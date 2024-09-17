Rebajada 200 euros la afeitadora eléctrica Braun Series 9 Pro: la más completa del mercado

Afeitarse es una de las rutinas casi diarias en la vida de un hombre. Tanto si te gusta una barba completa, un estilo más recortado o un rostro completamente afeitado, dedicar tiempo al cuidado del vello facial refleja contribuye a una buena imagen. Y por ello, tener una afeitadora en casa es el básico de cualquier hombre, igual que un reloj (estos de aquí están muy rebajados)

Pero al igual que en todo, no todos los modelos son iguales u ofrecen los mismos resultados. Y si estás buscando la afeitadora perfecta para tirar las cuchillas de usar y tirar, déjame decirte que ahora puedes hacerte con la mejor del mercado por mucho menos de su precio original.

Sísí has leído bien. Amazon ha tirado la casa por la ventana y ha rebajado 200 euros su afeitadora estrella: la afeitadora eléctrica Braun Series Pro+.

La afeitadora eléctrica Braun Series 9 Pro+ es reconocida como una de las más eficientes en el mercado gracias a su tecnología avanzada. Este modelo recargable e inalámbrico destaca por su capacidad de ofrecer un afeitado suave y preciso, sin importar si se trata de una barba de 1, 3 o 7 días.

Su cabezal 5 en 1 y la innovadora recortadora ProLift facilitan el levantamiento y corte del vello más difícil, optimizando cada pasada para una mayor eficacia.

La Braun Series 9 Pro incorpora la tecnología sónica de Braun, que permite un afeitado un 10% más rápido en comparación con versiones anteriores.

Este avance no solo mejora el rendimiento de la afeitadora, sino que también garantiza una experiencia de afeitado más suave y cómoda. Además, su batería de larga duración ofrece 60 minutos de uso continuo, asegurando un rendimiento prolongado sin interrupciones.

Una de las características destacadas de la Braun Series 9 Pro es su resistencia al agua. Este dispositivo es 100% resistente al agua, lo que permite su uso con espuma, gel e incluso bajo la ducha.

Además, su centro de limpieza SmartCare 6 en 1 mantiene la afeitadora como nueva todos los días con solo presionar un botón, lo que prolonga la vida útil del producto y garantiza un afeitado óptimo cada vez.

La Braun Series 9 Pro está diseñada para durar hasta 7 años. Su material de cuchilla de acero inoxidable y su construcción robusta aseguran una durabilidad incomparable.

Con una nota media de 4,6 sobre 5 estrellas: ¡enamora a todo el que la usa! Los hombres que se han decantado por esta afeitadora eléctrica destacan su comodidad, ya que las cuchillas no irritan la piel y pueden utilizarse a diario, incluso para pieles sensibles.

Tiene un precio muy económico teniendo en cuenta los precios del resto de maquinillas: por solo 28 euros puede ser tuya una muy competente.

La máquina de afeitar para hombres deSejoy está diseñada con tres cabezas flotantes independientes, motores de alta velocidad y una malla de doble afeitadora de acero inoxidable ultradelgado y de baja alergia. Estas características permiten que las cuchillas se deslicen suavemente.

Esta afeitadora eléctrica es impermeable con certificación IPX7, lo que facilita su limpieza completa. Ofrece la opción de uso en seco y húmedo.

El dispositivo cuenta con cinco indicadores LED que muestran el porcentaje de batería, el estado de carga, un símbolo de bloqueo para evitar activaciones accidentales durante viajes, y consejos de limpieza que se activan cuando es necesario limpiar la navaja. Este sistema de indicación asegura un uso más intuitivo y seguro.

La afeitadora incluye un cable de carga USB que permite conectarla a varios dispositivos. La carga rápida de 1.5 horas proporciona más de 150 minutos de uso continuo.

Cuenta también con un recortador emergente en la parte posterior para recortar áreas específicas como la barba y las patillas. El paquete incluye la afeitadora eléctrica sin cable, instrucciones, un cable USB (sin adaptador) y un pequeño cepillo de limpieza.

Los contenidos publicados en la sección de ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.