F.C Barcelona vs. Real Madrid: dónde ver el partido que puede hacer campeón de la Liga a los culés

El F.C. Barcelona recibe al Real Madrid este domingo 10 de mayo a las 21:00 h (hora peninsular) en el Spotify Camp Nou en un Clásico que puede ser mucho más que un partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025/26. Será el último duelo directo entre ambos esta temporada… y puede acabar con el Barça celebrando el título ante su gente y frente a su eterno rival. Noche grande en el calendario, con todo lo que eso implica.

No es un encuentro cualquiera. El conjunto azulgrana llega con la posibilidad real de proclamarse campeón al término de los 90 minutos y convertir Canaletas en el epicentro de la fiesta. Un escenario que añade un punto extra de tensión, emoción y expectativa. Por esosi no quieres perderte ni un detalle tener acceso al partido resulta imprescindible, y en ese sentido suscribirse Movistar Plus+ es la solución.

F.C. Barcelona vs. Real Madrid: cuándo, dónde ver y qué se juega en este partido de lo más decisivo

El Barça puede proclamarse campeón de LaLiga esta misma jornada / Europa Press

El Clásico es la cita más importante del año, y este aún más. El próximo domingo 10 de mayo a las 21:00 horas es la fecha marcada para todos los aficionados al fútbol. El Spotify Camp Nou se vestirá de gala para una de las noches más especiales de la temporada, en la que su equipo puede convertirse en campeón de LaLiga, la 29 del Barça, ante su afición y su eterno rival. Todo ello se podrá vivir en Movistar Plus+.

Y es que este tipo de partidos no se repiten cada semana. Es fútbol del máximo nivel, y con la lucha del título de campeón en juego. Por eso, tener acceso fácil y directo a la retransmisión es clave y el por qué suscribirte ahora a Movistar Plus+ está más que justificado.

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Por no olvidar que con solo esta suscripción de 9,99 euros al mes (la misma que no requiere de permanencia y va ajena a la teleoperadora que tengas), no solo podrás disfrutar de este clásico, sino que además tendrás un amplio abanico de contenidos: desde partidos y competiciones hasta series exclusivas o películas de las que todo el mundo está hablando.

Qué resultado necesita el F.C. Barcelona para ganar LaLiga contra el Real Madrid

Este partido es clave para que el conjunto azulgrana se haga con el título: solo necesita ganar o incluso empatar para proclamarse campeón de LaLiga EA Sports por puntos. Por eso, tanto si eres culé como merengue, estamos seguros de que no querrás perdértelo.

El Real Madrid se enfrenta al F.C. Barcelona hoy domingo 10 de mayo en LaLiga EA Sports / Europa Press

Al fin y al cabo, hay en juego esa dosis extra de emoción que llevará este duelo a todas las portadas. De ahí que te recomendemos no dejar pasar la oportunidad de verlo. No todos los días se puede asistir a cómo el FC Barcelona conquista su Liga número 29.

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Movistar Plus+ se ha consolidado como una de las opciones más completas para disfrutar del mejor deporte desde casa. No se trata de una simple plataforma, sino de una ventana abierta a competiciones del máximo nivel y a historias capaces de atrapar al espectador desde el primer minuto.

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: tienen producciones propias y series con todas las temporadas listas para verlas del tirón. Películas : desde los últimos estrenos que acaban de salir del cine hasta películas de risa, de acción o para ver con toda la familia un domingo.

: desde los últimos estrenos que acaban de salir del cine hasta películas de risa, de acción o para ver con toda la familia un domingo. Documentales: no son los típicos docus aburridos; son historias reales, de esas que te dejan pensando y que solo puedes ver ahí.

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El nuevo plan de Movistar Plus + te permite disfrutar de tus series, películas y más de 70 canales por solo 4,99 euros / Cortesía

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