La caída libre de Nianzou: de ser la gran promesa que el Bayern 'robó' al PSG a un enorme lastre en Sevilla

Lo señalaban como el central del futuro. Alto, fuerte, rápido, polivalente y con buen trato de balón… Lo tenía todo para ser un líder en la zaga y uno de los zagueros más caros del mercado. Europa se echó las manos a la cabeza cuando, en el verano de 2020, el Bayern Múnich logró incorporarlo a coste cero procedente del Paris Saint-Germain. Pero las promesas se las lleva el viento y hoy Tanguy Nianzou es una verdadera ruina para un Sevilla que atraviesa momentos muy complicados. La situación con el central francés es insostenible.

Verano de 2022. El Sevilla se gasta 16 millones de euros por el 75% de los derechos de un central de solo 20 años que prometía ser uno de los mejores del planeta. Sin saberlo, acababan de firmar una hipoteca abusiva que dejaría al club tiritando más pronto que tarde.

Tanguy Nianzou, en su presentación con el Sevilla / EFE

Tanguy Nianzou llega a Nervión procedente del Bayern Múnich, club en el que no acaba de encajar al no superar el reto de hacer olvidar a Niklas Süle y David Alaba, pero con un cartel espectacular. En el Sánchez-Pizjuán creen que pueden darle lo que le faltó en el Allianz para tener continuidad y alcanzar su máximo potencial. De venderlo en un futuro, esperaban duplicar, como mínimo, su valor.

Unos planes muy apetecibles que, poco a poco, se fueron desvaneciendo. Lejos de convertirse en titular, el futbolista empezó a encadenar lesiones, alejarse de la dinámica del equipo, perder ritmo competitivo y, por ello, ver cómo su valor de mercado caía en picado. Cuando el Sevilla lo fichó, 'Transfermarkt' lo tasaba en 12 millones de euros. Hoy, solo vale 1,5. Pero ¿qué ha pasado para llegar a esta situación límite con solo 23 años?

11 lesiones y 69 partidos perdidos

En total, Nianzou, actualmente en la enfermería, suma 11 lesiones desde que es futbolista del Sevilla. Se ha perdido 69 partidos oficiales, más de los que ha podido jugar: 55. El problema es que, cuando ha tenido un mínimo de continuidad -si es que puede llamarse así-, ha sido el mejor central de la plantilla. Por ello, todos se han implicado al cien por cien para detectar qué le ocurre.

Ha ido a los mejores profesionales del mundo porque es uno de los activos más importantes del club Antonio Cordón — Director deportivo del Sevilla

“Si tuviera un tema específico, estaría tratándose. El Sevilla le pone a disposición todo para que viaje a los mejores sitios e intente solucionar su problema; por falta de medios no es”, reconoció el director deportivo Antonio Cordón. “Se piden opiniones fuera y ha ido a los mejores profesionales del mundo porque es uno de los activos más importantes del club y nos gustaría tenerlo siempre”, añadió.

Tanguy Nianzou disputa un balón con Víctor Muñoz durante el partido de LaLiga EA Sports entre Sevilla FC y CA Osasuna en el Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

No obstante, el gasto que supone para el Sevilla tener a Nianzou en plantilla es de 13 millones de euros por temporada, contabilizando la amortización más su desorbitada ficha, de unos cuatro millones netos por curso. Una verdadera ruina que Matías Almeyda también ha tratado de solucionar. El técnico sevillista diseñó a principios de temporada un plan específico con su cuerpo técnico para Nianzou, pero no ha surtido efecto y ya suma tres lesiones en este curso.

El central galo volverá tras el parón de Navidad y el Sevilla quiere hacer un último intento antes de tirar la toalla con un jugador que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y que no está dispuesto a rebajarse el salario para ayudar al club. “Hablaré en el campo”, afirmó al ser preguntado por ello. Por ahora, la realidad es que solo “habla” desde la enfermería.