Ni Cartier ni Royal Oak: el reloj que podría lucir Bad Bunny en su próxima aparición no llega ni a los 60 euros

La presencia de Bad Bunny en los grandes escenarios siempre genera conversación, y su trayectoria en los últimos meses ha sido histórica. En 2026, el artista no solo se consagró en la música, sino que marcó hitos culturales: ganó el Grammy al Mejor Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, siendo uno de los primeros discos en español en lograrlo y rompiendo barreras para la música latina en un premio dominante del mundo anglófono.

Poco después, encabezó el Half-Time Show de la Super Bowl LX, convirtiéndose en el primer artista latino en interpretar un espectáculo de medio tiempo prácticamente íntegro en español y haciendo de ese momento un símbolo de identidad cultural global.

Más allá de la música y la puesta en escena, hubo un detalle que volvió a captar la atención internacional: su estilo. Un hecho que vuelve a repetir tras marcarse un auténtico Bad Bunny con estos calzoncillos de Calvin Klein supercómodos en oferta, y es que tanto en la alfombra roja de los Grammy como en el descanso del partido, Bad Bunny dejó claro que cada elemento de su look está cuidadosamente elegido. Y si hubo un accesorio que destacó en esas grandes apariciones, ese fue el reloj.

Bad Bunny y otros artistas amenizarán el intermedio de la Super Bowl 2026 / Cortesía DAZN

En la Super Bowl, Bad Bunny combinó tradición y moda con un conjunto monocromático en tonos crema diseñado a medida por Zara —un guiño intencional a sus raíces latinas y a la moda accesible— acompañado de unas adidas BadBo 1.0 y en la muñeca su Royal Oak Selfwinding de Audemars Piguet en oro amarillo de 18 quilates con esfera de malaquita, una pieza de alto lujo que contrastaba con el resto del look y subrayaba su capacidad para mezclar cultura popular y elegancia de alto nivel.

En los Grammy, además de ganar el premio máximo, Bad Bunny impuso tendencia con un esmoquin exclusivo de Schiaparelli, reforzando su reputación como icono de estilo que trasciende la música.

Así es el reloj que podría lucir Bad Bunny en su próxima aparición

Un reloj es mucho más que un complemento: es una declaración de estilo. Para muchos hombres, contar con una pieza versátil que pueda llevarse en cualquier ocasión marca la diferencia. Este modelo -sencillo, asequible y lleno de personalidad- tiene el equilibrio perfecto entre lo informal y lo elegante, convirtiéndose en el accesorio ideal para alguien cuyo estilo juega con la dualidad entre lo urbano y lo sofisticado.

Su diseño es reconocible: bisel octogonal, esfera con patrón tipo tablero de ajedrez y caja con líneas angulares que rompen con las convenciones de la relojería tradicional. El resultado es una pieza con carácter propio, pensada para quienes buscan algo diferente dentro de la estética contemporánea.

Está fabricado con caja y brazalete de acero inoxidable pulidos, lo que le proporciona resistencia y un acabado cepillado que refleja la luz con un elegante brillo metálico. En su interior incorpora un movimiento de cuarzo japonés que garantiza precisión, y ofrece resistencia al agua hasta 30 metros.

El cristal mineral con dureza en la escala de Mohs protege la esfera de arañazos, mientras que el cierre de mariposa con doble pulsador asegura comodidad y seguridad.

Por qué podría llevar Bad Bunny este reloj en su próxima aparición

Aunque Bad Bunny suele lucir piezas de alta relojería en eventos como la Super Bowl o los Grammy, sus elecciones de estilo siempre comunican algo más que exclusividad: expresan personalidad, presencia y un enfoque culturalmente consciente.

Este modelo comparte elementos que conectan con esa actitud:

Diseño octogonal distintivo , que rompe con la estética relojera tradicional y coincide con su preferencia por piezas no convencionales.

, que rompe con la estética relojera tradicional y coincide con su preferencia por piezas no convencionales. Equilibrio entre informal y elegante , apto tanto para un evento casual como para un look más elaborado.

, apto tanto para un evento casual como para un look más elaborado. Presencia visual sólida y contemporánea, ideal para quienes valoran estilo y versatilidad sin sacrificar funcionalidad.

En otras palabras, si el artista eligiera una pieza con carácter y personalidad marcada, un reloj como este encajaría con su enfoque de estilo moderno, definido por la mezcla de audacia, tradición y sofisticación que ha demostrado en sus apariciones públicas más relevantes.

Si aún así no te convence este reloj, siempre puedes decir sí al reloj Tommy Hilfiger

Si buscas algo más clásico…este modelo de Tommy Hilfiger es todo lo que necesitas

Este reloj de pulsera destaca por ofrecer una combinación de estilo clásico y funcionalidad cotidiana en un diseño accesible y versátil.

El reloj cuenta con esfera analógica clara y legible, ideal para quienes prefieren la lectura tradicional de la hora sin complicaciones digitales. Su diseño tiende a equilibrar un estilo sobrio con un toque moderno.

Construido con materiales resistentes, ofrece una durabilidad práctica para el uso diario. La correa y la caja mantienen un acabado que aporta presencia sin resultar demasiado llamativo, facilitando su combinación con diferente. Un reloj diferente, pero que no pierde ni elegancia ni modernez.

Un reloj diferente para quienes buscan la perfecta conexión combi entre elegante y moderno

Este reloj destaca por su diseño y detalles. La correa de silicona suave es hipoalergénica y transpirable, mientras que la barra de resorte de cambio facilita colocar y quitar el reloj con rapidez. El bisel tallado en forma de V y el anillo de cuatro capas resaltan la elegancia del diseño, mientras que la combinación de correa negra, bisel plateado y números en color caqui ofrece un contraste armonioso y moderno.

Lujo, estilo y funcionalidad en un solo reloj

Este reloj combina tres subesférases útiles con materiales de alta calidad, resistencia al agua y detalles elegantes como un bisel con adornos decorativos, ideal para quien busca un accesorio que llame la atención sin perder practicidad.

Si quieres algo que nunca pasa de moda: este modelo siempre cumple

Con brazalete de acero inoxidable, cierre desplegable y función luminosa, este reloj ofrece precisión y durabilidad. Su diseño atemporal lo hace ideal para cualquier ocasión, desde el día a día hasta eventos formales.