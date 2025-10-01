Suazo valora a Pellegrini como futurible seleccionador de Chile: Un entrenador como él le haría bien a la selección"

Gabriel Suazo ha sido el protagonista del día en el Sevilla Fútbol Club compareciendo ante los medios de comunicación al término del primer entrenamiento de los de Matías Almeyda en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Allí preparan una cita importante como la que tendrán en Nervión este domingo contra el FC Barcelona, que llega invicto y como líder de LaLiga EA Sports. En el caso del defensor chileno del conjunto blanquirrojo, tendrá que frenar a Lamine Yamal, sobre quien ha manifestado que "es un jugador especial", pero que los ensayos previos se hacen mirando al grupo entero que tiene Hansi Flick a su disposición.

Manuel Pellegrini, un posible seleccionador para Chile

También repasó la actualidad de la selección chilena, fuera del Mundial 2026 y en búsqueda activa de seleccionador para hacer un ciclo completo con la Copa América 2028 de Ecuador y el Mundial 2030.

Uno de esos entrenadores cuyo futuro es incierto es Manuel Pellegrini, que no termina de renovar con el Betis en su sexta temporada y que ya en el pasado dejó caer que le gustaría dirigir a La Roja alguna vez antes de retirarse.

El sevillista Gabriel Suazo, capitán del combinado chileno, lo avala: "Manuel es un extraordinario entrenador, creo que lo ha demostrado en sus años en Europa, no sé si anteriormente ha habido algún entrenador chileno tan destacado como él, entonces lleva una carrera extraordinaria. Creo que eso habla por sí solo, después ya quien tome la decisión de quién sea el entrenador de nuestra selección, ya escapa de las manos nuestras. Yo no conozco a Manuel personalmente, pero se le ve la calidad de entrenador que es y uno lo respeta mucho desde esa parte como entrenador, porque personalmente no lo conozco, así que quien tome la decisión para que sea el entrenador, ya escapa uno de nuestras manos, pero obviamente un entrenador como él, con tanto año en Europa, obviamente que le haría bien a la selección, eso está clarísimo, pero eso escapa de cualquier mano, tanto mía como jugadores, o si quiero o no quiero, eso pasa a segundo plano, sino que lo tiene que ver la gente, la directiva de la selección nacional para que tomen la mejor decisión del siguiente entrenador que va a ser cargo nuestro".

Ante ello fue preguntado Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al viaje a Bulgaria del Betis, manifestando que "lo importante es estar centrado en el día de hoy. Por ahora estamos concentrados en el Betis en hacer una sexta temporada lo mejor posible, ya se irá solo clasificando cuál será el futuro. Ya veré lo que pasa en un futuro. Ya sea en el Betis, en Chile u en otro equipo. Por ahora, reitero que estamos concentrados en el Betis y en hacer la mejor temporada posible".

Alexis, Mundial 2030

Uno de los que podría llegar al Mundial 2030 es Alexis Sánchez, que desprende buenas sensaciones desde que llegó al Sevilla FC: "Todo lo veo como lo ven también desde afuera ustedes, muy bien, muy contentos, muy felices, disfrutando de lo que él más ama que es jugar al fútbol, con esa hambre y esa ambición que tiene él por ganar, que es así. Él tiene mucha ambición y mucha hambre por conseguir cosas importantes y por eso vino acá también, para poder conseguir cosas importantes y creo que nos da eso en cada entrenamiento, en cada partido, seguramente cada jugador, no tan solo los jóvenes, yo mismo me incluyo, sigo aprendiendo de él y de la calidad de jugadores que tenemos acá. Uno siempre va aprendiendo de ese tipo de jugadores que han jugado en los mejores clubes del mundo, que han estado compitiendo más de 20 años en Europa al mejor nivel, entonces uno sigue aprendiendo también de ellos, como de César, de la cantidad de jugadores que tenemos en nuestro club. Luego con lo de la selección, en la selección siempre van grandes jugadores, pero eso ya lo decide el cuerpo técnico, lo decide Alexis, es un tremendo jugador y perfectamente puede ir a la selección sin ningún problema, pero obviamente eso ya escapa de parte mía o de los jugadores, pero sinceramente es un tremendo jugador que lo está demostrando acá, que sigue para poder competir en las grandes ligas y por qué no, para poder estar en la selección, seguramente él también está trabajando al máximo para poder volver, eso está convencido también, yo creo, en su mente, pero como te digo, eso ya pasa por parte del seleccionador que esté en nuestro equipo nacional".

Vía: El Correo de Andalucía