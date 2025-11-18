Amazon liquida en el Black Friday los relojes más buscados: Armani, Fossil, Diesel, Tommy Hilfiger… ¡y más!

Armani, Fossil, Lotus, Tommy Hilfiger... las ofertas anticipadas de Amazon por el Black Friday, ¡ya están aquí! Y lo hacen desplegando sus mejores ofertas, y es que estos relojes ultra rebajados son una muestra de ello. Todos los destacados, cuentan con un 50 % de descuento como mínimo... ¿cuántas veces podemos ser testigos de esos precios?

Y es que, justo cuando pensábamos que nada iba a superar las ofertas del día más destacadas, la plataforma de ecommerce por excelencia vuelve a sorprender y coloca a un precio de auténtico chollo -gracias a rebajas potentes y porcentajes de descuento difíciles de ignorar- algunos de los relojes más solicitados de los últimos años.

Piezas que, por su elegancia, versatilidad y diseño único, se convierten en un autoregalo perfecto y, por supuesto, en un acierto seguro para regalar. Más aún si eres miembro Prime de Amazon; el pedido te llegará con la máxima rápidez y con el mejor descuento, todo ello sin preocuparte por los gastos de envío.

Black Friday 2025: los relojes más deseados pueden ser tuyos con más de un 50 % de descuento

Por eso mismo, para que no te pierdas ninguna increíble oferta, te hemos seleccionado esos relojes que ahora mismo pueden ser tuyos. Los mismos que todavía tienen stock y que, ahora mismo, cuentan con una rebaja superior del 50 % de descuento.

Y es que estrenar relojes de las mejores marcas (o, como mínimo, de las más buscadas) a un precio sensacionalmente barato... nunca había sido tan sencillo. Desde ESNCIAL, recopilamos a continuación las mejores:

Con un estilo de lo más refinado y distintivo, este reloj de Armani Exchange en tonos dorados marca auténtica tendencia (casi tanto como las zapatillas Munich). Más si tenemos en cuenta que , ahora mismo, puede ser tuyo por menos de 90 euros.

Ahora bien, ¿qué tiene este reloj de Armani para ser señalado como uno de los grandes favoritos? Pues bien: con una caja de 46 mm, este reloj de Armani cuenta con un diseño robusto y elegante.

El cristal mineral no solo te permite ver la hora claramente, sino que además evita que la esfera se dañe, desgaste o tenga algún arañazo. Además, con este modelo ya no tendrás excusa para llegar tarde; gracias al movimiento de cuazo automático de sus tres manecillas -sumado al indicador para la fecha-, podrás leer la hora con máxima precisión.

"Es el gran clásico". "El reloj analógico por excelencia". "La opción que nunca falla", son algunos de los comentarios más repetidos de las 11.000 valoraciones sobresalientes que han dejado los usuarios. Y no les falta razón.

Si quieres aprovechar el Black Friday para hacerte con las mejores opciones de regalo... este reloj de Tommy Hilfiger lo es. Un acierto indiscutible.. como bien matizan sus más de 100 unidades vendidas en las últimas horas.

El porqué recae en que más allá de contar con un diseño de lo más versátil, este reloj de cuarzo multunfuncional -disponible en otras tonalidades- presenta tres subesferas que ayudan a gestionar por completo el tiempo, es superligero y, sinceramente, no hay ocasión donde no combine o case a la perfección con el look elegido.

Por último, destacar que incluye una caja robusta y elegante que te permitirá guardarlo con suma comodidad.

Si más allá de devolver a tu zapatero las zapatillas retro que nunca pasarán de moda vuelven a tener stock y están rebajadas o apostar por el modelo retro de Puma ultrarebajado debido a esta fiebre por lo vintage... siempre puedes optar por este reloj de la firma Fossil que se aleja de las modernas y versátiles correas de plástico para apostar por la clásica y atemporal correa de cuero marrón.

Además, destacar que este reloj Fossil cuenta con una resistencia al agua de hasta 50 metros, lo que te permite llevar al nadar en aguas poco profundas.

Perfecto para quienes no les gusta pasar desapercibidos, este modelo analógico Diesel que roza las 15.000 valoraciones es perfecto para ellos.

Disponible en distintas combinaciones de color y diseño, este reloj de caja redonda de acero inoxidable rompe las reglas una vez más con los icónicos diseños de la firma elevándolo y favoreciendo un modelo para todos aquellos que no quieren llevar en la muñeca lo mismo de siempre.

En el lado contrario, podemos encontrar este reloj de la firma Hugo con un diseño más fino y monocromático en tono negro.

Cuenta con una correa de acero inoxidable, sumada a un chapado iónico negro que casa a la perfección con cualquier atuendo y plan, desde el más deportivo hasta el más formal.

Por otro lado, puedes apostar por este modelo analógico de Tommy Hilfiger de cuarzo, pensado para las mujeres al contar con una correa más fina y estrecha, que te asegura una medición precisa del tiempo.

Si buscas algo más rústico o clásico, este reloj analógico de Tommy Hilfiger puede ser una opción perfecta. Sigue esa estela de reloj vistoso que antaño solían llevar todos los padres en la muñeca, con esa tendencia ligeramente sport que nunca pasa de moda.

Por último, entre otras opciones destacadas... no hemos podido dejar pasar este modelo de Michael Kors de cuarzo de tres agujas con correa de piel.

Una opción todoterreno que no pararás de combinar con acierto con todos tus looks.

