Suazo y Alfon, inscritos por el Sevilla y listos para debutar ante el Girona

El lateral chileno Gabriel Suazo y el delantero Alfon González, dos de los fichajes del Sevilla que no disputaron las dos primeras jornadas de LaLiga al no poder ser inscritos por los requisitos económicos exigidos para ello, ya aparecen este jueves como parte de la plantilla del conjunto hispalense.

Por tanto, ambos estarán disponibles en el conjunto que entrena el argentino Matías Almeyda para el choque del próximo sábado ante el Girona, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División).

Dos fichajes que llegaron libres este verano

Suazo, que llegó libre del Toulouse francés, y Alfon, también libre procedente del Celta, participaron con normalidad en los entrenamientos y amistosos de pretemporada a las órdenes de Almeyda, pero aún no han debutado en partido oficial con el Sevilla.

Así, tras la derrota en la jornada inaugural en el estadio de San Mamés ante el Athletic (3-2) y la del pasado lunes en el Ramón Sánhez-Pizjuán ante el Getafe (1-2) en la segunda, ambos están en disposición de estrenarse en partido oficial el sábado (19.30 horas) en Montilivi.

Ello aclara el panorama de efectivos de los que dispone Almeyda para ese partido, ya que cuanta con las bajas seguras por lesión del delantero nigeriano Akor Adams, el central Ramón Martínez, los medios Joan Jordán y el suizo Djibril Sow y los extremos belgas Adnan Januzaj y Stanis Idumbo, además del defensa francés Tanguy Nianzou, recién unido al grupo tras una larga ausencia y que aún está en proceso de alcanzar la mejor forma.

Se mantiene como duda el extremo belga Dodi Lukébakio, que sufre un edema en el sóleo de la pierna derecha, mientras que otro extremo, el suizo Rubén Vargas, tras trabajar el miércoles en el gimnasio, este jueves ya lo hizo junto a sus compañeros.

Sevilla está ahora a la espera de inscribir al otro refuerzo de este verano, el meta griego Odysseas Vlachodimos, cedido por el Newcastle United inglés, mientras que tampoco están dados de alta actualmente en la plantilla jugadores como el punta nigeriano Kelechi Iheanacho, Jordán o el portero Álvaro Fernández 'Ferllo'.