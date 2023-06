El aparato de Beurer que alivia el dolor y fortalece los músculos desde casa

Contribuye a la reducción del dolor sin medicamentos gracias a su sistema de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea

Un 5% de la población española padece dolor diariamente.

Debido a la alta prevalencia del dolor (en España, un 32% de la población adulta sufre algún tipo de dolor) y sobre todo en sus formas crónicas, actualmente, las consultas debidas al dolor neuropático, una afección neurológica que aparece como consecuencia de alteraciones del sistema nervioso.

Sin embargo, el 18,6% de la polación española sufre dolor de espalda, por múltiples causas y con diferentes grados de intensidad. Alrededor de un 80 por ciento de la población ha sufrido, o lo hará a lo largo de su vida, dolores de espalda.

Según la duración del dolor, como explican desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, se puede clasificar en:

Agudo: cuando dura menos de 6 semanas.

Subagudo: si dura entre 6 semanas y 3 meses.

Crónico: el que se prolonga durante más de 3 meses.

Recurrente: si se producen episodios agudos sucesivos separados por periodos libres de síntomas de 3 meses de duración.

Beurer EM 49 TENS/EMS: para el alivio del dolor

Y si hay un dispositivo que puede ayudar a aliviar los dolores musculares es este de la marca Beurer, que es uno de los más vendidos en Amazon y que cuenta con más de 22.000 valoraciones. De hecho, tiene 4,5 sobre 5 estrellas. Tiene dos canales ajustables por separado y cuatro electrodos adhesivos para TENS, EMS y masajes mediante electroestimulación.

Tres funciones básicas

El fabricante resalta que contribuye a la reducción del dolor sin medicamentos gracias a su sistema de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, con 12 aplicaciones preprogramadas y tres personalizables. Permite mejorar el acondicionamiento y la regeneración muscular: Entrenamiento dirigido y regeneración de los músculos mediante estimulación eléctrica, 32 aplicaciones preprogramadas y 3 personalizables. Y masaje relajante: con 20 programas de masajes para aliviar tensión y dolor muscular.

Características principales

2 canales ajustables por separado, cada uno con 4 electrodos

64 aplicaciones preprogramadas (TENS, EMS y masaje)

6 programas personalizables (TENS y EMS)

“Doctor's Function" para la adaptación ideal a su programa terapéutico personal

Función de temporizador (5-100 minutos), incluyendo el apagado de seguridad

Pantalla LCD azul retroiluminada

Diseño ergonómico y con un práctico clip para el cinturón.

El efecto de la electroestimulación sólo suele ser perceptible tras un uso regular y repetido. La electroestimulación no sustituye al entrenamiento muscular habitual, pero es un complemento útil.

Más de 22.000 valoraciones en Amazon

"Sufro de dolores de espalda, un par de hernias y lumbago. Buscaba un electroestimulador para empezar, que contara EMS, TENS, y que no costara una fortuna. El Beurer EM49 disponía de todas las características que yo buscaba y por eso lo compré. Los 4 electrodos de gel adhesivo se pueden colocar en varias partes del cuerpo, dependiendo de la zona a tratar", explica un usuario.

"Estoy encantada con el producto. Como tengo lumbalgia bastante crónica así como dolores de cadera finalmente decidí tener uno de estos aparatos en casa para utilizarlo cuando lo necesitara. La fisioterapeuta que me atiende siempre me pone los electrodos como parte del tratamiento y un día le pregunté si podía tener uno para mí y me dijo que es muy fácil de manejar una vez que uno sabe los sitios del cuerpo donde colocarlos", señala otra internauta.