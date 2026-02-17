“Sos un pendejo”: el incidente que puede costarle a Almeyda una sanción ejemplar de 12 partidos

El choque entre Sevilla y el Deportivo Alavés terminó en tablas, pero dejó un clima cargado de tensión en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Lo que parecía encaminarse hacia un desenlace sin sobresaltos estalló en el tramo final, cuando los nervios se apoderaron de los banquillos y, en particular, del área técnica local.

Corría el minuto 85 cuando el árbitro navarro Galech Apezteguia se dirigió al banquillo sevillista y mostró la tarjeta roja a Matías Almeyda. El colegiado interpretó que el técnico argentino había protestado de manera airada una de sus decisiones y no dudó en expulsarlo.

La reacción de Almeyda fue inmediata. Visiblemente alterado, se encaró con el árbitro a escasa distancia y continuó recriminándole la acción, elevando la tensión en un momento ya de por sí delicado. Varios integrantes del cuerpo técnico tuvieron que intervenir para apartarlo y evitar que la situación escalara aún más.

En ese contexto, el programa El Día Después sacó a la luz la conversación íntegra entre Matías Almeyda y el colegiado del encuentro, desvelando con detalle cómo se desarrolló el tenso intercambio. La secuencia arranca con una seria advertencia del asistente al técnico hispalense, molesto por las continuas protestas desde el banquillo del Sevilla.

“Voy a hablar contigo porque no puedo más. Los controlas tú, ¿vale? Ya no te lo digo más veces. Yo lo digo como aviso”, le comenta el linier mientras señala la zona técnica. Lejos de rebajar la tensión, el entrenador responde de inmediato y en tono firme: “Haga usted algo con el banderín en lugar de estar preocupado por ellos. Mira el partido, haga su trabajo. Dale”.

Momentos después, el árbitro señala una falta en contra del Sevilla que provoca ka indignación de varios jugadores del equipo andaluz y del propio Almeyda. Es entonces cuando el juez de línea apunta al banquillo, señalándole con su dedo al árbitro principal dónde está el culpable. Galech Apezteguía enseña la tarjeta roja, pero en el banquillo hispalense hay dudas sobre quién es el expulsado.

El delegado del conjunto, Juan Martagón, solicita que se aclare si la amonestación iba dirigida a Almeyda. “No me voy a salir”, responde con firmeza el entrenador, mientras aparta a Martagón para impedir que siga intentando persuadirlo. “El gesto es a los jugadores, no a él”, interviene el delegado en un intento de calmar la situación, justo antes de que Galech Apezteguía regrese y le indique a Almeyda que abandone el lugar: “Fuera de aquí, el expulsado eras tú”.

Almeyda explota y exclama: “No, no pará”, empujando también a Pepe Díaz, el delegado de campo que trataba de contenerlo. “¿Por qué me echas? ¿Por qué carajo me echas? Te equivocaste”, le reprocha al árbitro mientras la tensión va en aumento y se aproxima la tángana. Luego, se dirige al cuarto árbitro, Alexandro Alemán. La cámara lo filma de espaldas, y apenas se alcanzan a distinguir sus labios por un instante. “Márchese, por favor”, le suplica Alemán, justo antes de que el árbitro principal reaparezca y Almeyda le grite tres veces seguidas: “¡Sos un pendejo!”.

Una situación que podría derivar en una sanción histórica. Este miércoles se hará público el castigo que el Comité de Competición impondrá al técnico argentino, aunque las perspectivas no son nada alentadoras. Todo lo sucedido posteriormente podría traducirse en varios partidos de suspensión, llegando incluso hasta 12 encuentros...