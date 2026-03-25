Real Madrid vs. FC Barcelona: disfruta de los cuartos de final de la UEFA Women’s Champions League en Disney+

El fútbol femenino vive uno de sus momentos más esperados de la temporada. La UEFA Women’s Champions League entra en su fase decisiva y lo hace con un duelo que trasciende fronteras: el FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan en cuartos de final por un puesto en semifinales.

Un Clásico que ya es habitual en el fútbol español, pero que ahora se traslada al escenario europeo, elevando aún más la exigencia y la expectación. Dos partidos, los días 25 de marzo y 2 de abril, que prometen intensidad, talento y máxima igualdad entre dos equipos que no dejan de crecer, y lo mejor: se podrán ver en directo a través de Disney+.

El Barcelona se enfrenta al Real Madrid en los cuartos de la Champions League / EFE

Los aficionados que no quieran perderse este duelo podrán seguirlo en directo a través de Disney+, que se ha consolidado como una de las plataformas de referencia no solo en entretenimiento, sino también en retransmisiones deportivas. Además de su amplio catálogo de series, películas y documentales, la plataforma permite disfrutar de la fase decisiva de la Champions femenina desde cualquier dispositivo, adaptándose al consumo actual: en directo o a la carta, cuándo y dónde quieras.

El enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Real Madrid en los cuartos de final de la UEFA Women’s Champions League se disputará a doble partido. El encuentro de ida tendrá lugar el 25 de marzo a las 18:45 horas en el Estadio Alfredo Di Stefano, mientras que el partido decisivo se jugará el 2 de abril a la misma hora (18:45) en el Spotify Camp Nou. Una eliminatoria clave en la máxima competición europea que decidirá qué equipo avanza a semifinales en uno de los duelos más esperados del fútbol femenino.

Un Clásico europeo con mucho en juego

Alexia Putellas se besa el escudo del Barça tras marcar el 2-0 en el Clásico para ganar la Supercopa / David Aliaga/RFEF

El cruce entre Barça y Real Madrid llega en un momento clave del curso. El conjunto azulgrana, uno de los grandes dominadores del fútbol europeo en los últimos años, parte como favorito, pero el crecimiento del Real Madrid en esta competición añade un componente extra que hace aún más atractivo el enfrentamiento.

Dos estilos, dos proyectos y un mismo objetivo: estar en semifinales. Y en eliminatorias a doble partido, cada detalle cuenta.

Por eso, el formato de ida y vuelta garantiza emoción hasta el final, con 180 minutos en los que cualquier error puede ser decisivo. Un escenario perfecto para que aparezcan las grandes jugadoras y se vivan momentos que marcarán la temporada.

Una oportunidad para verlo todo en directo

En este contexto, plataformas como Disney+ ofrecen una forma sencilla de seguir el partido sin perder detalle. Con una suscripción desde 6,99 euros al mes, los usuarios pueden acceder a los cuartos de final de la UEFA Women’s Champions League y, al mismo tiempo, disfrutar de todo el contenido adicional que ofrece el servicio.

La propuesta va más allá del directo: permite ver los partidos desde cualquier dispositivo, repetir las jugadas clave y combinar el deporte con un catálogo completo de entretenimiento.

Horarios de los cuartos de final de la Champions femenina

La eliminatoria entre FC Barcelona y Real Madrid forma parte de unos cuartos de final que reúnen a los mejores equipos de Europa. Este es el calendario completo:

Partido de ida – martes 24 de marzo

18:45 – VfL Wolfsburg vs OL Lyonnes

21:00 – Arsenal FC vs Chelsea FC Women

Partido de ida – miércoles 25 de marzo

18:45 – Real Madrid C.F. vs FC Barcelona

21:00 – Manchester United Women vs FC Bayern München

Partido de vuelta – miércoles 1 de abril

18:45 – FC Bayern München vs Manchester United Women

21:00 – Chelsea FC Women vs Arsenal FC

Partido de vuelta – jueves 2 de abril

18:45 – FC Barcelona vs Real Madrid C.F.

21:00 – OL Lyonnes vs VfL Wolfsburg

Mucho más que un partido

Más allá del Clásico, estos cuartos de final reflejan el crecimiento imparable del fútbol femenino. La calidad, la competitividad y el interés que generan este tipo de encuentros consolidan la competición como uno de los grandes espectáculos del deporte actual.

Para el aficionado, esto se traduce en una experiencia completa: no solo ver un partido, sino formar parte de un momento clave de la temporada. Un duelo que combina rivalidad, talento y ambición en el mayor escenario posible. Porque hay partidos que se pueden ver después… y otros que merece la pena vivir en directo. Y este Barça–Real Madrid es, sin duda, uno de ellos.

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