irritan la piel y con las que es tan difícil conseguir un afeitado apurado. ¿Te suena? Si es así, tienes que aprovechar las ofertas de Black Friday 2025. Braun acaba de rebajar un 46% la Braun Series 9, la afeitadora más avanzada de su gama, y a la que tantos hombres no han podido resistirse.

Hay quien entiende la depilación como un simple 'trámite' y quiere tardar el menor tiempo posible. Y también está quien se lo toma con calma, disfruta del proceso y decide dedicar esos minutos a mimar su piel. Da igual de qué team seas, porque Braun tiene la mejor afeitadora eléctrica si estás buscando un dispositivo potente, preciso y suave con la piel. Lo mejor es el precio que tiene la afeitadora Braun Series 9 solo durante el Black Friday. Además, Braun ha lanzado otras ofertas en afeitadoras eléctricas (Braun Series 5 o Series 7) con descuentos de hasta el 46%. ¿Y si aprovechas para adelantar alguna compra navideña?

¿Qué hace diferente a la Braun Series 9?

La afeitadora Braun Series 9 se ha ganado la fama entre los campeones del mundo de fútbol como Fernando Llorente, fama merecida por la tecnología alemana y todas las prestaciones que nos hacen la vida más fácil. Corta el pelo mucho más rápido que otras afeitadoras eléctricas, pero además lo hace con una precisión brutal, sin cortes ni irritar la piel. Además, con 60 minutos de autonomía y 90 minutos extra con el estuche PowerCase.

Por eso, su primer punto fuerte es el rendimiento. Esta afeitadora para piel sensible tiene 5 elementos de corte sincronizados y la tecnología sónica de Braun para realizar hasta 10.000 microvibraciones por segundo. ¿Y esto qué significa? Que la Braun Series 9 atrapa más cantidad de vello en una sola pasada y el afeitado es mucho más apurado, incluso en barbas de pocos días.

Si tienes barba, bigote o perilla, seguramente necesites que tu afeitadora premium Braun sea lo más precisa posible. Y esta cumple gracias al cabezal Pro Adaptive que se mueve en 10 direcciones y se adapta muy bien a los contornos del rostro. Además, incluye una recortadora ProTrimmer de acero inoxidable de grado quirúrgico para perfilar el bigote o las patillas.

Braun ha integrado en su afeitadora estrella la tecnología ProSenso Adapt para analizar la densidad de la barba y adaptar su potencia, consiguiendo afeitados apurados incluso en barbas más densas (incluso de 7 días). Además de la tecnología de láminas ‘Protect & shave’. Al apretar la máquina contra la piel permite al pelo sobresalir más del folículo consiguiendo un corte más apurado.

Si tiraste para siempre a la basura las cuchillas porque cortaban e irritaban la piel, no puedes pasarte a una afeitadora eléctrica que haga lo mismo. Esa es la principal razón para aprovechar la oferta de la Braun Series 9 en el Black Friday, porque es muy suave incluso en pieles sensibles. La barra SkinGuard cuida la piel y las láminas OptiFoil son tan finas que ayudan a conseguir un afeitado apurado sin irritar (en seco o en mojado). ¿Sigues preguntándote por qué es la mejor afeitadora eléctrica de Braun?

Más rápida: hasta 10.000 microvibraciones por segundo que capturan más pelo en menos pasadas.

Más precisa: cabezal flexible en 10 direcciones y recortadora incluida para controlar mejor el resultado.

Más suave: láminas ultrafinas y SikinGuard para cuidar la piel, aunque te afeites a diario.

Braun Series 9 VS. otras afeitadoras

La Braun Series 9 sale ganando vs. otras afeitadoras porque no vas a tener que elegir entre un dispositivo potente o uno suave y respetuoso con tu piel. ¿Por qué hacerlo si puedes tener los dos y encima más barato que nunca durante las ofertas del Black Friday de Braun?

Además, es una afeitadora con estación de limpieza que te va a facilitar mucho la vida. Su sistema SmartCare 6 en 1 limpia, lubrica y carga automáticamente la afeitadora para que cada vez que la uses parezca recién comprada.

Rendimiento

Braun Series 9 + : Hasta 10.000 microvibraciones/segundo y 5 elementos de corte sincronizados

: Hasta 10.000 microvibraciones/segundo y 5 elementos de corte sincronizados Otras afeitadora eléctricas: 2–3 hojas de corte convencionales

Precisión

Braun Series 9 + : Cabezal flexible en varias direcciones + recortadora ProTrimmer

: Cabezal flexible en varias direcciones + recortadora ProTrimmer Otras afeitadora eléctricas: Cabezal fijo o movilidad limitada

Comodidad

Braun Series 9 +: SkinGuard + láminas OptiFoil ultrafinas para piel sensible

SkinGuard + láminas OptiFoil ultrafinas para piel sensible Otras afeitadora eléctricas: Mayor fricción y riesgo de irritación

Autonomía

Braun Series 9 + :60 minutos (PowerCase hasta 90 min extra)

:60 minutos (PowerCase hasta 90 min extra) Otras afeitadora eléctricas: 30–45 minutos de media

Mantenimiento

Braun Series 9 + :Centro de limpieza SmartCare 6 en 1

:Centro de limpieza SmartCare 6 en 1 Otras afeitadora eléctricas: Limpieza manual con agua

Uso:

Braun Series 9 +: En seco o en mojado, 100 % resistente al agua

En seco o en mojado, 100 % resistente al agua Otras afeitadora eléctricas:Uso en seco o limitado

Fabricación

Braun Series 9 + :100 % fabricada en Alemania; garantía ampliable

:100 % fabricada en Alemania; garantía ampliable Otras afeitadora eléctricas:Producción mixta; garantía estándar

Opiniones sobre esta afeitadora premium de Braun

La tecnología sónica de Braun, la ingeniería alemana o el afeitado apurado son buenas razones para aprovechar las ofertas en la Braun Series 9, pero ¿necesitas más? Miles de hombres en todo el mundo utilizan ya esta afeitadora premium de Braun, así que hemos recopilado sus opiniones y experiencias a través de Amazon.

"El afeitado es fácil, rápido, suave, sin tirones y sin irritar la piel, algo que es de esperar en una maquinilla top de la marca, en este aspecto muy contento. Podrás apurar el afeitado más o menos dependiendo de tu barba, si tienes

"Tengo barba, pero al afeitar el cuello y los pómulos con cuchillas se me irritaba mucho la piel, así que no podía hacerlo a diario. Con esta máquina, en cambio, no noto nada de irritación y apura muchísimo".

"Por primera vez en 25 años me he podido afeitar varios días seguidos sin destrozarme la cara. En mi caso, no busco un gran apurado y con esta máquina es fácil regular la presión y acabado final".

Black Friday 2025: aprovecha las ofertas en afeitadoras eléctricas Braun

La Series 9 es la afeitadora más avanzada de Braun, y ahora puede estar en tu rutina casi a mitad de precio solo si aprovechas las ofertas de Black Friday 2025. Eso sí, tiene tan buenas reseñas y un precio nada habitual que ya está volando, así que deberías darte prisa si ya te la has imaginado en tu vida.

Tampoco es la única opción. Si quieres aprovechar las ofertas en afeitadoras eléctricas para hacer un regalo o adelantar las compras de Navidad, Braun tiene hasta un 46% de descuento en otros modelos. Por ejemplo, en la Braun Series 5 con casi 3.000 reseñas positivas o en la Braun Series 7 con tecnología AutoSense.

¿Con cuál te quedas? Si quieres mejorar tu rutina, afeitarte tantas veces como quieras a la semana sin irritar la piel y no tener que gastarte un dineral, aprovecha ahora que la Braun Series 9 está rebajada casi a mitad de precio solo durante el Black Friday 2025. Date prisa, ¡porque ya está volando!