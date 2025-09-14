Tanguy Nianzou, la mejor noticia para Almeyda del empate ante el Elche

El Sevilla Fútbol Club arañó el pasado viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán un empate ante el Elche en los últimos minutos gracias a una dejada de calidad de Alexis que culminó Peque, buscando reivindicarse con un gran disparo colocado a la escuadra.

Al margen del catalán y de Isaac Romero, los autores de los dos goles del conjunto de Matías Almeyda, la gran y positiva sorpresa fue la aparición de Tanguy Nianzou en el once, que ya está recuperado y jugó 60 minutos a un gran nivel. El galo regresó once meses después, no se ponía la camiseta del Sevilla desde el 0-2 en Cornellà con dos goles de Lukebakio el 25 de octubre de 2024.

Nianzou: no a la rebaja salarial y sí a darlo todo en el campo

El francés había estado discutido en los últimos días al no aceptar la rebaja salarial que le propuso el Sevilla para ayudar a las inscripciones de los nuevos fichajes y adecuarse a un salario de un club que ya no tiene ingresos Champions y que hizo en su día un desembolso importante al Bayern de Múnich, 16 millones por el 75% de sus derechos, y al propio central, que ocupa 13 millones de masa salarial de los 85 totales que cuesta la plantilla según Del Nido Carrasco.

Ante estos abrumadores datos, Tanguy Nianzou habló sobre el campo en una muy buena primera parte con envíos en largo a la espalda del rival, concentrado y demostrando jerarquía entre César Azpilicueta y Marcao en el eje central de una defensa de cinco: "Voy a dejar todo en el campo por este club, solo voy a decir eso", declaró el zaguero galo en zona mixta al ser cuestionado por su salario.

Emocionado por su regreso

Regresar a un terreno de juego tras un larguísimo tiempo apartado por lesiones, hizo que Tanguy Nianzou se sincerara sobre cómo lo ha pasado en estos once meses: "Me he sentido bien, han sido once meses muy largos para mí, muy duros para mí, mi familia y mis compañeros que no me han visto jugar hace un tiempo. Ahora me siento mejor y tengo que cuidarme solamente", declaró el defensa, que será si las lesiones lo respetan pieza clave en el esquema de Matías Almeyda.

Las palabras de Matías Almeyda sobre el regreso de Tanguy Nianzou "Sabía que podía contar con Nianzou 45 o 60 minutos. Con él en el campo se vio una seguridad enorme. Después hay gente que llegó hace poco y nuestro sistema de juego requiere tiempo, a ver si lo tengo. Los chicos lo intentan y van mejorando día a día".

Por ello, el central galo se emocionó cuando salió por el túnel de vestuarios del Ramón Sánchez-Pizjuán y entró al terreno de juego: "Cuando he pisado al campo estaba muy emotivo, estaba muy ilusionado de volver al campo del Sevilla con esta afición y me he sentido muy bien. Estaba muy emotivo, ¿sabes? Y fue una buena sensación y después ha acabado bien para mí personalmente el partido", comentó Nianzou, que fue sustituido en el minuto 60 cuando la gasolina ya se le agotaba tras un largo periodo de inactividad.

Nianzou confía en hacer una buena temporada

Por último, preguntado por lo que espera de la temporada, el francés respondió que "creo que todos los jugadores confiamos en todo". "Confiamos en todo el staff, el staff médico, el staff técnico. Vamos a hacer cada día mejor y espero que vamos a hacer una buena temporada y miramos para adelante", manifestó por último Tanguy Nianzou, contento por el vestuario que tiene el Sevilla Fútbol Club, al que catalogó de "familia".