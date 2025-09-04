Amazon dispone un sinfín de productos de segunda mano que están nuevos y están rebajados

Comprar de segunda mano ya no es lo que era. Si antes la duda era si el producto llegaría en buen estado, hoy plataformas como Amazon han convertido esta opción en una manera inteligente de ahorrar sin riesgos, como con este smartwatch rebajadísimo. Y es que, detrás de cada artículo reacondicionado, hay un proceso de revisión y control que lo deja prácticamente como nuevo, como estas zapatillas que serán tendencia esta temporada.

Los españoles ahorraron cerca de 3.200 millones de euros en 2024 gracias a la compra de artículos de segunda mano por Internet, según los datos del estudio realizado por la consultora Cerb para Amazon. Este mismo estudio, revela que las principales preocupaciones de los españoles a la hora de adquirir productos de segunda mano son no saber con certeza en qué estado se encontrará el artículo (40%) y desconocer el plazo de la garantía y la posibilidad de devolución (39%).

Precisamente por eso, Amazon explica que cada producto devuelto se inspecciona, se limpia, se prueba y, si hace falta, se repara, asegurando que cumpla con los mismos estándares de calidad antes de ponerlo a la venta… con un descuento que puede marcar la diferencia, como la de este reloj con correa de piel más solicitado entre los hombres. Hasta el 9 de septiembre, podrás encontrar descuentos de hasta el 50% en categorías como tecnología, hogar, juegos o deporte con más de 35 millones de artículos disponibles.

Así que la respuesta es clara: sí, la calidad de los artículos de segunda mano está garantizada, como la de estos cuatro portátiles rápidos potentes y baratos. Y lo mejor de todo es que puedes encontrar desde pequeños gadgets hasta grandes electrodomésticos. Y para intentar notar menos la cuesta de septiembre... aprovecha para coger ese producto que estabas buscando como nuevo y dale un respiro a tu bolsillo.

Estos productos de segunda mano están como nuevos y rebajados

Ahorra hasta 80 euros con estas Nintendo Switch

La Nintendo Switch se ha convertido en la consola más popular para jugar en familia o entre amigos. Sus gráficos están llenos de colores y matices, un aspecto visual que cualquiera puede disfrutar.

Y es que, además de la infinidad de juegos que tiene, la Switch es una consola fácil de transportar, ideal para no aburrirte en largos trayectos. Y, mientras que su precio original son 279 € encontrar modelos de segunda mano a partir de 198.

De 1.000 a 532 euros: el portátil Samsung Galaxy Book 4

Ahora bien, si hay productos reacondicionados donde merece la pena invertir, es en el mundo de la informática. Entre los miles de ejemplos, hemos encontrado este "chollo": el portátil ultrafino Samsung Galaxy Book4.

Conquista tu día a día con el último procesador Intel Core i7 y los gráficos Intel integrados, que ofrecen un rendimiento suave para streaming y multitarea sin interrupciones. Además, guarda los contenidos que más te gustan con hasta 2 TB de almacenamiento SSD ampliable.

El Galaxy Book4 cuenta con un cuerpo todo de metal que pesa solo 1,55 kg. Además, con su gran pantalla full HD de 15.6" podrás disfrutar de imágenes nítidas y vibrantes para relajarte con tus vídeos favoritos.

Si eres más de tablet: el iPad de 11 pulgadas

Otro dispositivo que cada vez es más frecuente en las casas son las tablets. Hay infinidad de modelos pero, igual que pasa con los iPhone, los iPads son los favoritos de muchos.

El iPad de 11 pulgadas sube de nivel con el potente chip A16, la espectacular pantalla Liquid Retina. Y como el iPad ofrece autonomía para un día entero, podrás meterte de lleno en tus juegos favoritos y editar fotos o vídeos siempre que quieras.

Este modelo en concreto tiene 128 GB de almacenamiento y 128 GB de memoria RAM.

Hazte con una GoPro por 100 euros menos que su precio

Siguiendo con el sector de la tecnología, pasamos a las cámaras. Y no, no son las instantáneas. En los últimos años las cámaras deportivas y acuáticas se han colado dentro de la lista de deseos de muchos. Y si hay una marca líder esa es GoPro.

Conocida también por su precio elevado, merece la pena por la calidad de las imágenes invertir en una. Pero si puedes ahorrarte 100 euros mejor que mejor. Y es que puedes hacerte con la GoPro Hero 11 Black mucho más barata que su precio habitual. Pese a ser de segunda mano, la calidad del producto y el objetivo de la cámara no están dañados.

Este modelo además tiene la potencia de la Hero 11 Black, solo que más ligera y de menor tamaño. Perfecta para llevarte a todos lados y hacer los mejores vídeos.

Y para aumentar tu set de mandos

Disfruta de una experiencia de juego sin límites con compatibilidad total con Nintendo Switch, Switch Pro y PC.

Cuenta con diseño ergonómico avanzado para dar la máxima comodidad y control, ya que se adapta perfectamente a tus manos para largas sesiones de juego.

Con este mando no solo tendrás activado todos los sentidos. Ya que sentirás cada impacto y movimiento con el sistema de doble vibración y el sensor giroscópico de 6 ejes, que brindan una experiencia de juego realista y precisa.

La silla de paseo de bebé más aclamado en Amazon

Que los productos de bebé pasan de generación en generación no es nada nuevo. Pero, si eres padre primerizo, puede que te hayas sorprendido, o no, con el precio de los carritos. Por ello, si no tienes de quien heredarlo, hacerte con uno de segunda mano puede ser tu mejor opción.

Esta silla de paseo de la marca Inglesina Sketch es la más vendida en Amazon, y también posicionada como la mejor valorada del catálogo de la plataforma con una nota media de 4,6 sobre 5 estrellas.

Se abre y se cierra con una mano y permanece de pie cuando se cierra. Tiene un respaldo totalmente reclinable con control centralizado para una posición cómoda para dormir.

La capota extensible está fabricada con tejido con tratamiento UV de factor de protección UPF 50+ y con malla insertada en la capota para facilitar la ventilación

La camisa básica de Levi's más vendida

Uno de los productos de segunda mano que más triunfa es sin duda la ropa. Sin embargo, en el sector de la moda no solo se da una "segunda vida" a la ropa vintage.

Esta camisa de Levi's se encuentra dentro del catálogo de Amazon. Además de ser el modelo más clásico de la marca, que te sentará como un guante combinado con los Levi's 501 también rebajados, es la camisa más solicitada del momento en la plataforma. Y si prefieres una de lino, estas son las mejores.

Si buscas camisetas: esta de Pepe Jeans está a precio mínimo

Al igual que Levi's, otras marcas reconocidas como Pepe Jeans tiene artículos de segunda mano que bien parecen nuevos. Y si eres fan de la marca, estas zapatillas triunfan entre los hombres.

Un ejemplo es esta clásica de la marca londinense. Con un ajuste regular, esta camiseta ofrece un ajuste clásico y versátil.

Está fabricada íntegramente en algodón sostenible, ofreciendo la máxima comodidad y durabilidad sin que salgan bolas.

La tostadora Moulinex que acumula más de tres mil compras en las últimas horas

Si hay un pequeño electrodoméstico que nunca puede faltar en la cocina esa es una buena tostadora.

Esta de Moulinex es la más aclamada en Amazon, donde acumula más de tres mil ventas en las últimas horas. Podrás tostar a la vez hasta cuatro rebanas de pan.

Gracias a su potente motor de 1400 W, garantiza un tostado uniforme y veloz, adaptándose a diferentes tipos y tamaños de pan para satisfacer todas tus necesidades.

Para los 'devoradores' de libros: el último thriller de Freida McFadden

Si eres un lector empedernido, seguro que la saga de 'La asistenta' te suena. Y, para ahorrarte algunos euros, puedes leer el thriller de la misma autora Freida McFadden ahorrándote casi 10 euros optando por el libro de segunda mano.

La oportunidad perfecta si ya te has leído estos 20 libros adictivos desde la primera página.