El abrigo The North Face de 192 € (antes 240) es el más buscado para combatir las temperaturas más bajas (y este es el por qué)

Muchas zonas del país se encuentran ya con cero grados o incluso grados por debajo del cero. De ahí a que, más allá de optar por algunas de las mejores versiones de calefactores para tener en casa sin necesidad de gastar mucho dinero (o generar mucho ruido), resulta esencial equiparse con prendas que nos protejan. Y si bien es cierto que la chaqueta Helly Hansen más codiciada ha conseguido acabar con todas las unidades, este abrigo The North Face no se queda atrás. Está arrasando.

Abrigo acolchado The North Face (adiós al frío)

Este abrigo, que es de las mejores opciones para acabar con el frío, suele tener un precio de 240 € y ahora cuesta tan solo 192: menudo chollo...

Está fabricado con un 100 % de poliéster, con puños con elástico revestido y bolsillo interno en el pecho para que puedas meter y proteger ahí todos tus complementos. Y también tiene dos bolsillos para las manos con cremallera para lograr una máxima seguridad.

El bajo de este abrigo es con ajustes elásticos para que no tengas que aguantar ningún tipo de ajuste demasiado apretado ni nada por el estilo.

Otra de las grandes ventajas de esta prenda The North Face es su versatilidad y durabilidad:

Por un lado, gracias a sus materiales de calidad te durará muchos años , por lo que la inversión merecerá la pena. Y más ahora, que está rebajada de precio.

, por lo que la inversión merecerá la pena. Y más ahora, que está rebajada de precio. Por otro, el estilo de la chaqueta hace que la puedas usar tanto para ir a un sitio elegante como un restaurante, como para ir trabajar o pasear por tu barrio.

No la recomendamos por amor al arte ni mucho menos; los propios usuarios que ya la usan le dan una excelente valoración de 4,4 estrellas sobre 5.

Por qué decantarte por este abrigo The North Face para hombre, qué tiene de especial

Si hablamos de moda, ya sea la época en la que sea, tenemos cientos de opciones, ahora bien, ¿por qué elegir este abrigo The North Face?

Esta es una marca líder en temporadas de frío, pero este abrigo en particular destaca por protegerte contra todo: frío y lluvias. Gracias a su doble capa y costuras selladas no vas a tener que optar por llevar capa tras capa de ropa para no pasar frío. Y es que como suele decirse es mejor decantarse por calidad que cantidad, y este abrigo es una clara muestra de ello.

Y gracias a que es impermeable se acabó el tener que preocuparte de esos chaparrones que se cargan tu ropa; esta prenda aguanta hasta las peores tormentas.

En conclusión, su versatilidad y durabilidad le hace ser una opción algo más que excelente.

Una opción exclusiva para mujeres de la firma es esta cómoda parka, rebajada más de un 40 %

Esta parka reúne todas las características que hemos descrito antes pero en una opción exclusiva para mujer: sí, es el regalo ideal para tu hermana, madre, o pareja.

Disponible hasta en ocho colores diferentes para que se ajuste a tu estilo.

Esta chaqueta ofrece una protección confiable contra la humedad y el viento , y, como las anteriores, es impermeable, cortavientos y transpirable. Además, tiene una capucha ajustable con visera, dos bolsillos para las manos con cremallera y puños elásticos.

Al ser una parka, es una prenda más larga que una chaqueta exterior estándar. Esta chaqueta 'Hikesteller' tiene la cintura parcialmente elástica para crear un ajuste ceñido.