Las afeitadoras Braun bajan a mitad de precio durante el Amazon Prime Day: trucos y consejos para elegir la tuya

¿Serías capaz de reconocer una buena afeitadora eléctrica a simple vista? El cuidado masculino ha avanzado tanto en los últimos años que los hombres no se conforman (ni deberían hacerlo) con dispositivos de baja calidad. Sobre todo, porque hay opciones en el mercado que cuidan la piel sensible, reducen la irritación, los tirones y se adaptan 100% a tu rutina.

Esto es justo lo que propone Braun con la tecnología que ya incluyen en sus afeitadoras eléctricas premium: un afeitado apurado, cabezales para conseguir la máxima precisión en zonas difíciles, tecnología que se adapta al tipo de barba y un afeitado sin irritación. ¿Te animas a probarlas? Si es así, la gama Braun Shavers baja de precio del 23 al 26 de junio durante el Amazon Prime Day. Para ti o para regalar, ¡aprovecha que las afeitadoras Braun tienen 280€ de descuento!

Cómo elegir una afeitadora Braun según tu barba, tu piel y tu rutina

Cómo elegir una afeitadora Braun según tu barba, tu piel y tu rutina / Cortesía

El primer consejo para elegir afeitadora eléctrica ya sea para ti o para regalar a un hombre este verano, es que pienses en las necesidades reales. Cada barba tiene sus particularidades, así que necesitarás adaptar el dispositivo a su densidad, al tipo de piel (sobre todo si es sensible) o al tiempo que quieras dedicarle al afeitado.

Por ejemplo, si tienes la piel sensible y tiende a enrojecerse al más mínimo roce, tienes que probar las afeitadoras Braun con cabezales sensibles y láminas de precisión. Están diseñadas precisamente para mejorar el afeitado en pieles sensibles, pues reducen la fricción en la piel y consiguen un acabado más suave.

En caso de que tuvieras una barba densa, lo mejor es la tecnología SensoAdapt de las afeitadoras Braun, pues adaptan la potencia a la densidad de la barba para un corte potente en menos pasadas.

Otra opción a tener en cuenta, sobre todo si te consideras un hombre práctico y quieres reducir los aparatos que tienes en casa, son las afeitadoras eléctricas 'todo en uno'. Sirven para la barba, el pelo y el resto del cuerpo, con buenas cifras de autonomía, carga rápida y son resistentes al agua para utilizarlas bajo la ducha. Da igual cuáles sean tus necesidades, porque el Amazon Prime Day rebaja algunas de las mejores afeitadoras Braun con 280€ de descuento para que sea fácil elegir la que mejor se adapta a ti.

Braun Series 9 Pro+: afeitado premium incluso con barba de varios días

Braun Series 9 Pro+: afeitado premium incluso con barba de varios días / Freepik

¿No sabes qué afeitadora comprar en el Prime Day? En ese caso, la Braun Series 9 Pro+ es una opción a tener muy en cuenta, porque es una afeitadora eléctrica premium que ahora está rebajada a mitad de precio solo del 23 al 26 de junio. Si tienes barba densa y buscas un afeitado apurado en menos pasadas, es para ti. Y también es buena opción si no sabes cuál es la mejor afeitadora para regalar a un hombre y quieres aprovechar los descuentos.

Una de las características más destacadas es que consigue capturar más vello en cada pasada, gracias a los cinco elementos de afeitado sincronizados, para una piel mucho más suave. Es la solución si sueles afeitarte cada pocos días y la piel termina irritándose.

Incluye un cabezal flexible de afeitado que rota a 40º y que se adapta muy bien a los contornos del rostro y a las zonas de difícil acceso.

Tecnología SensoaAdapt que adapta la potencia según la barba y 10.000 vibraciones sónicas.

100% resistente al agua para utilizarla bajo la ducha o con espuma.

Tiene 60 minutos de autonomía.

La recortadora de precisión ProTrimmer incluida es perfecta para perfilar las patillas o el bigote.

Braun Series 5 Todo en Uno: afeitadora para barba, cuerpo y pelo

Braun Series 5 Todo en Uno: afeitadora para barba, cuerpo y pelo / Cortesía

Si eres un hombre práctico, versátil y te encantan los dispositivos multifunción, la Braun Series 5 Todo en Uno lleva tu nombre. Esta es una afeitadora 9 en 1 que puedes utilizar para la barba, el pelo, la nariz y el resto del cuerpo, y justo acaba de bajar su precio a menos de 40€* solo durante el Amazon Prime Day.

La tecnología SkinGuard se suma a la lista de prestaciones para eliminar el vello corporal de manera cómoda y proteger así las zonas sensibles. Y no es la única ventaja:

Gracias a sus 14 ajustes de longitud (entre 3 y 21 mm) podrás personalizar al máximo el afeitado.

120 minutos de autonomía.

Es resistente al agua, gracias a la tecnología AquaGrip, para utilizar la afeitadora en seco o en la ducha.

Qué afeitadora Braun encaja mejor con tu rutina

La Braun Series 9 Pro+ y la Braun Series 5 Todo en Uno son algunas de las afeitadoras eléctricas Braun con ofertas más potentes en el Amazon Prime Day, pero hay mucho más. Del 23 al 26 de junio, encontrarás otras afeitadoras con tecnología Braun rebajada hasta un 50%*.

Ahora bien, ¿cómo acertar con la compra? El mejor tip es que pienses en tus necesidades reales a la hora de elegir y las compares con sus características. Por ejemplo, si le has echado el ojo a la Braun Series 9 Pro+, tiene mucho sentido para ti si:

Quieres conseguir un afeitado apurado.

Tienes la piel sensible y una barba densa.

Utilizas la afeitadora eléctrica varias veces a la semana.

Estás buscando un afeitado premium.

Y si te ha llamado la atención la Braun Series 5 Todo en Uno, es ideal para:

Llevarla contigo siempre de viaje.

Esos momentos en los que no tienes mucho tiempo para afeitarte.

Priorizas la versatilidad sobre el afeitado premium.

Quieres un dispositivo todotereno (barba, pelo y cuerpo).

Preguntas frecuentes

Si aún tienes dudas sobre qué afeitadora eléctrica comprar en el Prime Day, ¡las respondemos a continuación!

¿Qué afeitadora Braun es mejor para una barba densa?

Si tienes una barba tensa, la gama premium de Braun —como la Series 9 Pro+— captura más vello en cada pasada y se adapta a distintas densidades de barba para un afeitado apurado sin irritación en la piel.

¿Las afeitadoras eléctricas Braun sirven para pieles sensibles?

Sí. La mayoría de afeitadoras Braun incorporan tecnologías y cabezales que reducen la fricción sobre la piel para reducir al máximo las rojeces y la irritación.

¿Qué diferencia hay entre una afeitadora premium y una 'todo en uno'?

Las afeitadoras premium ponen en el centro la experiencia de afeitado apurado y cómodo. Por el contrario, las 'todo en uno' priorizan la versatilidad para afeitar la barba, el pelo y el vello corporal sin cambiar de dispositivo.

¿Se pueden utilizar las afeitadoras Braun bajo la ducha?

Sí, la mayoría de afeitadoras Braun son resistentes al agua y se pueden utilizar en seco, con espuma, gel de afeitado y bajo el agua.

¿Merece la pena comprar una afeitadora durante el Prime Day?

Sí y, de hecho, es uno de los momentos más interesantes del año para hacerlo. Las afeitadoras eléctricas Braun tienen descuentos de hasta el 50% del 23 al 26 de junio en Amazon, así que es una buena oportunidad para comprarlas al mejor precio, ya sea para ti o para regalar.

¿Tienes claro cómo vas a aprovechar el Amazon Prime Day? Las afeitadoras eléctricas Braun tienen descuentos de hasta el 50%* solo del 23 al 26 de junio, así que aprovéchalos para empezar el verano con una rutina de afeitado que sea mucho más respetuosa con tu piel y con la que sea fácil conseguir los resultados que buscas. ¡Solo por tiempo limitado!