No es el anillo de pedida de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez, pero cuesta menos que un menú y cuenta con más de 6.000 valoraciones

Tras nueve años de noviazgo, y cinco hijos: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron ayer al mundo anunciado su compromiso.

Una noticia que si bien se sabía que algún momento iba a llegar no dejó a nadie indiferente, se difundió rápidamente por las redes sociales a través de una imagen que lo decía todo: la mano de Georgina luciendo un imponente anillo con un diamante central de talla ovalada que brilla como si quisiera eclipsar el sol, al igual que la segunda equipación y más comentada el Barça.

Más allá del precio, del cual no se estima uno exacto —algunos medios estiman cinco millones de dólares y otros elevan la cifra hasta los 12 millones— el anillo es un símbolo de su historia juntos, una vida en familia compartida entre lujos, viajes y portadas. Un "sí quiero" que compartió Georgina que llevaba años esperando, como también hablaron en su documental. Un momento íntimo para ellos que no tardó en ser portada en el mundo entero.

Y aunque el de Georgina es inalcanzable para la mayoría de bolsillos, eso no significa que no podamos llevar un anillo con la misma esencia romántica y elegante… sin hipotecarnos. Amazon tiene una alternativa que, por menos que una comida para dos, te permite presumir de brillo y diseño.

El anillo bestseller que arrasa en Amazon

El anillo de JewelryPalace en plata de ley 925 con zafiro de 2,7 quilates es de esas joyas que demuestra que el lujo no siempre necesita un precio millonario para impresionar, al igual que estas zapatillas Tommy Hilfiger rebajas a precio mínimo.

Está elaborado artesanalmente con plata esterlina sólida, marcada con el sello S925, y bañada en rodio para garantizar un brillo duradero que resiste al paso del tiempo. Este tratamiento además lo protege de la oxidación y el cambio de color, manteniéndolo como nuevo incluso con uso diario.

Y lo mejor: no contiene níquel, plomo ni cadmio, por lo que seguro incluso para las pieles más sensibles.

Este modelo tiene como piedra central un zafiro creado en laboratorio de calidad AAA, con un corte preciso que maximiza su luminosidad y un tono azul intenso que recuerda a joyas reales. Su dureza y resistencia al desgaste lo convierten en un anillo perfecto para llevar a diario sin miedo a que se desgaste. A la luz, su brillo cautiva, añadiendo un toque de sofisticación al look más sencillo, como con estas zapatillas Pepe Jeans que arrasan entre los hombres.

¿Por qué está arrasando en Amazon?

Aunque es perfecto como anillo de compromiso, su diseño atemporal lo hace ideal para celebrar aniversarios, cumpleaños o simplemente para regalar un detalle con significado, como el perfume de mujer que evoca la esencia de colonias de lujo. Además, se adapta a todos los gustos al estar disponible en varios colores y con diferentes piedras más allá del zafiro: esmeralda, rubí, amatista púrpura o citrino.

JewelryPalace lo presenta en un estuche elegante, listo para sorprender, y además incluye un ajustador de talla gratuito para que encaje a la perfección desde el primer momento. Todo ello con la tranquilidad de un servicio postventa que prioriza la satisfacción del cliente y somete cada pieza a rigurosos controles de calidad.

Con una nota media de 4,3 sobre 5 estrellas, y más de 6.000 valoraciones positivas en Amazon, los usuarios que se han decantado por este anillo destacan su excelente relación calidad-precio, su calidad, el grosor y su comodidad. "El anillo es precioso, es de plata, lleva su sello en el interior del mismo. El brillo es espectacular y no sólo es que se vea de calidad sino que lo es", asegura Chóe en comentarios.

Si buscas la simulación de un diamante: este anillo es el favorito de muchas

Ahora bien, si lo que quieres es un anillo de diamantes como el de Georgina, pero no quieres gastarte millones en él, JewelryPalace presenta una alternativa más que asequible con este anillo que simula al diamante.

Al igual que el anillo presentado anteriormente, es una anillo plata de ley 925. La plata esterlina está hecha de 92.5% de plata pura, mezclada con aleaciones para agregar dureza y durabilidad.

La piedra preciosa es circonita con dureza y resistencia al desgaste.

