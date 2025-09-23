Sevilla y Villarreal ponen a prueba su buen momento

Sevilla y Villarreal se enfrentan este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en la jornada 6 de LaLiga EA Sports. El barrio de Nervión será el escenario de un duelo entre dos equipos que están cuajando un buen inicio de temporada. Tanto sevillistas como castellonenses llegan a la sexta jornada en buen momento y en la parte noble de la tabla clasificatoria, sobre todo los visitantes, que son terceros. Por su parte, el Sevilla ha sabido darle la vuelta a un arranque de dos derrotas sumando siete de los últimos nueve puntos en juego.

Un duelo al que los hispalenses llegan con la baja de Alfon González, que tuvo que ser sustituido en el tramo inicial del partido ante el Deportivo Alavés por un esguince, y en el que buscan sumar sus primeros tres puntos como locales del curso. No lo tendrá fácil ante un rival que parece tenerles cogida la medida, ya que sólo le han ganado en uno de sus últimos siete partidos.

Por su parte, los groguet, que encadenan tres victorias consecutivas ante el Sevilla, tienen como asignatura pendiente en este arranque de temporada el ganar a domicilio. Entre Liga y Champions, los de Marcelino García han jugado tres partidos lejos de la Cerámica, con un balance de dos derrotas -Atlético de Madrid y Tottenham- y un empate -Celta-.

Pese a ello, su buen hacer como local los tiene colocados terceros en la tabla, y una victoria supondría su mejor arranque desde 2016. La mala noticia para el técnico asturiano es que no podrá contar con dos jugadores importantes como Ayoze Pérez y Juan Foyth. Además, se esperan bastantes rotaciones en un equipo que afronta su cuarto partido en diez días.

Vía: El Correo de Andalucía