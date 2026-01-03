El TAD suspende cautelarmente la clausura parcial del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) suspendió este viernes la sanción de clausura parcial del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, que debía cumplirse en el encuentro del próximo domingo contra el Levante, “mientras estudia el caso y el recurso del club andaluz”, según informó la entidad hispalense en su página web oficial.

“Mientras el TAD estudia el caso, dicha sanción no se ejecutará, por lo que el público podrá acceder con normalidad en el primer encuentro liguero ante el Levante UD”, según anunció el Sevilla, que fue sancionado por el lanzamiento de objetos desde la grada de ‘Gol Norte’ en el derbi contra el Betis disputado el pasado 25 de noviembre.

El pasado 29 de diciembre, el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) estimó parcialmente el recurso del Sevilla, inicialmente sancionado con un cierre parcial de tres encuentros, y redujo la medida a un solo encuentro.

Apelación consideró que los hechos debían ser catalogados como graves y no "muy graves", como valoró el Comité de Disciplina que impuso la sanción, junto a una multa de 45.000 euros.

La resolución del Comité de Apelación redujo, además, la multa a la cantidad de 6.000 euros y dictó la clausura de los sectores N20, N11 y N12 del graderío bajo de Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán por un partido, así como apercibimiento de cierre total del estadio en caso de reincidencia por alteración del orden del encuentro de carácter grave.