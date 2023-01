Los auriculares Sony, a mitad de medio, y 30.000 valoraciones

Por menos de 10 euros, los auriculares Sony son uno de los más valorados por los usuarios

Con un 47% de descuento, los auriculares Sony MDR-ZX110 son uno de los modelos más baratos que podemos encontrar en Amazon. Lo primero que hay que decir de ellos es que no son unos auriculares inalámbricos, aunque destacan desde la compañía nipona que tiene cable anti nudos y enredos.

El rango de frecuencia de banda ancha abarca de 12 Hz a 22 kHz, con bajos profundos, niveles medios y altos de gran calidad, por lo que se escucha todos y cada uno de los detalles de las canciones o podcast. Y como tienen un diseño envolvente y cerrado (lo que ofrece cancelación de ruido) son muy cómodos de llevar durante todo el día.

Estos auriculares de Sony tienen una diadema autoajustable y almohadillas con amortiguación suave que cubren toda la oreja. Y que se pueden llevar a cualquier parte. El diseño giratorio de los auriculares permite un fácil almacenamiento cuando no se están utilizando. Se pueden guardar en una maleta o una bolsa sin preocuparte de que ocupen demasiado espacio.

Con 4,5 sobre 5 estrellas, este modelo es muy valorado entre los usuarios. "No les tenia mucha fe por su precio pero me han sorprendido. Han llegado perfectos y el paquete venía en perfecto estado. Ni un solo golpe", explica una usuaria. "Aunque sea un básico, Sony no defrauda. El uso que se le ha dado ha sido para los niños con la tablet. En cuanto a la comodidad, evidentemente no tienen la de un inalámbrico, aunque para los niños es ideal, ya que no tienen que cargarlos, no se pierden... Producto recomendable", subraya otro internauta.

Ahora, están disponibles por tan solo 7,98 euros.

Quality Park: auriculares inalámbricos superventas

Estos auriculares inalámbricos tienen cancelación del ruido, micrófono incorporado, son resistentes al agua y cuentan con un sistema táctil inteligente. Lo mejor es que tienen un sobresaliente en Amazon (4.8/5). Están equipados con Bluetooth 5.0 para garantizar una conexión más estable, mayor radio de alcance y menos consumo de energía.

La calidad de sonido es muy destacable, limpio y sin distorsiones. Con reproducción en estéreo 3D y función de cancelación de sonido hace que te sumerjas del todo en la música. También cuenta con micrófono de alta definición.

La funda de estos cascos está equipada con una pantalla digital inteligente que hace muy sencillo su uso. Para encenderlos o apagarlos tan solo hace falta mantener pulsado durante 3 segundos. Además, podrás pasar y retroceder de canción con un solo toque, sin necesidad de utilizar el dispositivo al que esté vinculado.

Gracias a su sistema inteligente también es posible bajar y subir el volumen del audio dando 2 toques en el auricular derecho. Para responder llamadas tan solo será necesario presionar 3 veces el auricular izquierdo y una para colgar.

La conexión es muy fácil. Al sacarlos de la funda se conectarán automáticamente al último dispositivo con el que se vinculó.

Con más de 36.000 valoraciones tiene una puntuación de 4.8/5 estrellas. "He probado muchos auriculares y en este el sonido es el mejor que he tenido, bastante mejor que otros más caros" ha escrito un usuario.

Quienes lo han probado también resaltan su comodidad: "Llevan gomillas en tres tamaños, para elegir la que más se ajuste a tu canal auditivo".