De 120 a 55 euros: Amazon rebaja la chaqueta Columbia acolchada más cómoda (y más ofertas del día)

Después de un Black Friday y un Cyber Monday cargados de ofertas irresistibles, en los que conseguimos muchos de nuestros productos favoritos con descuentos de hasta un 70 % (¡y aquí ya te hemos dejado una selección de los más populares!), toca poner el foco en este último mes del año. Y es que, entre las compras navideñas y los caprichos personales que no logramos cazar en el Black Friday, diciembre nos trae la oportunidad perfecta para tachar el resto de nuestra wishlist, con grandes descuentos que harán que no podamos resistirnos.

Porque si hay algo que sabemos, es que en ESNCIAL no queremos que te pierdas ninguna de estas ofertas de última hora. Así que, como ya es tradición, hemos preparado una selección exclusiva de las promociones que no puedes dejar escapar. ¡Aprovecha y termina el año con lo que más te gusta, pero con un potente porcentaje de descuento!

A mitad de precio: las zapatillas Skechers más solicitadas y cómodas

Las zapatillas Skechers se han convertido en las zapatillas más deseadas del momento, y es que no hay conversación donde no aparezcan seguidas de términos como: “cómodas”, “bonitas” y “muy versátiles”.

De ahí a que acumulen más de 10.000 valoraciones sobresalientes y que, junto a su rebaja de casi el 50 %, se estén convirtiendo en uno de los productos más deseados de este Black Friday.

Amazon liquida los airpods de Apple rebajándolos a su precio mínimo

Los nuevos AirPods 4 se adaptan a la perfección a tu oído para que puedas llevarlos todo el día sin que se muevan del sitio. Cuentan con un diseño mejorado, son más cortos y permiten controlar la música y las llamadas con un toque.

Con casi un 40 % de descuento: los auriculares JBL que están arrasando en Amazon

Cuando se trata de auriculares, siempre hay algo que resalta: ¡la calidad de sonido! Estos auriculares JBL de diadema no tienen nada que envidiar a los famosos AirPods.

Con el exclusivo sonido JBL Pure Bass, podrás disfrutar de una experiencia musical única, mientras cancelas el ruido ambiente con solo presionar un botón. Esto es ideal si buscas concentración total o simplemente sumergirte en tus canciones favoritas sin distracciones.

Por 60 euros (antes 101) el set de tres sartenes antiadherentes que todas las cocinas necesitan

Estas sartenes no paran de acumular reseñas favorables y ventas por lo prácticas que son, una gran ayuda para preparar recetas sanas, porque son antiadherentes y aptas para todos los tipos de cocinas. Su mango ergonómico es muy fácil de utilizar y manejar, incluso para los más principiantes chefs.

"Perfectas", "precio inmejorable", "me encantan" o "excelente calidad" son algunos de los comentarios que se pueden leer sobre estas sartenes. Ahora, están disponibles rebajadísimas.

De 450 a 199 euros: el robot aspirador Roomba 205 cuenta con un 56 % de descuento

Si durante el Black Friday no te convenció ninguna aspiradora quitamanchas o robot aspirador… te encantará conocer que, por tiempo limitado, puedes hacerte con este modelo de iRobot rebajadísimo con un 56 % de descuento.

Cuando el espacio es limitado, la compactación y la gestión de residuos integrada en el robot, eliminan la necesidad de una base con vaciado automático independiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede estar meses de limpieza autónoma, gracias al sistema patentado sin bolsa que almacena los residuos en el robot.

La tecnología ClearView LiDAR, integrada de forma elegante dentro del robot, mapea rápidamente tu casa, evita los obstáculos y limpia en filas ordenadas, incluso en la oscuridad.

Por 12 euros: las 73 pastillas de lavavajillas de Finish Ultimate Plus

Las cápsulas Finish son perfectas si buscas conseguir una vajilla reluciente y limpia; con ellos, elimina restos quemados de comida, sin necesidad de prelavar.

Además, gracias a su composición, consigue a mantener el brillo de la cristalería y la vajilla lavado tras lavado. Asimismo, con el abrillantador Finish para una vajilla seca y sin marcas de agua; para un lavavajillas limpio e higiénico y sin malos olores utiliza Finish Limpiamáquinas

Amazon rebaja a 55 euros (antes 120 ) la chaqueta Columbia perfecta para el frío

Con un 50 % de descuento, el precio que posee esta chaqueta de Columbia en estos instantes es un auténtico escándolo. Nunca la habíamos visto a este precio... lo que fomenta que sea una oportunidad única de adquirir este chollo.

Y es que esta chaqueta Columbia impermeable y transpirable, con costuras selladas y forro de malla, resulta ideal para el día a día.

Con casi un 30 % de descuento, la cinta de correr eléctrica apta para cualquier habitación

¿10.000 pasos al día sin salir de casa? Con esta cinta de andar ultracompacta, hacerlo es más fácil (y barato) que nunca. Ahora puedes conseguirla por solo menos de 150 euros —antes costaba unos 500—, una auténtica ganga para quienes quieren mantenerse activos incluso mientras trabajan o hacen tareas en casa.

Equipada con un motor silencioso de 2,5 HP y velocidades ajustables de 1 a 6 km/h, esta cinta de correr ofrece potencia y suavidad en cada paso. Su estructura de acero resistente y la tecnología de reducción de ruido garantizan un entrenamiento fluido, incluso en casa o en la oficina, sin molestar a nadie. Soporta hasta 120 kg y combina fuerza, estabilidad y silencio para que solo te concentres en moverte y sentirte bien.

En resumen: potente, silenciosa y lista para acompañarte en una vida más activa, saludable y sin estrés.

Por menos de 18 euros: las 200 cápsulas de magnesio para lucir unas articulaciones fuertes y más energía

Si no te gusta el suplemento en polvo... esta opción es perfecta para ti. Sobre todo si te encuentras en la búsqueda de un buen suplemento de magnesio y vitamina C, el mismo que te ayudará a sentirte más enérgico y con una piel radiante.

Nuestro complejo de magnesio bisglicinato combinado con vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal de los músculos y ayuda a aliviar las contracciones musculares o calambres.

Con un 46 % de descuento: el smartwatch Samsung Galaxy Watch 7

Quedan menos de cuatro semanas para que acabe el año, y con ella la premisa de acabar el año de la manera más fit como te propusiste a principio de año.

Con este reloj, entenderás mejor tu cuerpo y te ayudará a monitorizar el sueño, la frecuencia cardíaca y las actividades diarias... de la misma manera lleva tu forma física al siguiente nivel. Pasa rápidamente de consultar el tiempo a hacer un seguimiento de tus entrenamientos en un abrir y cerrar de ojos. Además, optimiza la autonomía de la batería para que dure más.

Con más de 40.000 valoraciones, el cortapelos de nariz y oreja de Philips

Decir adiós al vello no deseado nunca fue tan fácil (ni tan seguro). Esta recortadora de precisión para nariz, orejas y cejas se ha convertido en un básico de aseo personal gracias a su diseño ergonómico y su sistema de corte suave, pensado para eliminar el vello sin tirones ni irritaciones.

Por solo 15 euros, el pack de 28 latas de Mahou a su precio mínimo

Con 5,5% de alcohol, el pack de 28 cervezas Mahou satisface a los paladares más exigentes. Para un mayor disfrute se recomienda consumir entre 4º y 6º C.

