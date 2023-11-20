Compra hoy y ahorra todo el año con los chollos de Black Friday para el hogar y la familia

Seguimos con la Semana de Black Friday con increíbles ofertas. Y es que, por tiempo limitado, estarán disponibles millones de ofertas para los clientes de Amazon. Pero, para que puedas encontrar fácilmente las mejores ofertas en básicos del hogar -que no son pocas-, desde ESNCIAL las hemos seleccionado para ti.

Aprovecha que estos productos no se estropean y compra sabiamente… ¡Ahorrando!

Con un 40 % descuento, pack de pasta de dientes blanqueadora Colgate

Deslumbra con una sonrisa más blanca con este pack especial de cuatro unidades de pasta de dientes blanqueadora con las que podrás eliminar las manchas más superficiales y el tono amarillento de los dientes desde el primer lavado.

Y es que, en estos instantes, podrás hacerte con estas pastas por poco más de un euro por cada una. .

Con casi un 20 % de descuento, el pack ahorro Durex

Con un 20 % de descuento, este pack ahorro de preservativos Durex va a estimular que ahorres sin prescindir del placer (y seguridad) por supuesto. Y es que, en concreto, este Black Friday contarás con este pack que te ayudará a disfrutar al máximo el placer.

Café Lavazza con un 28% de descuento

Descubre toda la intensidad que puede caber en una taza pequeña. 100 cápsulas de aluminio compatibles con las máquinas Nespresso...una combinación única de seis variedades de granos de Arábica de entre los mejores de Centro y Sudamérica, elaborada por expertos y perfectamente mezclada. La sinfonía perfecta para un sabor excepcional siempre, desde 1956.

Amazon Basics - Pilas alcalinas AA de uso industrial (40 unidades) por 11 euros

Pilas alcalinas de alto rendimiento, perfectas para el uso diario en todos tus dispositivos. El paquete de 40 unidades ofrece una gran relación calidad precio y se presenta en un práctico embalaje reciclable. Ideal para usuarios de baterías industriales, de equipos originales y grandes volúmenes.

Ensure Nutrivigor – Complemento Alimenticio para Adultos con un 35 % de descuento

Gracias a las proteínas, que contribuyen a aumentar la masa muscular, y al calcio y la vitamina D que ayudan a su funcionamiento normal.

Pedigree Dentastix Snakc Dental con un 53% de descuento

Snack dental para perros medianos que favorece la higiene oral y contribuye a mejorar el aliento del perro. Está demostrado científicamente que darle un stick dental Dentastix a tu perro contribuye a la limpieza diaria de sus dientes y ayuda a mantener su aliento fresco.

Los snacks de premio para perros de Pedigree tienen bajo contenido en grasa, no llevan azúcar añadido, ni tampoco colorantes ni saborizantes artificiales.

Dodot Toallitas Sensitive para recién nacidos, ¡con casi un 25% de descuento!

Estos 15 packs de toallitas Dodot Sensitive ofrecen la máxima protección de la piel de tu bebé.

Son apropiadas desde el primer día porque están especialmente diseñadas para la piel del recién nacido.

Ayuda instantáneamente a recuperar el pH natural en pieles delicadas y su exclusiva loción ayuda a prevenir la irritación de la piel.

Limpia de manera eficaz la piel gracias a su textura extra gruesa y suave.

Ahorra más de 20€ con Dodot Pañales Bebé Sensitive, talla 2

Estos pañales tienen una suave capa absorbente que, gracias a los materiales seleccionados, cuida y protege la piel del bebé proporcionando una sensación de suavidad

Sus tiras son suaves y transpirables, que se adaptan al contorno del bebé.

Además, tienen un indicador de humedad que cambia de color cuando el bebé se ha hecho pipí.

Añadido a los 240 pañales, de regalo, 40 toallitas Dodot Aqua Aqua Plastic Free, 99% de agua con algodón orgánico, que protege la piel de tu bebé.

Ahorra 40 euros en tu próxima compra de preservativos Durex, con puntos y estrías

Black Friday trae otro descuentazo, pero esta vez con la marca de preservativos por excelencia, Durex.

Con un 58% de descuento, puedes llevarte 74 preservativos con puntos y estrías para una estimulación extra

Lubricado de silicona para una experiencia más suave, los preservativos Durex Dame Placer tienen un grosor elevado.

Su anchura nominal es de 56 milímetros, por lo que es una talla adecuada para la mayoría de los hombres, gracias, también, a su diseño elástico.

Todos ellos son preservativos de látex suaves con forma anatómica Easy-On con depósito.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.