Si quieres empezar a practicar el 'batch cooking', esto son los artículos que necesitas sí o sí

El 'batch cooking' es la solución más eficaz y práctica para los que tienen que comer fuera de casa a diario. Consiste en dedicar un día en preparar todos los platos que te vas a llevar al trabajo o la universidad (que puedes llevar en una de las mochilas amplias para el gimnasio o viajar) para repartirlos durante la semana. Antes sumarte a esta tendencia con la que resolver uno de los grandes problemas de la rutina, hay una serie de artículos de cocina que necesitas sí o sí.

Desde Shopping, hemos preparado una selección con los cinco artículos con los que vas a ahorrar tiempo en la cocina, optimizar el espacio y alimentarte de una forma sana y cuidada. Son productos que se han colado entre los más vendidos por todas las funciones que ofrecen y sus increíbles precios.

Con el 'batch cooking' vas a dedicar un día a hacer todos los platos de la semana, así que te interesa equiparte con los instrumentos que tengan más número de funciones, como este robot de cocina de Moulinex. Con un solo aparato podrás descongelar, hornear, preparar sopas, triturar o cocinar al vapor, así que reunirás todas las elaboraciones en un solo aparato. Todo de la forma más sencilla posible, con una pantalla intuitiva en la que seleccionar tu elaboración en pocos botones.

Su capacidad es de cinco litros, así que puedes hacer raciones para 3 o 4 personas, congelarlo y tenerlo preparado para las próximas semanas. Los accesorios son aptos para lavavajillas, convirtiéndose también en un producto fácil de limpiar.

Un básico para empezar en el 'batch cooking' son los tuppers en los que almacenar y transportar los platos que prepares. Con este set de 10 recipientes de cristal, tienes todos los que vas a necesitar durante la semana, en diferentes tamaños para que te organices en función de las recetas que hagas. También tienen variedad de formas.

Tienen una base de vidrio que los convierte en los más resistentes y fáciles de limpiar. Con sus tapas de plástico tendrán el cierre más seguro y hermético, para que no se salga ni una gota, por mucho que los muevas. Son aptos para el microondas, congelador y lavavajillas, siendo de los modelos más versátiles que vas a encontrar.

Esta envasadora al vacío es la más vendida y tu gran aliada para que los platos que prepares se mantengan como el primer día en el frigorífico. Con esta herramienta permite sellar hasta 30 bolsas en solo 15 minutos, ahorrándote mucho tiempo en la cocina. Es ideal para el 'batch cooking' y preparar el domingo tu plato, pero disfrutarlo el miércoles o el jueves en la oficina con una de las mejores fiambreras.

La envasadora al vacío destaca por su funcionamiento altamente sencillo, con botones intuitivos para el sellado, vacío y sellado, vacío pulsado o para tarros, si prefieres guardar la comida ahí que en una bolsa. Te llegará con 20 bolsas de diferentes tamaños para que puedas usarla desde el primer día. Tiene un diseño compacto, para que no ocupe demasiado espacio en la cocina.

Tanto si practicas 'batch cooking' como si no, te interesa tener una nevera organizada, para poder acceder a los alimentos fácilmente y cocinar de la forma más cómoda. Con este juego de organizadores de frigorífico de seis piezas, tres grandes y tres pequeñas, se acabará el desorden en este electrodoméstico y tendrás todo el espacio que quieras para organizar tus tuppers desde el primer día.

Estos organizadores están fabricados con material PET de alta calidad, así que la fruta y verdura que guardes en su interior se mantendrá en buenas condiciones. Gracias a su diseño, podrás apilarlos como quieras y optimizar al máximo el espacio de tu nevera. Son resistentes y duraderos, además de fáciles de limpiar.

Además de en tu cocina, son un artículo práctico para ordenar otras partes de la casa.

Ahora que tienes todos los utensilios, hay que ponerse manos a la obra. Para ello, este libro es tu guía perfecta para sumarte al 'batch cooking' y planificar tus comidas durante un mes. Este es igual de interesante que los mejores libros de deporte.

Este libro explica todos los pasos que tienes que dar para ahorrar hasta 28 horas cocinando, además de detallarte todas las ventajas de esta tendencia. Te presenta opciones de menú, diferenciados de forma clara en función de la semana. También tiene consejos para mantener la comida en buenas condiciones.

Los beneficios de practicar el 'batch cooking'

Incorporar el 'batch cooking' en nuestra rutina tiene una larga lista de beneficios, tanto nutricionales como prácticos o económicos.

Ahorro de tiempo . Porque cocinas una o dos veces por semana, en lugar de todos los días. Pasas menos tiempo cocinando, limpiando u organizando ideas, lo reúnes todo en un solo momento.

. Porque cocinas una o dos veces por semana, en lugar de todos los días. Pasas menos tiempo cocinando, limpiando u organizando ideas, lo reúnes todo en un solo momento. Ahorro de dinero también . Compras solo lo que necesitas con una lista de la compra clara y precisa. También evitas hacer pedidos de comida rápida por ahorrar tiempo y aprovechas al máximo tus ingredientes.

. Compras solo lo que necesitas con una lista de la compra clara y precisa. También evitas hacer pedidos de comida rápida por ahorrar tiempo y aprovechas al máximo tus ingredientes. Alimentación más saludable . Controlas mejor lo que comes, ingredientes y métodos de cocción, porque planificarás menús equilibrados y nutritivos.

. Controlas mejor lo que comes, ingredientes y métodos de cocción, porque planificarás menús equilibrados y nutritivos. Reduces el estrés . No tienes que dedicar tiempo a pensar lo que comes cada día y te organizas acorde.

. No tienes que dedicar tiempo a pensar lo que comes cada día y te organizas acorde. Mejor gestión del tiempo. Podrás dedicar el tiempo libre en ti, tu familia o en las aficiones que prefieras.

