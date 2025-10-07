En Directo
Amazon Prime Day 2025 en directo: las mejores ofertas, descuentos y todos los ‘chollos’ de última hora
El Amazon Prime Day ya ha comenzado y lo hace batiendo récords: nunca antes habíamos visto tantos precios mínimos históricos. Para que no te pierdas ninguna ganga, hemos seleccionado las mejores ofertas del Prime Day, con descuentos increíbles y chollos de última hora que no puedes dejar pasar
Las mejores ofertas destacadas del Amazon Prime Day 2025: Apple, Tommy Hilfiger, JBL, Philips y más
De 180 euros a 96 euros: la chaqueta de Helly Hansen más solicitada por los usuarios
En este Amazon Prime Day, más allá de zapatillas o equipamiento deportivo en oferta, también vas a poder hacerte con esta autentica ganga.
De 365 a 99 euros: el cepillo de aire caliente con distintos cabezales
Este cepillo que alcanza su precio mínimo histórico, con su variedad de cabezales que se adaptan al tipo de peinado y al grosor de tu cabello, es justo lo que necesitas para lograr un look espectacular. Además, ¡es supersencillo de usar!
De 62 a 20 euros: la colonia que adoran más de 35.000 personas
Es uno de los grandes éxitos del Prime Day, no hay edición donde el stock de esta colonia fresca y unisex no se agote. Y la verdad, no es para menos; tiene una fragancia suave, pero duradera.
De 251 a 84 euros: el colchón viscoelástico para alcanzar el mejor confort
Con más de 10.000 valoraciones positivas, avalando su amortiguación y comodidad.
Este colchón se posiciona como una de las grandes ofertas de este Amazon Prime Day.
Freidora dietética que permite cocinar con una sola cucharada de aceite, consiguiendo unos resultados más sanos.
Pared divisoria móvil que permite optar por cocinar gran cantidad de alimentos. Con ellas, ahorrarás en la factura de la luz y también optimizarás tus cocinados.
- Sevilla CF - FC Barcelona: sigue en directo la previa, alineaciones y el minuto a minuto
- Etta Eyong: prioridad fichar por el Barça
- Caos en el vestuario del Real Madrid: egos, enfados y pulsos contra Xabi Alonso
- Ni Pedri ni Lampard: Xavi Hernández se rinde al único mediocampista mejor que él
- Ansu Fati deja a Francia sin palabras
- El 1x1 del Barça ante el Sevilla
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Sevilla - Barça
- Marc Márquez deberá someterse a pruebas médicas en Madrid para revisar el alcance de su lesión