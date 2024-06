¿Sabes de qué están hechas las barritas de surimi? Descúbrelo todo sobre su ingrediente principal: el surimi

Seguramente hayas comprado alguna vez los mal llamados palitos de cangrejo en el supermercado o los hayas consumido sin saber realmente lo que son. ¿Cangrejo? ¿restos de pescado? Lo cierto es que las barritas de surimi no están elaboradas a base de cangrejo, sino que su materia prima está compuesta de proteína pura de pescado. Y es que, aunque haya varios productos de surimi en el mercado, como son los narutos, muy conocidos por su uso en el ramen, o, las famosas barritas de surimi Krissia®, lo más probable es que desconozcas el origen de este alimento y los beneficios que puede tener esta técnica de conservación del pescado.

¿Cuál es su origen y cómo se elabora el surimi?

Las barritas de surimi Krissia, líder de productos de surimi en España / Sport

¿Has escuchado alguna vez hablar del escabechado, la salazón o el ahumado? Probablemente sí, ya que son tres técnicas de conservación del pescado muy conocidas es la gastronomía española. De la misma manera que hace años en España surgieron estos métodos de conservación de pescado, el surimi nació en el Japón del siglo III como una técnica ancestral de conservación de pescado. Según la leyenda, fue la emperatriz guerrera Jingu la que descubrió este método de conservación para disponer de la proteína del pescado durante más tiempo y así poder alimentar a sus tropas a medida que se alejaban de la costa. La técnica consiste en extraer los lomos del pescado para después picarlos y lavarlos en repetidas ocasiones con agua dulce para que quede solamente la proteína pura del alimento; el resultado es lo que hoy en día llamamos surimi.

La versatilidad de esta técnica hace que pueda llevarse a cabo con prácticamente cualquier tipo de pescado. Sin embargo, el resultado no siempre es el mismo, pues la mejor calidad se obtiene al tratar pescados blancos de aguas frías, como por ejemplo la merluza del Pacífico o el abadejo de Alaska.

De hecho, el abadejo de Alaska y la merluza del Pacífico son los pescados usados para la elaboración del surimi que se utiliza como base de las barritas de surimi Krissia®, líder de productos de surimi en España. El abadejo es un pescado que pertenece a la misma familia que el bacalao lo que lo convierte en una excelente opción para conseguir el aporte de proteína de pescado.

Conoce más sobre los beneficios del surimi y los productos elaborados a base de surimi

¿Cuáles con los beneficios del surimi y de las barritas de surimi de Krissia®?

Puede que en España esta técnica de conservación de pescado no sea de las más conocidas, pero en Japón es todo un arte milenario que cuenta con un gran reconocimiento entre la población. En este país asiático podemos encontrar alimentos de surimi en varios formatos, como pueden ser snacks listos para picar en cualquier momento o narutos, típicos en los ramens. Obviamente, también hay kanikamas, que son las barritas que aquí traducimos equivocadamente como ‘’palitos de cangrejo’’.

Es posible que hayas escuchado decir alguna vez que estas barritas de cangrejo son de mala calidad, puesto que no llevan cangrejo. Pero lo cierto es que esas barritas están hechas con surimi y por ello contienen proteína de pescado, aportando así muchos beneficios nutricionales, además de un sabor delicioso y una textura perfecta para gustar incluso a los más pequeños de la familia. Por si esto fuera poco, es un alimento que pueden tomar sin ningún problema los intolerantes a la lactosa y los celíacos, puesto que tampoco lleva gluten. Y lo mejor de todo: no hay riesgo de anisakis y es apto para personas que no puedan tomar pescado crudo como mujeres embarazadas.

Según se recoge en el informe 'El valor nutricional del surimi y su impacto en la salud', elaborado por la Academia Española de Nutrición y Dietética (AEND), el surimi es bajo en grasas y tiene un alto valor proteico. Así pues, la calidad del producto no se basa en su sabor o textura, sino que va más allá de eso.

Además, también lleva vitamina B12 y ácidos grasos Omega-3, motivo por el cual las barritas de surimi son un alimento idóneo para incorporar a una dieta equilibrada y completar la ingesta de 3 o 4 raciones de proteína de pescado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir semanalmente.

