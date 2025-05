Suso anuncia que se va del Sevilla: "Es mi último año aquí. Hay que cerrar bien los ciclos"

Emocionado y feliz a partes iguales por la victoria del Sevilla ante la UD Las Palmas, que deja la permanencia prácticamente sellada para el equipo que dirige Joaquín Caparrós, Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre 'Suso' comunicó públicamente su decisión de abandonar el conjunto hispalense a final de temporada.

El extremo andaluz de 31 años atendió a la prensa tras el pitido final para valorar una victoria sufrida y vital ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Mientras los sevillistas escapan del 'infierno' con 41 puntos, el cuadro canario puede certificar su descenso a LaLiga Hypermotion si el Alavés es capaz de imponerse al Valencia este miércoles.

"Contento porque lo hemos pasado muy mal estos meses. No hemos ganado en casa y no lo merecíamos. La temporada ha sido mala, la gente no se la merecía. Nosotros tampoco. Es para estar orgullosos y contentos. La gente ha respondido. Es para estar contentos y para pensar ya en el domingo", comentaba el jugador sevillista.

Suso, quien completó el partido entero ante Las Palmas, aprovechó que el objetivo ya está casi matemáticamente cumplido para comunicar abiertamente su marcha del club a final de temporada. "Todos estos meses he estado trabajando bien. Es mi último año aquí. He trabajado bien para el equipo y los compañeros. Más que tres puntos es un punto de confianza, porque nos faltaba la victoria. Los ciclos hay que cerrarlos bien. Siempre he intentado dar lo máximo por este equipo", reconocía el atacante entre lágrimas.

La emoción de Suso y las lágrimas de Suso. Hasta el último día dándolo todo 🥺❤️‍🩹



“Este es mi último año en el Sevilla” 🗣️#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/ENCmyF7Lkt — DAZN España (@DAZN_ES) May 13, 2025

El '10' sevillista también quiso agradecer el ánimo de la afición, que llenó el Sánchez-Pizjuán y apretó durante todo el partido para conseguir la victoria. "La afición ha empezado ganando el partido. Estamos acostumbrados a jugar finales y hoy era una final de otro tipo. Sabía que iban a responder como estos años. Es para agradecérselo a todos", destacó.

Elogios para Caparrós

Finalmente, Suso también tuvo bonitas palabras para su entrenador, Joaquín Caparrós. "A Caparrós le he dicho que estaba muy contento por él. Tenía que perder mucho aquí y ha sido muy valiente. Me alegro por él, por el grupo y la afición", finalizaba el futbolista gaditano.

El centrocampista del Sevilla FC Suso Fernández (d) se escapa de Mika Marmol, de la UD Las Palmas, durante el partido de la jornada 36 de LaLiga que Sevilla FC y UD Las Palmas disputan este martes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / Julio Muñoz / EFE

Suso llegó al club en enero de 2020 en calidad de cedido por el Milan, y se convirtió en jugador oficialmente del Sevilla en verano de 2020 cuando abonaron 21,7 millones de euros por sus servicios. Tras más de 170 partidos, diez goles, 19 asistencias y dos títulos europeos (Europa Leagues 2019-20 y 2022-23), el gaditano se marchará como agente libre a final de curso. Con 31 años y mucha magia en sus botas, emprenderá un nuevo capítulo en su carrera.