El tranvibús se incorpora al dispositivo especial de tráfico para el partido Sevilla-Barcelona

El Ayuntamiento de Sevilla prepara un dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad con motivo de la celebración del partido de fútbol que disputarán este domingo 5 de octubre a partir de las 16:15 horas el Sevilla FC y el Barcelona en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Tussam, "como gran novedad", estrena la puesta en marcha de la línea TB1 -tranvibús- que presta servicio desde Torreblanca y Sevilla Este a Nervión. Además, reforzará el servicio en la zona de Nervión coincidiendo con la celebración del partido, tal como ha detallado el Consistorio en una nota de prensa.

Concretamente, las líneas que verán incrementado su servicio por Nervión son:

C1 (Prado-Los Remedios-Triana-Torneo- Macarena),

(Prado-Los Remedios-Triana-Torneo- Macarena), C2 (Santa Justa- Macarena-Torneo- Triana- Los Remedios)

(Santa Justa- Macarena-Torneo- Triana- Los Remedios) 5 (Santa Aurelia-Prado-República Argentina-Triana-Torre Sevilla)

(Santa Aurelia-Prado-República Argentina-Triana-Torre Sevilla) 27 (Pza. del Duque-Luis Montoto-Los Arcos- Sevilla Este)

(Pza. del Duque-Luis Montoto-Los Arcos- Sevilla Este) 28 (Prado-Parque Alcosa)

(Prado-Parque Alcosa) 29 (Prado-Torreblanca)

Además de reforzar el servicio a la entrada del partido, a la finalización del mismo varios autobuses vacíos de cada una de las líneas, esperarán a los aficionados en sus correspondientes paradas, situadas en las inmediaciones del campo, y partirán directamente a medida que se vaya completando su capacidad, una vez que se dé por finalizado el encuentro.

Como en encuentros anteriores, a la finalización del partido también prestará servicio una lanzadera que une Nervión con Pino Montano. Esta lanzadera tendrá su parada cabecera en Luis de Morales, efectuando posteriormente las paradas de la línea LN, únicamente como paradas de bajada. En concreto, efectuará paradas en Kansas City (Santa Justa), Manuel del Valle, Parque Doñana, Mar de Alborán y Estrella Canopus.

Dispositivo de seguridad

El dispositivo por parte de la Policía Local comenzará a las 14:00 horas. Los cortes no se activarán hasta que la afluencia de personas no sea excesiva, si bien no más tarde de las 14:30 horas. Todo el dispositivo permanecerá en sus puntos hasta aproximadamente una hora después de la finalización del partido.

Las principales vías afectadas serán Luis Montoto, Eduardo Dato y aledaños del Sanchez Pizjuan. Teniendo en cuenta las zonas de evacuación establecidas por las Fuerzas de Seguridad y Protección Civil, se establecerán las restricciones al tráfico rodado que puedan dificultar una posible evacuación del estadio por necesidades de seguridad. La activación del dispositivo conjunto con la Policía Nacional para evitar las concentraciones de personas consumiendo bebidas alcohólicas en las inmediaciones del estadio será a las 13:00 horas.

Dispositivo de limpieza

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal de limpieza Lipasam, ha diseñado el plan especial de limpieza para dar cobertura a este evento deportivo se desplegará un importante equipo humano y mecánico durante el encuentro, así como en las horas anteriores y posteriores.

El operativo para el partido contará con 21 operarios y nueve vehículos que trabajarán las horas previas y posteriores al encuentro futbolístico en tres fases: la previa, durante el propio encuentro e inmediatamente después del mismo.

En la primera de ellas, se vaciarán todos los contenedores del entorno del Ramón Sánchez-Pizjuán, ya que, como suele ser habitual, los seguidores del equipo rojiblanco se reúnen antes del encuentro en las inmediaciones del estadio. Antes del partido, y una vez que las dos aficiones estén dentro del estadio, se llevará a cabo una actuación de limpieza en los alrededores del mismo con especial atención a los accesos.

Asimismo, al término del encuentro, se realizará una limpieza de toda la zona, aplicando barridos y baldeos con agua a presión, para eliminar restos y malos olores. El plan finalizará con tareas de repaso de limpieza en las calles más próximas al estadio que suelen ser las más transitadas por los miles de aficionados nervionenses.

Vía: El Correo de Andalucía