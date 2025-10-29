No más crisis de armario: así es el conjunto para barre que recomiendan llevar las expertas a clase

"¿Y qué me pongo?". Si alguna vez te has hecho esta pregunta mientras observas cada prenda de tu armario, descartando combinaciones mientras analizas cada uno de sus pliegues, no te preocupes, te entendemos perfectamente. Y es que esa pregunta rápida, que en apariencia parece fácil de resolver se convierte rápidamente en un dilema interminable -que pone a prueba hasta la paciencia más infinitiva-, más aún si el ánimo del día no acompaña. Y, ¡ojo!, es válido para cualquier plan de la agenda. Sí, incluso, para asistir al gimnasio y, más específicamente, a una clase de barre.

La disciplina, que fusiona lo mejor del yoga y el pilates y que ha logrado conquistar a muchas de nosotros, no solo se ha puesto de moda en las últimas semanas, sino que, incluso, nos ha ayudado a reconciliarnos con el ejercicio. Sin embargo, a pesar de lo que muchos podrían pensar, elegir el atuendo adecuado para una clase de barre no es tan fácil como parece.

Lo que lees: a diferencia de las clases de zumba o las series de burpees, en barre no vale cualquier chándal (ni siquiera este de Under Armour); se requieren prendas elásticas, cómodas y que, sobre todo, se adapten a los movimientos que la disciplina requiere. Así que, si te encuentras ante la duda de qué ponerte antes de tu primera clase, te encantará saber que hemos recurrido a dos expertas en barre para que resuelvan de una vez por todas ese dilema: Paula Coms, Buniness Managaer de Club Barre, y Clara Verduch, fundadora de Club Barre e instructora de la disciplina. ¡Atenta!

"Lo más cómodo y elástico": así es el atuendo que las expertas en barre recomiendan llevar

Así es el conjunto de barre que recomiendan lucir las expertas en barre / Cortesía Barre Fit

Paula Coms, Business Development Manager de Club Barre, lo tiene claro: "Elegir la ropa adecuada para entrenar barre va mucho más allá de la estética. Influye directamente en cómo te mueves, en tu postura y también en cómo te sientes contigo misma cuando entrenas". A la hora de elegir, la experta subraya lo importante que es fijarse en el tejido y en cómo se adapta al cuerpo. "Es fundamental trabajar con rangos de movimiento que sujeten, pero que no opriman", explica.

Un truco de experto: si al hacer un plié o al dar unos saltos, la cintura de tus mallas se baja, el tejido tira o te ves obligada a recolocártelas, es una señal clara de que el conjunto no es el adecuado para tu clase de barre

En ese sentido, podemos destacar esta malla de mujer de Born Living Yoga que, en estos instantes, cuenta con un 20 % de descuento.

El porqué recae en que se trata de una malla de cintura alta -disponible en varios colores- que está diseñada para adaptarse al cuerpo como una segunda piel, sin oprimir, pero proporcionando el control necesario para tus movimientos. Su ligereza y elasticidad la hacen ideal para tus clases de barre.

Con una sujeción media-alta y tirantes finos cruzados en la espalda, este top es perfecto para combinar con la malla Yami. Ideal para quienes buscan soporte sin sacrificar la libertad de movimiento.

Prendas que coinciden con la recomendación de Paula, es decir, la de optar por prendas que ofrecen comodidad, libertas y una sujección equilibrada. De esta forma, tu espalda se alineará mejor, tu postura se elevará y, lo más importante, disfrutarás mucho más del movimiento.

Por su parte, Clara Verduch, fundadora de Club Barre e instructora de la disciplina, también insiste en la comodidad. Para ella, las prendas inspiradas en el ballet son imprescindibles: ya sea como pieza única o combinadas con un sujetador deportivo si es un conjunto tipo falda-pantalón. Estas prendas se han convertido en sus favoritas para entrenar, y, si te animas a probarlas, te sugerimos algunos conjuntos de Born Living Yoga que, además, están rebajadas.

Si eres de las que entrena incluso en los días más fríos, esta chaqueta con cremallera y cuello alto será tu aliada. Su diseño ligero y compacto te permitirá moverte con total comodidad antes o después de tu clase.

