El AirTag para Android existe: así es el localizador más preciso y cuesta solo 29 euros

Existen: no es un bulo. El AirTag para Android que ha incentivado un sinfín de suspiros y anhelos… es una realidad. Una tan dulce como resulta ser su precio: no llega ni a competir con una prenda de nueva colección de Inditex. Estamos ante un auténtico chollo.

Porque sí, si eres de los que se resiste con uñas y dientes a sumergirse en la tecnología de Apple (psst: ya tenemos algunas que otras pistas sobre el iPhone 17), probablemente te hayas encontrado ante la tesitura de no saber cómo mantener localizada esa maleta que, tristemente, no conoció la cabina o se despistó, dejando un objeto preciado (es decir, con muchos ceros) por casa y que no encuentras… Para todos ellos: este dispositivo localizador, que funciona igual que el carismático AirTag, es la gran solución.

El modelo en cuestión está ideado por Motorola y, si bien su nombre puede jugar al despiste —se llama Moto Tag—, es igual de sencillo de utilizar que el de Apple. Cuenta con el mismo diseño de botón, tiene un tamaño de los más compactos (apto incluso para llevar hasta en las mochilas de gimnasio más minis) y es superpreciso.

Así funciona el Moto Tag (o AirTag de Android) y estas son las razones por las que querrás hacerte con él

Como ya os adelantábamos, este localizador cuenta con un sistema bastante parecido al que posee el AirTag. Es decir, funciona a través de Bluetooth BLE y Ultra Wideband; con ello, ayuda a buscar o, más bien, localizar dónde se encuentran los objetos. No importa dónde estén ubicados, él los localiza. Y sí, al igual que el modelo de Apple, emite un sonido —si se encuentra cerca— para que puedas encontrarlos.

¿Cómo es esto posible? Pues bien: solo tienes que emparejar tu dispositivo móvil y asignarle un nombre para que sea más fácil de encontrar. ¿Lo mejor? Su batería dura intacta más de medio año.

Eso sí, si eres de los que necesita más de un localizador… te encantará conocer que, en estos instantes, Amazon ha dispuesto en oferta este pack de cuatro Moto Tag con una imbatible relación calidad-precio.

La diferencia que hará que este localizador se haga más viral que el AirTag

A diferencia de los AirTags, los cuales son solo compatibles con Apple, este localizado es compatible con cualquier dispositivo que utilice el sistema Android. Incluso ofrece una mayor compatibilidad en comparación con otros localizadores diferentes a los de Apple.

Cuenta con un diseño robusto resistente al agua y ofrece una buena calidad de sonido para la localización. Y además, con este pack de cuatro Moto Tags, la unidad te saldrá por menos de 25 euros, mientras un AirTag ronda los 30.

¿Más alternativa? Si eres más de Samsung, esta te puede encantar

El Samsung SmarTag 2 utiliza la tecnología de banda ultra ancha para comunicarse con tu dispositivo, y así, a través de la aplicación de SmartThings Find, puedas encontrar de forma rápida y precisa lo que estás buscando.

Este localizador cuenta con la clasificación IP67, la cual significa que es resistente al polvo y se puede sumergir en un metro de agua durante 30 minutos.

En cuanto a su batería, dura hasta 500 días y con el modo de ahorro de energía puede llegar hasta los 700.