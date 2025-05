El Real Betis quiere seguir haciendo historia: busca su clasificación a la Liga de Campeones y puedes vivirlo por menos de 10 €

Declarado el estado de beticidad entre los béticos. El Real Betis está en estado de gracia, viene de clasificarse a la final de la Conference League por primera vez en su historia y está muy cerca de clasificarse a la Liga de Campeones por segunda vez en su historia. Parte con desventaja, está a un punto del Villarreal, pero quedan 12 puntos en juego. Y la primera final que tiene es este domingo a las 21:00 en el Benito Villamarín frente a un siempre complicado Osasuna.

Desde luego que puede ser una temporada histórica para los de Manuel Pellegrini... ¿Y te lo vas a perder? Cataluña está repleta de béticos (por algo le llaman "la novena provincia de Andalucía"), pero, seas bético o no, no te puedes perder este final de temporada... ¿Sabes ya dónde verlo? Tranquilo, desde Shopping te solucionamos la vida como lo hemos hecho ya con el robot limpiafondos que te ha dejado la piscina de cine, y ahora lo vamos a hacer con el fútbol. La mejor opción para disfrutar del fútbol de los béticos (y del resto de deporte y cine) es Movistar Plus +, ¡que ahora solo cuesta 9,99 € al mes y sin coste de permanencia!

Real Betis vs. Osasuna: horario y dónde ver este partido decisivo por Europa (para ambos)

Seas bético o rojillo, o no, no te puedes perder este final de temporada y para ello únicamente tienes que hacer click en el botón 'Suscríbete a Movistar Plus+ por 9,99€'. ¡No te llevará más de cinco minutos y podrás ver lo mejor de cada deporte!

Por solo 9,99 euros al mes, y si decides mantener la suscripción anual, esta te costará menos que un mes en casi cualquier otra plataforma. Sí, como suena.

Gracias a esta suscripción has disfrutado de la Champions League (a la que ahora aspira el Betis) y lo has pasado de lo lindo...

Pero, además, ofrece un encuentro semanal de LaLiga, Premier League y los tres mejores de cada jornada de la Liga Hypermotion. Además, podrás disfrutar del resto del deporte: el mejor baloncesto de la NBA, rugby, pádel, tenis, NFL y golf. ¡Todo lo que amas en un mismo lugar!

Y si al resto de la casa no le gusta el fútbol no te preocupes ni un solo segundo, ya que ¡la suscripción permite hasta dos reproducciones simultáneas! Realmente no es una simple oferta, es LA OFERTA.

La suscripción te permitirá disfrutar de ochenta canales y contenido exclusivo

Y decimos que es LA OFERTA porque, por si no fuera suficiente con tener lo mejor del deporte, también tendrás acceso a más de ochenta canales divididos en diez géneros donde encontrarás además del mejor deporte, las películas, series y documentales del momento. Todo por el mismo precio mensual.

¿Lo mejor? No importa del operador que seas y no hay compromiso de permanencia.

Si con esto no te parece suficiente, Movistar Plus + es la única plataforma de streaming que forma parte del Bono Cultural Joven, lo que significa que aquellos que se beneficien de esta ayuda pueden obtener una suscripción anual por solo 39 euros, ¡poco más de 3 euros al mes!