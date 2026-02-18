Siete partidos de sanción a Matías Almeyda

Serán siete los partidos que se perderá el entrenador argentino a raíz de sus acalorados reclamos al árbitro Iosu Galech Apezteguía, la última jornada durante el empate (1-1) entre Sevilla y Alavés.

Así lo dio a conocer el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en su reporte de acuerdos, desglosando la suspensión total de siete partidos de la siguiente manera:

Protestas al árbitro: Dos partidos de suspensión .

. No dirigirse al vestuario tras la expulsión: Un partido de suspensión .

. Actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas hacia los/as árbitros/as: Tres partidos de suspensión .

. Conducta contraria al buen orden: Un partido de suspensión.

Con 14 jornadas restantes en el campeonato, Matías Almeyda se perdería la mitad de lo que queda de torneo liguero, precisamente, su regreso sería el 22 de abril ante el Levante.

Acta arbitral

"Por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo", fue como describió Galech Apezteguía lo acontecido con Almeyda respecto a su expulsión, al minuto 85.

El lío comenzó con el árbitro asistente (Ignacio Alonso) advirtiendo a Almeyda que debía calmar la actitud de los integrantes de su banquillo, pero tras una falta marcada en contra del Sevilla, los gestos de indignación nuevamente se hicieron presentes en la banca andaluza, llevando a Galech Apezteguía a mostrar la tarjeta roja.

Inicialmente, el cuerpo técnico no habría identificado a quién iba dirigida la tarjeta, motivo por el cual Almeyda se rehusó a abandonar el campo, hasta que el colegiado le dio la instrucción de hacerlo, desembocando en la discusión y reclamos por parte del entrenador argentino.