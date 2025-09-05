¡Ziyech podría ser el tapado del mercado!

La ventana de traspasos finalizó el pasado 1 de septiembre con muchos equipos todavía incompletos. Se abrió entonces un mercado mucho más reducido, el de los agentes libres. Pese a que la cantidad de jugadores y de perfiles se reducen considerablemente, todavía hay futbolistas de nivel que siguen sin equipo y que podrían recalar en cualquier plantilla con una ficha libre. Por ejemplo, en la del Sevilla.

El cuadro nervionense cerró un mercado de fichajes que dejó mucho que desear. La salida de Dodi Lukebákio dolió y mucho a la afición. El hombre más desequilibrante del equipo y el único capaz de ganar partidos por sí solo fue traspasado al Benfica, dejando 'tan solo' 20 millones de euros. Una mala venta que tenía como único objetivo generar margen en el límite salarial para inscribir nuevos fichajes.

Así llegó Alexis Sánchez, que a sus 36 años no parece ilusionar al sevillismo y que podría contar con más competencia en el ataque en los próximos días. Y es que el Sevilla FC se habría interesado en el fichaje de Hakim Ziyech, según informa 'AS'.

Sigue sin equipo

El futbolista marroquí se encuentra sin equipo tras una breve etapa en el Al-Duhail de Qatar, donde llegó en enero procedente del Galatasaray. Su rescisión de contrato antes de finalizar el mercado le permite ser agente libre y poder incorporarse a cualquier equipo en cualquier momento. Atento a la situación, apareció el Elche, cuyo director deportivo no descartó el posible fichaje de Ziyech.

Ziyech, junto a Achraf Hakimi, con la selección de Marruecos / Fadel Senna

Pese a todo el ruido generado en el equipo de Eder Sarabia, parece ser el Sevilla quien ha tomado la delantera para firmarle. "Hemos dejado un pequeño bote, por si, a última hora, algún jugador decide rebajarse mucho su salario y sus pretensiones por venir al club. Lo hemos dejado", afirmó Antonio Cordón, director deportivo del Sevilla, hace tan solo unos días.

Álvaro Fernández tiene la llave

Pero no solo el salario de Ziyech sería, a día de hoy, un escollo. También aparece en escena Álvaro Fernández, que podría tener la llave para desatascar la operación. El guardameta no cuenta para Almeyda y el Sevilla trató de rescindirle el contrato durante el periodo de mercado. Pero no lo logró.

Su ficha impide en estos momentos incorporar a nuevos jugadores, aunque sean agentes libres, por lo que el Sevilla sigue intentando vender al exguardameta del Espanyol a alguno de los países en los que el mercado de fichajes todavía sigue abierto. Solo si lo consigue, podrían empezar las negociaciones en Nervión por Ziyech, cuya llegada supondría un salto de calidad en una plantilla algo descompensada.