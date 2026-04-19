Los 10 partidos que nadie querrá perderse esta semana en Movistar Plus +

Abril entra en su tramo más decisivo y, con ello, llega una de esas semanas en las que el calendario merece un hueco reservado en la agenda. Las grandes ligas encaran jornadas clave, la pelea por los títulos se intensifica, los descensos aprietan y, en muchas competiciones, cada punto puede cambiarlo todo. Para los aficionados al fútbol (y al deporte en general), la traducción es sencilla: varios días repletos de emoción y mucho aún por decidir.

Del 19 al 26 de abril, la programación se presenta especialmente intensa. La agenda reúne citas de la Premier League, LaLiga, Liga F, Segunda División y la FA Cup, con encuentros capaces de marcar el rumbo final de la temporada. Para ello, te recomendamos no dejar a un lado tu oportunidad de suscribirte a Movistar Plus +

Estos son los 10 partidos más buscados que podrás ver esta semana

1. Domingo 19 de abril: Andorra vs Valladolid

Domingo 19 de abril: Andorra vs Valladolid / Movistar Plus +

La lista arranca con un duelo de Segunda División. El domingo 19 de abril a las 14:00 horas, Andorra y Valladolid se enfrentan en un partido importante en la pelea por los objetivos de la temporada. La igualdad de la categoría y el valor de cada punto en este tramo del curso convierten este encuentro en una cita muy atractiva para abrir la jornada que puedes disfrutar en Movistar Plus+.

2. Domingo 19 de abril: Manchester City vs Arsenal

Domingo 19 de abril: Manchester City vs Arsenal / Movistar Plus +

Probablemente uno de los grandes partidos de la semana en Europa. El domingo 19 de abril a las 17:30 horas, Manchester City y Arsenal vuelven a cruzarse en un duelo clave en la lucha por el primer puesto.

3. Domingo 19 de abril: Almería vs Málaga

Domingo 19 de abril: Almería vs Málaga / Movistar Plus +

El fútbol andaluz vive una nueva noche grande con este choque entre rivales históricos. El domingo 19 de abril a las 21:00 horas, Almería y Málaga protagonizan un encuentro con rivalidad y puntos muy valiosos en juego en la pelea por los puestos de ascenso.

4.Domingo 19 de abril: River Plate vs Boca Juniors

Superclásico / Freepik

Si eres un apasionado al fútbol internacional gracias a Movistar Plus+ puedes disfrutar de partidos como este. El domingo 19 de abril a las 22:00 horas, River Plate y Boca Juniors vuelven a enfrentarse en una nueva edición del Superclásico argentino. Rivalidad histórica, máxima tensión y un ambiente incomparable en uno de esos encuentros que trascienden fronteras y captan la atención de cualquier aficionado.

5. Lunes 20 de abril: Deportivo vs Mirandés

Lunes 20 de abril: Deportivo vs Mirandés / Movistar Plus +

La semana comienza en Riazor con una cita de mucho interés. El lunes 20 de abril a las 20:30 horas, el Deportivo recibe al Mirandés en un partidos entre dos equipos competitivos que quieren seguir creciendo en la tabla. Una gran forma de arrancar la semana con fútbol en directo gracias a Movistar Plus+.

6. Martes 21 de abril: Girona vs Betis

Vive el partido del martes Girona - Betis / Movistar Plus +

Dos de los equipos más atractivos del campeonato se ven las caras en Montilivi. El martes 21 de abril a las 21:30 horas, Girona y Betis protagonizan uno de esos partidos claves para decidir los puestos europeos de cara a la siguiente temporada.

7.Miércoles 22 de abril: RCD Espanyol vs FC Barcelona (Liga F)

Miércoles 22 de abril: RCD Espanyol vs FC Barcelona (Liga F) / Movistar Plus +

El derbi catalán femenino siempre despierta expectación. El miércoles 22 de abril a las 19:00 horas, Espanyol y FC Barcelona se enfrentan en una nueva jornada de Liga F. Una oportunidad perfecta para seguir de cerca el tramo final de la mano de Movistar Plus+.

8.Miércoles 22 de abril: FC Barcelona vs Celta de Vigo

Uno de los grandes partidos de la jornada. El miércoles 22 de abril a las 21:30 horas, el FC Barcelona recibe al Celta de Vigo en un encuentro clave en la recta final del campeonato. El conjunto azulgrana busca seguir sumando puntos en la pelea por sus objetivos, mientras que el Celta tratará de competir en un escenario exigente y sacar algo positivo de su visita a uno de los estadios más complicados de la competición.

9. Sábado 25 de abril: Getafe vs FC Barcelona

El Barça visita uno de esos campos donde nunca resulta sencillo competir. El sábado 25 de abril a las 16:15 horas, Getafe y Barcelona disputan un partido de enorme exigencia. Cada punto puede ser decisivo para que el equipo azulgrana consiga levantar el trofeo.

10. Sábado 25 de abril: Manchester City vs Southampton (FA Cup)

La FA Cup también se puede disfrutar en Movistar Plus+ ya que entra en una fase decisiva y eso siempre merece atención especial. El sábado 25 de abril a las 18:15 horas, Manchester City y Southampton se juegan el pase a la final en una semifinal marcada por la tradición y el atractivo de las eliminatorias a partido único.

Si quieres ahorrar aún más: suscríbete al plan anual

Además, para quienes prefieren olvidarse de renovaciones mensuales, Movistar Plus+ también cuenta con una suscripción anual por 99,99 euros. En la práctica, supone pagar solo diez meses y disfrutar de doce, una alternativa interesante para quienes consumen la plataforma de forma habitual y quieren tener acceso durante todo el año a fútbol, series, cine, documentales y estrenos exclusivos.

Entre sus principales ventajas destaca que puede contratarse independientemente del operador que tengas, por lo que no es necesario ser cliente de Movistar Plus+ para acceder al servicio. A ello se suma un ahorro respecto al pago mes a mes, convirtiéndose en una opción más económica a largo plazo.

Otro de los puntos fuertes es que permite la reproducción en dos dispositivos al mismo tiempo, incluso en ubicaciones distintas.

Movistar Plus+ va más allá del fútbol

Uno de los grandes argumentos de Movistar Plus+ está en la variedad. No se trata solo de un partido concreto, sino de poder enlazar jornadas de distintas competiciones durante toda la semana. Premier League, LaLiga, Segunda, Liga F o torneos coperos en una misma suscripción.

A eso se suma un catálogo de cine, series y documentales que amplía el valor del servicio para toda la casa. Por eso, para muchos aficionados, se ha convertido en una fórmula práctica y asequible para seguir deporte en directo.

Con una agenda como la del 19 al 26 de abril, queda claro que sobran razones para suscribirse ahora a Movistar Plus+ y disfrutar del final de temporada como se merece.

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