El Barça quiere confirmar su liderazgo frente al Levante: dónde ver el partidazo por solo 9,99 €

Para el F.C. Barcelona se ponen las cosas serias. Tras un gran inicio en LaLiga EA Sports frente al Mallorca, al que ganaron 0-3, buscarán confirmar su buen estado de forma contra el Levante. A pesar de ser un recién ascendido y de haber perdido en su primer partido, el equipo valenciano quiere dar buena imagen en su estadio y frente a su afición, así que no va a ser un camino de rosas para los blaugranas. Será a las 21:30 cuando los equipos salten al campo, en un duelo apasionante por los tres puntos y no te olvides de conseguir la segunda equipación del Barça barata para seguir animandolos.

El partidazo de este segunda jornada de LaLiga es sin duda el trepidante Levante - Barcelona. Aunque tuvieron arranques de temporada muy diferentes, los valencianos siempre son un rival complicado. Prueba de ello es que en la última temporada de los locales en Primera División, el Barça obtuvo una victoria por la mínima y un empate, ¿podrán los chicos de Hansi Flick manejar la presión del campeón y cumplir las expectativas o , por el contrario, será un camino más difícil de lo que muchos esperan?

El Barça busca el liderazgo contra el Levante a las 21:30

Solo hay un lugar donde vas a poder disfrutar de este partido tan emocionante. Una plataforma en la que tienes disponible contenido exclusivo fascinante, como los mejores documentales deportivos. Y es que no hay mejor momento para suscribirte en Movistar Plus+ y aprovecharlo al máximo.

Seas del equipo que seas, no te puedes perder el mejor fútbol y lo puedes tener únicamente con un click en el botón 'Suscríbete a Movistar Plus+ por 9,99 euros. Tras unos sencillos y rápidos pasos, podrás acceder a una cantidad sin igual de contenido.

Sin compromiso de permanencia y seas del operador que seas, Movistar Plus+ es para ti.

Por solo 9,99 euros al mes, además de la Liga Hypermotion al completo o los duelos más emocionantes de la Premier League, tienes desde mañana hasta el 7 de septiembre el US Open entero, el rugby, el pádel, el baloncesto... Todos los deportes que te puedas imaginar en un mismo sitio.

Con la suscripción de Movistar Plus+ disfrutarás de ochenta canales y la reproducción simultánea

Si en casa no sois todos futboleros, no tienes nada de lo que preocuparte. En Movistar Plus + tienes disponible la reproducción simultánea. Lo que significa que cada miembro de la familia puede reproducir su contenido favorito en diferentes dispositivos, una oferta irrepetible.

Los mejores estrenos de películas, las series más aclamadas y originales o los documentales más interesantes, todo lo tienes disponible en los ochenta canales de la plataforma divididos en diez géneros. Un lujo incomparable y todo por el mismo precio de 9,99 euros al mes.

Y si te parece poco, no te olvides de que Movistar Plus+ es la única plataforma que puedes pagar con el Bono Cultural Joven, todas las comodidades al alcance de tu mano.