Amazon ya pone fecha a la Fiesta de Primavera 2026: estos serán los productos más buscados (y que volarán)

La primavera aún no ha llegado oficialmente, pero las temperaturas al alza ya invitan al cambio de estación. Y, como cada año, Amazon se adelanta al calendario con uno de los eventos más esperados del primer trimestre: las Fiestas de Primavera 2026.

Fiesta de Primavera Amazon 2026: cuándo es y cuánto dura

Apunta la fecha: comenzarán el 10 de marzo y se extenderán hasta el 16 de marzo, una semana completa de descuentos en una selección amplia y cuidada de productos. Una oportunidad perfecta para adelantarse a la nueva temporada, renovar básicos o fichar ese artículo que lleva tiempo en la lista de deseo

Cómo sacarle el máximo partido a las ofertas de la Fiesta de Primavera Amazon 2026 Eso sí, para potenciar aún más estas rebajas (o, mejor dicho, grandes chollos), te invitamos a darte de alta al servicio Prime de Amazon para disfrutar de envíos gratuitos (y con el que, además, tendrás acceso a Prime Video), y que, si lo deseas, puedes darte de baja de manera muy fácil… porque sí, hay un periodo de prueba gratuito.

Aunque todavía no se han desvelado los productos que protagonizarán esta edición, la experiencia nos dice que habrá auténticos superventas. Por eso, hemos recuperado los artículos que arrasaron el año pasado (algunos incluso agotaron existencias y tuvieron que reponerse) para que, si vuelven a estar rebajados, no pierdas tiempo.

Los productos que arrasaron en la pasada Fiesta de ofertas Primavera de Amazon

La aspiradora vertical sin cable 6 en 1 con distintos cabezales más solicitada

Se ha convertido en la oferta más aclamada: todos la quieren. Más ahora que figura "sin stock" en algunos colores.

Y es que, no todos los días puedes conseguir a un precio irrisorio esta aspiradora que no solo te ayudará a lucir un suelo reluciente libre de polvo y pelusas (las mismas que ni el quitapelusas es capaz de quitar) sino que, además, se transforma en un cómodo aspirador de mano para que estos no pasen lista ni en los muebles.

El cepillo Oral-B Pro 3 para conseguir una sonrisa reluciente

Prueba el Oral-B PRO 3, mientras mejoras tu rutina de cepillado el cabezal redondeado de Oral-B se encargará del resto.

Elimina hasta un 100 % de placa que un cepillo manual para conseguir unas encías sanas y blanquea tu sonrisa desde el primer día de cepillado eliminando las manchas superficiales.

Y esto no es todo, el cepillo de dientes también te ayuda a proteger las encías delicadas con la tecnología patentada de control de presión, que reduce la velocidad de cepillado y te alerta para que cepilles de una forma suave si lo estás haciendo con demasiada fuerza.

¡No hay duda de por qué Oral-B es la marca recomendada por dentistas!

Las toallitas Dodot, un imprescindible apto para todas las edades

Las toallitas resultan algo básico, tanto si tienes peques en casa o no. Y es que si bien es cierto que este producto a base de algodón y agua (aprobado y recomendado por dermatólogos) cuida especialmente la piel hasta la piel más delicada -como son las de los recién nacidos-, su rápida absorción insta a que se usen en el día a día por todos. Son ese básico, junto al Airtag (siguiendo el consejo de María Pombo), que nunca está de más en la maleta o en el cajón.

Set de brocas y puntas de atornillar de Bosch

Con más de 60.000 valoraciones, este set de brocas y puntas de atornillar de Bosch se posiciona de manera indiscutible como un idea de regalo top. Sobre todo, para los más manitas de la casa.

Los auriculares inalámbricos Sony con batería casi "infinita"

La conexión inalámbrica con Bluetooth versión 5.0 permite disfrutar de movimientos sin restricciones. Son unos auriculares giratorios, compactos y muy ligeros.

Pero, por si algo destaca este modelo de la firma Sony, es por potente batería: hasta 50 horas de autonomía. Y carga rápida.

Sin duda, su punto fuerte es la cancelación de ruido. Asimismo, cuenta con función speak-to-chat: al hablar, los auriculares paran la música y activan el modo ambient sound automáticamente para que puedas hablar con tu interlocutor sin tener que quitar los auriculares.

Rozando las 10.000 valoraciones: la plancha de pelo profesional Remington está a mitad de precio

¿Te acuerdas de que planchar el pelo era impensable si querías lucir una melena de ensueño? Pues entonces, ha llegado el momento de acabar con ese mito... ¡con esta plancha de pelo rebajadísima! Revestida con queratina que contribuye a la salud del cabello, resiste al calor. Cuenta con un cable giratorio, que te permitirá moldear tu cabello como desees con el mínimo daño.

Las zapatillas adidas que todos los runners aman para el día a día

Perfectas para hacer running, practicar la fuerza con la barra de dominadas o salir a dar un paseo, estas zapatillas adidas lo tienen todo. Incluso una rebaja de otro nivel. De ahí que sean señaladas como LAS zapatillas. Las grandes favoritas. O, como mínimo, las más solicitadas de esta Fiesta de Ofertas de Primavera. Ya quedan muy pocas unidades en stock... asi que: ¡no te lo piensen mucho!

La cafetera italiana rebajada que te hará deleitarte con un buen café italiano

La cafetera Bialetti Venus combina tradición e innovación, ofreciendo una experiencia auténtica de café italiano.

Esta máquina es ideal para quienes buscan calidad y estilo en su ritual de café. Su uso adecuado asegura un sabor óptimo, evitando el lavavajillas. En resumen, la Bialetti Venus es una opción práctica y responsable para disfrutar de un buen café.

El juego de tres cuchillos de cocina que más recomiendan los chefs

El juego de cuchillos de cocina profesional incluye tres piezas esenciales: un cuchillo chef de 21 cm, un cuchillo cocinero de 15 cm y un cuchillo para fruta de 9.5 cm.

Las hojas están fabricadas en acero inoxidable alemán, lo que garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión.

Además, el mango de madera proporciona comodidad y un agarre seguro, facilitando su uso prolongado en la cocina.

El secador de pelo de las 14.000 valoraciones con el que dirás adiós al frizz

Con un sistema iónico que reduce el encrespamiento y aumenta el brillo de la melena con su uso, este secador con motor optimiza la temperatura dirigiendo el calor de manera eficiente al fiel estilo de Dyson pero con un precio más económico.

Además, incluye dos concentradores y un difusor para personalizar tus estilos. La rejilla trasera desmontable facilita la limpieza, mientras que el cable de 3 metros y el gancho para colgar añaden comodidad en su uso. Este secador combina potencia y versatilidad para satisfacer diversas necesidades de peinado.

Por menos de 25 euros, el pack de cápsulas Ariel Pods más solicitadas de Amazon

Detergente lavadora, elimina las manchas, ilumina y mantiene vivo el color de la ropa. Limpieza profunda; eficaz en frío (incluso a 30ºC); resultados increíbles con una sola cápsula de detergente lavadora concentrado.

Para una piel suave, hidratada y joven: aloe vera puro por menos de 11 euros

Lucir una piel suave y tersa y presumir de una melena brillante y sedosa, son dos de los deseos más repetidos en el terreno beauty. Los mismos que, por menos de 11 euros, puedes llevar a la práctica en tiempo récord... con esta oferta.

Y es que esta primavera, Amazon ha decidido rebajar este aloe vera puro 100 % que, más allá de proporcionar una hidratación intensa (con una rápida absorción), favoreciendo una regeneración de la piel que te hará olvidar lo que son las arrugas o las manchas. Además, resulta ideal para los días más veraniegos; más allá de mejorar la textura de la piel tras la exposición solar, te ayudará, a modo de mascarilla, a nutrir y revitalizar tu melena.

La linterna Shadowhawk con 10.000 lúmenes

La linterna LED cuenta con 10.000 lúmenes, capaz iluminar fácilmente una distancia de casi 500 metros. Y si preocupa su vida útil, este no es un problema para esta marca, ya que tiene una vida útil de hasta 100.000 horas.

Y, como dato, la potente batería de 5000 mah 26650 puede proporcionar hasta 12 horas (modo medio) de brillo potente que no disminuye con el paso de las horas.

La freidora de aire Moulinex más solicitada rompe stock en Amazon

Descubre la freidora de aire de 1500 W, una verdadera revolución en tu cocina. Con una generosa capacidad de 5 L, es perfecta para preparar deliciosas comidas para hasta seis personas.

Su panel de control digital, intuitivo y fácil de usar, se complementa con 10 programas automáticos que aseguran resultados impecables en cada platillo. Y cuando se trata de limpieza, la cesta antiadherente es apta para lavavajillas, haciendo todo más sencillo.. ¡Cocina de manera más eficiente y deliciosa con esta freidora de aire!

Pienso para gatos adultos Nature's Variety, al mejor precio

Tras descubrir cuál era para el pienso para perros mejor valorado por los usuarios, nos hemos topado con este pienso para gatos adultos esterilizados de Nature' Variety que no se queda nada atrás.

Formado por 1,4 kilos de carne de pavo deshuesado y 2,2 kilos de frutas y verduras. El sabor de pollo también tiene descuento.

El alimento da grandes beneficios para la salud del gato, mejorando su sistema inmunitario, su pelaje y controlando su peso.

Fire TV Stick HD

Es el Fire TV más asequible. Y ahora mucho más, con el 38% de descuento. El Fire TV Stick HD incluye todo lo esencial para que lo configures y empieces a ver contenido sin complicaciones.

Navega fácilmente entre películas, noticias en directo, deportes y series imprescindibles gracias a la rapidez de inicio de las apps y a la reproducción fluida de contenido en streaming Full HD.

Disfruta del mejor café con esta cafetera De'Longhi

Puedes seleccionar la bebida de su menú o bien, personalizar el café a tu gusto. Ajusta la intensidad y la cantidad de tu bebida con el menú y tienes diferentes ajustes para acomodar a tu preferencia. Puedes comprarla junto al regalo perfecto para los amantes del café.

Masajeador de piernas RENPHO

Relaja los músculos después de entrenar y recibe este masaje profesional en casa, con el masajeador de piernas de la marca RENPHO, que está arrasando en las ventas de la Fiesta de Oferta de Amazon.

Seis modos de masaje y cuatro niveles de intensidad gracias a sus ocho bolsas de aire que cubren pies, pantorrillas y muslos.

Se puede ajustar a cualquier tamaño y a cualquier necesidad, por lo que es perfecto para deportistas o como regalo del Día del Padre o Día de la Madre.

A casi mitad de precio, los pañales Dodot Sensitive

La capa absorbente de Dodot Sensitive, está hecha con materiales suaves como una pluma, por eso proporciona a tu bebé una increíble sensación de suavidad.

Incorpora tiras laterales más resistentes que antes, para un mejor ajuste que se adapta a cualquier movimiento de tu bebé y ayuda a prevenir fugas.

Además, su sistema único de absorción, ofrece la máxima absorción de caquita líquida y pipí de Dodot, cuidando con total delicadeza la piel de tu bebé.

Ratón gaming Logitech G502 HERO

Este ratón para gaming de alto rendimiento, el favorito en Amazon, ofrece más funciones y precisión que nunca.

Cuenta con 11 botones programables, botón rueda con dos modos y desplazamiento súper rápido que te dan un control totalmente personalizable de tu forma de jugar

Además, podrás personalizar la iluminación RGB para que coincida con tu estilo y entorno o sincronízala con otros productos Logitech G.

Este Logitech incluye sensor óptico HERO 25K de próxima generación para máxima precisión y seguimiento superior.

Sea cual sea tu estilo de gaming, puedes ajustar el G502 HERO fácilmente con perfiles personalizados, valores de sensibilidad entre 200 y 25.000 dpi y un sistema de cinco pesas de 3,6 g que puedes combinar como quieras para conseguir el equilibrio perfectos.

