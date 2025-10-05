Vida privada de Alexis Sánchez (36 años): Parejas e inversiones del ex del Barça que ya marca con el Sevilla

Conocido como el 'tocopillano' o como el 'Niño Maravilla', Alexis Sánchez (1988) ya es todo un veterano del fútbol que ha vivido mil y una experiencias en el fútbol europeo de primer nivel y que ahora defiende los colores del Sevilla con el número '10' a la espalda.

Lejos quedan ya esos años en el FC Barcelona donde completaba el tridente ofensivo con Leo Messi, Neymar o Pedro, con el Tata Martino en el banquillo. Llegaba del Udinese, primer club en el Viejo Continente que le dio la oportunidad.

Alexis Sánchez llegó al Barça procedente del Udinese por 26 millones de euros / EFE

Abandonó el Camp Nou en verano de 2014 rumbo al Arsenal 42,5 millones de euros y después recaló en el Manchester United, Inter de Milán y Marsella, para más tarde regresar a Milán y a Udine, antes de llegar a Sevilla.

El catálogo de parejas de Alexis Sánchez

Alexis Alejandro Sánchez Sánchez nacido en Chile, aunque destacó rápidamente en el fútbol europeo, excepto un breve paso por River Plate, en Argentina. Sin embargo, más allá de su talento dentro del campo, el de Tocopilla también ha brillado por su historial de relaciones sentimentales fuera de este.

La primera pareja conocida fue Laia Grassi, quien compartía vida con el periodista Risto Mejide hasta este septiembre, y la conoció durante su etapa en Barcelona, en 2013. Pasaron dos años juntos pero terminaron cortando y se supo que le había sido infiel con la ex Miss Chile, Camila Andrade.

Alexis Sánchez con Laia Grassi, en una fotografía realizada entre 2011 y 2013. / ·

La segunda relación conocida del futbolista fue en 2017, con la actriz Mayte Rodíguez, compatriota suya. Alexis le pidió matrimonió pero ella no aceptó porque decía no sentirse preparada para formar una familia, por lo que terminaron cortando.

Ahora vuelve a tener el corazón ocupado, esta vez con la modelo rusa Alexandra Litvinova, de 25 años, y parece que es la definitiva, pues están esperando su primer hijo conjunto.

Más allá de las relaciones formales, también se destaparon historias esporádicas del futbolista con algunas mujeres, como la modelo argentina, Sabrina Sosa, o la 'influencer' italiana, Ilaria Cancian. Antes había estado con la modelo sudafricana, Anna Modler, y la modelo rusa y ex de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', Katerina Safarova.

Katerina Safarova, concursante de Supervivientes 2023 / ·

Inversiones del 'Niño Maravilla'

El jugador chileno ha conseguido firmar suculentos contratos a lo largo de su carrera, pues ha estado en algunos de los clubes más grandes del mundo. Así, ha podido invertir en la compra de varios terrenos para dedicarlo al cultivo de viñas para hacer vino en Chile, Argentina o Italia, bajo el nombre de Alma Soul.

En el emplazamiento de su tierra natal, por ejemplo, el espacio cuenta con 1.000 metros cuadrados y está previsto que incluya una zona de restauración, un hotel y un parque, en definitiva un espacio para acudir en familia a pasar un día libre.

También ha invertido en inmuebles, con una gran mansión de 700 metros cuadrados en una de las zonas más axclusivas de Santiago de Chile, por unos 2 millones de euros al cambio.

Además, también tiene varios coches de lujo, como un Bentley Bentayga Black, con un valor cercano a los 215.000 euros, o un Bentley Continental GT, valorado en 250.000 euros. A ellos hay que sumar un Lamborghini Huracán de 300.000 euros, un Audi R8 de 200.000 euros, o un Range Rover de 90.000 euros.