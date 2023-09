Afeitadoras de alta precisión y eficacia para lucir una imagen perfecta

Fáciles de usar, incluso en la ducha, son el aliado perfecto para los que buscan un ‘look’ impoluto

Las afeitadoras y cortapelos se han convertido en un accesorio imprescindible para muchos hombres. Cada vez son más los que recurren a sus servicios para lucir una imagen acorde a sus gustos y necesidades. Los nuevos modelos, más sofisticados, consiguen unos resultados de alta precisión a la hora de recortar el cabello, la barba, los pelos de la nariz y las orejas y, por supuesto, el vello corporal.

Fáciles de usar, incluso en la ducha, son el aliado perfecto para los que buscan un ‘look’ impoluto. Solo hace falta elegir la máquina adecuada. Esta selección de afeitadoras puede ser de gran ayuda para encontrar lo que anda buscando.

Las mejores afeitadoras de Amazon están esperando poder recortar tu barba. En la actualidad, casi todas vienen con varias cuchillas incorporadas. Por supuesto, son sumergibles para lavarlas bien y tienen piezas pequeñas que se desencajan. De esta forma, podrás mantener la tuya siempre en buen estado.

Qué tener en cuenta para elegir la mejor afeitadora

Cuando buscas una máquina afeitadora para ti tienes que fijarte en los aspectos más importantes, entre los que destacan:

Número de hojas.

Tiempo de autonomía.

Protección para tu piel.

Potencia.

Número de cabezales.

Sin embargo, también tienes que fijarte en otras cosas, como los accesorios que incorpore o si permite cortar pelos muy pequeños. Es algo que aprenderás a valorar en el día a día, cuando notes que tu barba incipiente hace desmerecer todo el trabajo de afeitado de hace apenas unas horas. Por eso, comprar una máquina para afeitar que te permita lucir una barba siempre perfecta será todo un acierto.

Mejores máquinas de afeitar para regalar

Por otra parte, las máquinas de afeitar en Amazon son un gran reclamo como regalo. Si lo que estás buscando es quedar bien con alguien a quien quieres, tus prioridades deben ser las mismas.

Busca siempre una máquina de calidad, como te gustaría comprar para ti. Sin embargo, valora también otros aspectos que son especialmente importantes para hacer un regalo:

Fíjate en el diseño. Es mejor que, aunque resulte elegante, no sea demasiado atrevido.

Intenta que siempre tenga muchos cabezales, sobre todo si no conoces bien a quien recibe el regalo.

Apuesta siempre por un packaging cuidado.

Procura comprar productos que vengan con fundas para guardarlos, y mucho mejor aún si incorporan también una de viaje.

Además de todos estos aspectos, también puedes fijarte en otras características a la hora de comprar máquinas para el afeitado habitual. Intenta pensar siempre en tu comodidad y en lo mucho que te ofrecen los modelos actuales. Para ello, no te quedes con la primera opción.

Lo mejor que puedes hacer es valorar las diferentes características de las máquinas disponibles en Amazon. Elabora una lista con las que te parecen indispensables y, tras esto, elegir la que más te convenza o, cumpliendo tus necesidades, se ajuste mejor a tu presupuesto.

Algunas de las características que hasta hace poco no parecían útiles son ya básicas si compras una afeitadora nueva. Por ejemplo, que sea sumergible. Ya no solo porque el pelo en la ducha está más maleable, sino porque te va a ayudar a cuidar mucho más a tu máquina, a que no se estropee porque la tienes bien limpia y a tardar mucho menos en acabar de recoger todo tras afeitarte. ¡Algo que vas a agradecer mucho si lo haces por las mañanas antes de ir a trabajar!

En definitiva, valorar todas las opciones del mercado es lo mejor que puedes hacer. Tras esto, decide pensando en el futuro y en todos los usos posibles, pero nunca solo en los recortes que te gusta llevar ahora.

Braun Series 3 Shave&Style 300BT

Es una de las mejores afeitadoras de hombre en Amazon. Incluye una recortadora de barba y cinco peines. Su cabezal se adapta a tu cara. Su diseño ergonómico es ideal para ganar en agarre y poder manejarla de forma más eficaz. Incluye dos baterías Ni-Mh recargables que te garantizan, durante 90 minutos, la máxima velocidad de afeitado.

Su resistencia es indudable al incluir una carcasa que soporta muy bien la humedad y protege el motor. Es inalámbrica por lo que podrás afeitarte donde quieras sin problemas. Dado su tamaño, cabe en cualquier parte. Lograrás siempre un apurado perfecto.

Philips S5000 S5588/30

Ha sido calificada por los expertos como una de las mejores afeitadoras de hombre. La tecnología Skin IQ te garantiza la máxima suavidad en la piel. Sus cuchillas SteelPrecision hacen 90 000 movimientos por minuto y se afilan de forma automática. Si vas a comprar afeitadoras eléctricas, esta es una de las opciones que debes tener muy en cuenta ya que detecta la densidad del pelo 125 veces por segundo para aplicar la velocidad de corte necesaria. Jamás podrás conseguir un mejor resultado tan fácilmente. Pruébala y no tardarás en sorprenderte cuando vuelvas a mirarte en el espejo.

Remington Power Series PR1330

Esta máquina de afeitar eléctrica está diseñada para su uso en seco. Incluye cortapatillas y cuchillas de alta precisión que te permiten obtener un apurado ideal. Gracias a las tecnologías Comfort Pivot y Active Contour, el cabezal se adaptará a tu mandíbula sin problemas.

La zona de corte está protegida por una sustancia antimicrobiana que te ayudará a evitar infecciones. Funciona con cable e incorpora un protector para el cabezal. Es otra de las afeitadoras de hombre en Amazon que deberías incluir en tu lista de deseos. A buen seguro, se convertirá en indispensable para conseguir un gran resultado.

Braun Series 3

Entre las máquinas de afeitar disponibles en el mercado, tal vez sea esta una de las mejores opciones. Cuesta poco más de 250 €, pero tiene un diseño retro en color cromo que refleja su calidad. Combina a la perfección las cuchillas tradicionales con la tecnología actual disponible para el afeitado. ¡Recorta hasta los pelos más inaccesibles!

Sus cuchillas están fabricadas en titanio y disponen de una protección perfecta para realizar los cortes con precisión absoluta. Además, es cómoda porque se carga sin cables. Por supuesto, la podrás utilizar dentro de la ducha y sobre la piel tanto seca como mojada.

Panasonic ES-LV67-A803

A pesar de ser una afeitadora de gran calidad, cuesta menos de 200 €. Equipada con una batería potente fabricada en ion de litio, tiene cinco hojas de corte muy precisas que te ayudarán a cortar de manera muy rápida tu barba. Incorpora también una funda especial para viajar con ella.

Está disponible en color morado y negro. Además, es inalámbrica y la puedes meter sin problemas debajo del grifo para lavarla bien. Su éxito la ha convertido en una de las mejores afeitadoras de Amazon, siendo de las más vendidas. Frecuentemente goza de promociones mediante las cuales podrás adquirirla a un precio aún más competitivo del habitual.

Philips QP2520/30 OneBlade

Philips OneBlade es un producto que recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo. La tecnología de OneBlade integra una cuchilla de corte rápido (200 movimientos por segundo) con un sistema de protección dual, proporcionando un afeitado confortable.

OneBlade no apura demasiado para proteger la piel incluso en las zonas más sensibles. Incluye dos cuchillas de recambio (duran hasta ocho meses) y tres peines-guía para recortar la barba (1, 3 y 5 mm). Eficaz en seco y en mojado, incluso en la duch.

COMPRAR (35,99 €)

■ Estas ofertas han sido seleccionadas por un equipo de Sport de forma independiente en base a su criterio y experiencia. Sport obtiene una comisión de las ventas a partir de los enlaces de esta página. Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a fecha del 07 de septiembre de 2023.