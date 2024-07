El aceite que conseguirá que tu cabello no se dañe y se vea sano y brillante

Si preguntas el secreto de las famosas para tener el pelo tan espectacular, sus peluqueros y estilistas te repetirán una y otra vez la misma marca: Olaplex. En concreto, hablarán de su aceite capilar que arrasa en ventas.

Este aceite se ha popularizado por todo el mundo como el 'oro líquido' que consigue transformar tu pelo, reducir el daño producido por el secador o la plancha y controlar el encrespamiento.

Unos resultados que prometen muchos productos, pero que Olaplex ha conseguido con un ingrediente único formulado y patentado por ellos: el bis-aminopropil diglicol dimaleato.

Un componente activo que está compuesto en su mayoría por queratina y que ayuda a reparar el cabello a un nivel molecular.

De hecho, aquellos que lo han usado, aseguran que el resultado es muy parecido al famoso tratamiento de queratina de las peluquerías.

Por eso, este aceite no es precisamente un producto económico, aunque sí muy valioso.

Su precio habitual es de 30 euros, aunque ahora se puede comprar en Amazon casi a mitad de precio por 17,99 euros. Un descuento que arrasa, ya que cada vez son más las que lo prueban y repiten.

Los siete usos del aceite Olaplex No. 7

El aceite reparador de Olaplex forma parte de una colección de ocho productos capilares que van desde los 30 hasta los 100 euros y que, en teoría, se deben usar todos juntos para un resultado de película.

No obstante, aquellos que no pueden permitirse probar toda la marca, siempre se decantan por el producto número 7, que es perfecto para arreglarte el pelo con poco esfuerzo y mucho resultado.

Este aceite te puede servir para:

Protegerte del calor de la plancha y el secador, hasta los 230 grados de temperatura. Reducir el encrespamiento Controlar los pelos más revoltosos Añadir más brillo Conseguir más suavidad y potencia de color Peinar el cabello Y, para los hombres, como aceite de barba

Según la marca, este producto funciona bien en pelo corto, largo, rizado, fino, liso... y puede usarse con el pelo mojado o con el pelo seco.

No obstante, una de las mejores maneras de probar su eficacia es aplicarlo antes del secador y descubrir cuál es el resultado después, ya que puede que no hace falta que uses la plancha para nada.

Y, si deseas controlar el encrespamiento hasta 72 horas después de lavarte el pelo, Olaplex recomienda combinarlo con el producto No. 6 que está pensado para usar en pelo mojado.

Casi 10.000 valoraciones positivas

Como hemos mencionado, las recomendaciones globales y el atractivo de agilizar el proceso de estilismo del pelo, ha llevado a miles de personas a comprarlo.

En Amazon, hay casi 10.000 valoraciones y tiene una puntuación media de 4,5 estrellas sobre 5, después de recibir una nota perfecta de más de 7.000 usuarios.

Entre las reseñas, esto es lo que explican las usuarias:

"Me encanta dejar en cabello muy suave y muy fuerte me encanta"

y muy fuerte me encanta" "Yo lo uso antes de secarme el pelo. Ayuda mucho para que no se dañe más con el calor, suaviza las puntas dañadas y es muy hidratante. Me encanta este producto"

Me encanta este producto" "El único inconveniente es su precio, pero es un buen resultado de suavidad, volumen y sensación de limpieza. También hay que decir a su favor que, con muy poca cantidad, cunde mucho".

Además, las imágenes hablan por si solas. Las clientas consiguen el resultado de foto de alfombra roja que buscaban y el pelo está más cuidado que nunca.