La surrealista respuesta de Monchi sobre Isco: "Si le pego de verdad, no estaría jugando al fútbol"

Situación surrealista la protagonizada por Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi', y un aficionado del Real Betis en plena calle. Si la previa del derbi sevillano que se disputa el próximo domingo 30 de marzo en el Benito Villamarín no estaba 'caliente', lo estaría más aún tras las declaraciones del actual director deportivo del Aston Villa, que dejó huella en las oficinas del Sánchez-Pizjuán.

En Sevilla saben que este fin de semana se juega el segundo y último derbi de la temporada. Nunca importa qué equipo se encuentre en una mejor dinámica porque las fuerzas se igualan al máximo en este tipo de partidos. Y quién mejor para saber qué se siente que un Monchi que anduvo al frente de la dirección deportiva del Sevilla durante más de dos décadas (2000-2017 y 2019-2023).

Isco, durante un partido de Champions / EFE

Un aficionado bético se acercó al director deportivo del Aston Villa para agradecerle (y recordarle) la presunta tragantá que le dio a Isco Alarcón durante su breve etapa en Nervión, un episodio que derivó en la marcha del malagueño unos pocos meses después. Y, en verano de 2023, se unió a las filas del eterno rival, un Real Betis que le acogió por la puerta grande.

“Monchi, fuera de cachondeo, gracias por la ‘tragantá’ que le pegaste a Isco. Bendita ‘tragantá”, arrancaba el autor del vídeo. “Sí, sí ¿Te imaginas? Pero yo no le pegué a Isco... Si le llego a dar de verdad, no estaría jugando al fútbol. ¡Pero si nosotros echamos a Isco y ganamos la Séptima! ¿O ya no te acuerdas?”, respondía con tono irónico Monchi.

Incluso, el exdirector deportivo sevillista se dio el lujo de ahondar un poco más en la herida mientras abandonaba el encuentro con el aficionado verdiblanco: "Ahí, ahí... A ver si ganáis algo...”, sentenció el tipo que está causando sensación en Birmingham, realizando un trabajo admirable y muy rentable en las oficinas del Aston Villa.